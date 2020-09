സംസ്ഥാനത്ത് നഗര ജൈവ വൈവിധ്യ സൂചികയുള്ള ആദ്യ നഗരമായി കൊച്ചി. നഗരത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ഇന്ററാക്ട് ബയോ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് സൂചിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ പ്രകൃതിവിഭവ ചിത്ര ഭൂപടവും ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഒരു നഗരത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യം ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും, സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നതിനും, പരിപാലിക്കാനുമുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് നഗര ജൈവവൈവിധ്യ സൂചിക. തദ്ദേശീയ തനത് ജൈവവൈവിധ്യം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നടപടികള്‍ എന്നിവ മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള 23 സൂചകങ്ങളുടെ വിശകലനമാണ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.



അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലാണ് വിശലകനം നടത്തുന്നത്. കൊച്ചി നഗര പരിധിയിലെ കായല്‍, മംഗളവനം, കണ്ടല്‍ക്കാടുകള്‍ എന്നിവയും, തദ്ദേശീയ ജൈവ വൈവിധ്യവും നഗരത്തിന് നേട്ടമായി. നഗരത്തിന്റെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചിത്ര ഭൂപടവും ഇതോടൊപ്പം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ജര്‍മന്‍ ഫെഡറല്‍ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇന്ററാക്ട് ബയോ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.



English Summary: Kochi first Kerala city to find place in biodiversity index