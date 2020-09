സമുദ്ര പര്യവേഷകരുടെ മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണത് കൂറ്റൻ മഞ്ഞുമല; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്; വിഡിയോ

നോർവേക്കും ഉത്തര ധ്രുവത്തിനും ഇടയിലുള്ള സ്വാൽബാർഡ് ദ്വീപ സമൂഹത്തിനു സമീപത്തു കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന സമുദ്ര പര്യവേഷകരെ കാത്തിരുന്നത് ഒരു വലിയ അപകടമാണ്. പടുകൂറ്റൻ മഞ്ഞുമലയാണ് ഇവരുടെ മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണത്. സമുദ്ര യാത്രയ്ക്കിടെ മഞ്ഞുമല കണ്ട് അതിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.

പര്യവേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൈക്ക് ഹോൺ, ഫ്രെഡ് റൂക്സ് എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. മഞ്ഞുമല കണ്ട ശേഷം ഇരുവരും ബൂട്ടുകളും ഊന്നു വടികളുമൊക്കെയായി മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ മഞ്ഞുമലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ഗവേഷക സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് പിന്നിലേക്കു നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇരുവരും മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ മഞ്ഞുമല അപ്പാടെ തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇരുവരും വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുൻപായതിനാലാണ് വൻ അപകടം ഒഴിവായത്.



കൂറ്റൻ മഞ്ഞു മലയുടെ അടിയിൽ പെടുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ വശത്തേക്ക് നീന്തി മാറാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു സംഘാംഗങ്ങൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ ഉടൻ തന്നെ ബോട്ട് സമീപത്തേക്കടുപ്പിച്ച് രക്ഷിച്ചു. 30 വർഷക്കാലമായി സമുദ്ര പരിവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൈക് ഹോൺ. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടം അദ്ദേഹം നേരിടുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടാനാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും ഇനിയും ഇത്തരം സാഹസങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്നുമുള്ള അടിക്കുറിപ്പോടെ മൈക് ഹോൺ അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുമുണ്ട്.



English Summary: Giant iceberg flips over on explorers trying to climb it, both narrowly avoid being crushed