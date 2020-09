കേരളത്തിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ നിന്നു പുതിയ ഞണ്ടിനെ കണ്ടെത്തി. പേര് ലെപ്റ്റാർമ ബിജു. ലെപ്റ്റാർമ എന്ന ജനുസ്സ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ. കാസർകോട് ചിത്താരി അഴിമുഖത്തു നിന്നാണ് ഞണ്ടിനെ കണ്ടെത്തിയത്.



കേരള സർവ്വകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ് വിഭാഗം, സിങ്കപ്പൂർ നാഷനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ലീ കോങ്ങ് ചിയാൻ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ഗവേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. സമുദ്ര ജൈവ വൈവിധ്യ ഗവേഷണത്തിൽ അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ് വിഭാഗം വകുപ്പ് മേധാവിയും വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിയുമായ പ്രഫ. ബിജു കുമാർ നൽകിയന്ന സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ലെപ്റ്റാർമ ബിജു എന്ന പേര്.

പിന്നിലെ നീണ്ടകാലുകൾ, കാലുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്തെ വളഞ്ഞ ഭാഗം എന്നിവ കണ്ടൽമരത്തിൽ വേഗം കയറാൻ സഹായകരമാണ്. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഇളംമഞ്ഞ പുറംതോടിൽ ഇരുണ്ട കരിഞ്ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മറുകുകൾ, പുറംതോടിൽ പിൻഭാഗത്തു പാർശ്വങ്ങളിലും കാലുകളിലും സങ്കീർണ്ണമായ വരകൾ, തോടിനു മുന്നിലേക്ക്‌ കൂടുതൽ തള്ളി നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റു സവിശേഷതകൾ.



പുറംതോടിന്റെ പരമാവധി നീളവും വീതിയും യഥാക്രമം 14.2, 13.9 മില്ലീമീറ്റർ. അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറിസ് വിഭാഗം അധ്യാപിക ഡോ. സുവർണ ദേവി, ലീ കോങ്ങ് ചിയാൻ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം മേധാവി പ്രൊഫ. പീറ്റർ ഉങ്ങ് എന്നിവർ ഗവേഷണ വിവരം രാജ്യാന്തത തലത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.



English Summary: New species of mangrove crab reported from Kasaragod