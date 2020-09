കൂട്ടത്തോടെ ബോട്ടുകള്‍ ആക്രമിക്കുന്ന കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങള്‍; മെഡിറ്ററേനിയനന്‍ കടലില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്?

ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വിശദീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത പല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിലുണ്ട്. ഇതില്‍ ചരിത്രാതീതകാലം മുതലേയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളും പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ സംഭവങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടും. ഇതില്‍ രണ്ടാമത്തെ ഗണത്തില്‍ പെട്ട സംഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മെഡിറ്ററേനിയന്‍ കടലിലെ ഓര്‍ക്ക തിമിംഗലങ്ങളുടെ ആക്രമണം. പതിവില്ലാത്ത വിധം വർധിച്ചു വരുന്ന ഈ ആക്രമണത്തില്‍ നിരവധി ബോട്ടുകളാണ് ഇതിനകം കടലില്‍ കുടുങ്ങിയതും തകര്‍ന്നു പോയതും. ഓര്‍ക്ക തിമിംഗലങ്ങള്‍ അഥവാ കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഈ പുതിയ രീതിക്കു പിന്നിലെ കാരണം തിരിച്ചറിയാനാകാതെ അമ്പരന്നു നില്‍ക്കുകയാണ് സമുദ്രഗവേഷകര്‍.

മെഡിറ്ററേനിയന്‍ കടലില്‍ തന്നെ സ്പെയിന്‍ പോര്‍ച്ചുഗല്‍ മേഖലകളിലാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ നിരന്തരമായി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഓര്‍ക്ക ആക്രമണമുണ്ടായത് ഒരു ബ്രിട്ടിഷ് ബോട്ടിനു നേരെയാണ് . സെപ്റ്റംബര്‍ 11 നുണ്ടായ ഈ ആക്രമണത്തില്‍ ബോട്ട് കടലില്‍ കുടുങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. ഒടുവില്‍ സ്പെയിന്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് എത്തിയാണ് ഈ ബോട്ടിനെ കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചത്. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. ജൂലൈ മാസം മുതല്‍ നിരവധി ബോട്ടുകളാണ് ഓര്‍ക്കകളുടെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടയുമുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കിരയായത്.



ഇത്തരം ആക്രണങ്ങളില്‍ ഇതുവരെ ആര്‍ക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ബോട്ട് ശക്തമായ ഉലയുമ്പോളും, ബോട്ടിന്‍റെ പലഭാഗങ്ങളും തകര്‍ന്നു വീഴുമ്പോഴും അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 14 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു ഇരുനില ബോട്ട് 9 ഓര്‍ക്കകള്‍ കൂടി തല കീഴായി മറിച്ചിട്ടതാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ആക്രണങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വലുത്. മുന്‍പും ഓര്‍ക്ക തിമിംഗലങ്ങള്‍ ബോട്ടുകള്‍ക്ക് സമീപത്തെത്തി ഉരുമ്മി പോവുകയും, പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തുടര്‍ച്ചയായ ആക്രണങ്ങള്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുന്നത്. മെഡിറ്ററേനിയനിലെ ചെറു ബോട്ടിലെ സഞ്ചാരികളിൽ ഈ പ്രവണത കാര്യമായ ആശങ്കയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.



മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളോടുള്ള വൈര്യം



ഓര്‍ക്കകളും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും തമ്മില്‍ അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത ബന്ധത്തിന്‍റെ ചരിത്രമാണുള്ളത്. ഇരു കൂട്ടര്‍ക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കടല്‍ വിഭവമാണ് ട്യൂണ മത്സ്യങ്ങള്‍. ട്യൂണ മത്സ്യങ്ങള്‍ ഏറ്റവുമധികം കാണപ്പെടുന്ന മേഖലകളിലേക്കെെത്തുന്ന ഓര്‍ക്കകളുടെ പിന്നാലെയാണ് പലപ്പോഴും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും അവിടേക്കെത്താറുള്ളത്. തുടര്‍ന്ന് വല വീശുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിനായി ഓര്‍ക്കകളെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകള്‍ അകറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കാറുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടുകളോടുള്ള ഇവയുടെ പകയ്ക്ക് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു കാരണമായേക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും ഓര്‍ക്കകളും തമ്മിലുള്ള ഈ അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും യന്ത്രവൽകൃത മത്സ്യബന്ധമത്തിനു ശേഷമാണ് ഈ തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായത്. ഇത്രയധികം പഴക്കമുള്ള ഈ തര്‍ക്കത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ഇപ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഓര്‍ക്കകള്‍ ആക്രമണമാരംഭിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. ട്യൂണ മത്സ്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയിലുള്ള ക്ഷാമമായിക്കാം ഓര്‍ക്കകളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രണങ്ങള്‍ നടത്തി സ്വന്തം ആഹാരം സംരക്ഷിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ ഒരു നിഗമനം.



ഓര്‍ക്കകൾ അതീവ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള തിമിംഗലങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പെരുമാറ്റം ഇവയില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായാല്‍ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഈ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പിന്നില്‍ ഒരേ ഓര്‍ക്കകള്‍ തന്നെയാണോ എന്ന സംശയവും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യകിച്ചും യുവാക്കളായ ഓര്‍ക്കളില്‍ അന്വേഷണത്തിനും കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ത്വര വലിയ തോതില്‍ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഓര്‍ക്കകള്‍ കൂട്ടം ചേര്‍ന്ന് പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴായിരിക്കാം ബോട്ടുകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി അത് മാറുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.



ബോട്ടുകള്‍ക്ക് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്



ഓര്‍ക്കകളുടെ ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്തായാലും അത് കണ്ടെത്താന്‍ ഇനിയും സമയം വേണ്ടി വരും. മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് നിഗമനങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ കാരണങ്ങള്‍ ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാരണം കണ്ടെത്തിയാല്‍ മാത്രമം ഓർക്കകളുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടയ ഈ മാറ്റത്തിന്‍റെ യഥാർഥ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അതുവരെ മെഡിറ്ററേനിയനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബോട്ടുകളോട് ഓര്‍ക്ക കൂട്ടങ്ങളെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനാണ് സ്പെയിന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം. ഓര്‍ക്കകള്‍ സ്ഥിരമായി കാണപ്പെടുന്ന മേഖലകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ഓണ്‍ലൈന്‍ മാപ്പും സ്പെയിന്‍ മാരിറ്റൈം വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

