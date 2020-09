കോവിഡാനന്തര വനം സ്വസ്ഥം, ശാന്തം

കോവിഡ് പരിഭ്രാന്തിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിന്ന് പതിയെ നാട് മുക്തമാവുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും ശരവേഗമുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നു ശാന്തമായി ജീവിതം തിരിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും. പക്ഷേ നമുക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള മൃഗങ്ങൾ എപ്രകാരം ഈ ഒരു ശാന്തതയെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ വനമേഖലകളിലൂടെയുള്ള പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അതു മനസിലാകും. വയനാട്ടിൽ ബത്തേരി– മൈസൂരു റോഡിലൂടെ അൽപദൂരം കാടിന്റെ വന്യതയും വശ്യതയും ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങളൊരു യാത്രപോകുകയായിരുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡും വാക്സിനും ലോക്ഡൌണും കണ്ടെയ്ൻമെന്റും മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്വയം പുതുക്കലിനുള്ള അവസരമായിരുന്നു അത്.



ആനയും കാട്ടുപോത്തുമെല്ലാം തടസ്സമില്ലാതെ മേയുന്നയിടങ്ങൾ‍ തിരികെ പിടിച്ചത് പോലെയുണ്ട്. അമിത ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ശബ്ദം മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അലോസരമാണ്. മലിനീകരണമില്ലാത്ത കുറെ ദിനരാത്രങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നാൽ കോവിഡ് വന്നതോടെ പെട്ടന്നാണ് കാടുകളിൽ ശബ്ദം കുറഞ്ഞതും വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷ്യമായതും. കാട്ടിലതുകാണാം. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഇടത് വശത്തായി അമ്മയും മകളും രസിച്ച് , നന്നായി സംവദിച്ച് , ആഘോഷിച്ച് പുല്ല് തിന്നുകയാണ്. ആനയമ്മയും, ആനമകളും .



ഇത്രയും അടുത്ത് , ശാന്തരായി നിൽകുന്ന ആനകളെ സമീപകാലത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആനയുടെ കണ്ണിന്റെ തീവ്രതയറിഞ്ഞുള്ള ആ സമയങ്ങൾ. ഒരു കാരണവശാലും വന്യമ‍ൃഗങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ, പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന ഉള്ളറിവ് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ വന്യതയെ അനുഭവിച്ചിരുന്നത്. അൽപ സമയം മാത്രം. കാരണം ആവശ്യമില്ലാതെ , അമിതമായി ഒന്നുംആസ്വദിക്കരുത്.

വിജനമായ റോഡുകൾ , ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നല്ല കാഴ്ചയല്ല (ബിസിനസ് കാഴ്ചപാട്). കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കവും, തിരക്കുകളുമാണ്, വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകൾകൊണ്ട് ലഭിച്ച ശാന്തത ‍ നമ്മിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമാവുന്നതാണ്. കാട്ടിലെ ചെറിയ ജീവികളുടെ അവസ്ഥയും ഇങ്ങനെ തന്നെ.

നമ്മുടെ ചെറിയജീവിതം വലിയതാവുന്നത് ഇത്തരം കാഴ്ചകളിലൂടെയാവട്ടെ. കാരണം നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഓട്ടം തുടങ്ങും, കാരണം മൊറട്ടോറിയം ലഭിച്ചത് ചെറിയ കാലയളവിലേക്കാണ്. കണ്ണുകൾ തുറന്ന് നോക്കുന്നത് വിശാലതയിലേക്കാവട്ടെ. മറക്കണ്ട. സാമൂഹ്യ അകലം, സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് എന്നിവ, എവിടെയായാലും കൂടെയിരിക്കട്ടെ....



Enlish Summary: Forests at the heart of a green recovery from the COVID-19