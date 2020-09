മണലിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങും ;വെള്ളത്തിൽ മാത്രമല്ല കരയിൽ കയറിയും ഇരപിടിക്കുന്ന വിചിത്ര മത്സ്യം

കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും പക്ഷികളും ചിലയിനം ഉരഗങ്ങളുമെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മീനുകളെ പിടിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരാണ്. എന്നാൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കടലിലെ മീനുകൾ കരയിലേക്കെത്തി ഇരപിടിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗവുമുണ്ട് മത്സ്യവർഗത്തിൽ. ടൈറ്റൻ ടൈഗർഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരിനം മീനുകളാണ് ഇരതേടി കരയിലേക്കും വരുന്നത്.

കടൽ തീരങ്ങളിലെ ഞണ്ടുകളെ തേടിയാണ് ഇവ കരയിലേക്കെത്തുന്നത്. ചെങ്കടലിലെ മാർ മാർ ദ്വീപിൽ കടലാമകളെ കുറിച്ച് സർവേ നടത്തുന്നതിനിടെ എക്കോളജിസ്റ്റായ മാത്യു ടെയ്ട്ബൊൽ ആണ് ടൈഗർ ഫിഷുകളുടെ വിചിത്രമായ ഈ ഇരതേടൽ രീതി കണ്ടെത്തിയത്. ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തേക്കെത്തിയ ടൈഗർ ഫിഷ് മണലിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങി ഞണ്ടുകളെ പിടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.

വേഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപ് തന്നെ ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള ടൈഗർ ഫിഷുകൾ രണ്ടരയടി നീളത്തിൽ വരെ വളരുന്നവയാണ്. പൊതുവെ വെള്ളം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുകയെന്നത് മീനുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ദുഷ്കരമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കരയിലൂടെ വിലസുന്ന ഞണ്ടുകളെ പിടിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതിയും ടൈഗർ ഫിഷുകൾക്കുണ്ട്.

കരയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്ത് മുതലകളെ പോലെ അനങ്ങാതെ കിടന്നാണ് ഈ ഇരതേടൽ. ഞണ്ടുകൾ സമീപത്തുകൂടി നീങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വച്ച് തന്നെ അവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മണലിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങി അവയെ പിടികൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് കരയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഞണ്ടിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആശ്ചര്യകരമായ വസ്തുത.

ശുദ്ധ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഇതിനു സമാനമായ രീതിയിൽ ഇരതേടാറുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു മത്സ്യവർഗം ഇരതേടി കരയിലെത്തുന്നതായി തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഫിഷ് ബയോളജി എന്ന ശാസ്ത്ര ജേർണലിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

