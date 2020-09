വിശപ്പ് സഹിക്കാനാവാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന കരടിക്കുഞ്ഞ്; ഹൃദയഭേദകമായ ദൃശ്യം!

മനുഷ്യൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് ആർട്ടിക്കിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. വിശന്നു വലഞ്ഞപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കഷണം ചവച്ചിറക്കാൻ നോക്കുന്ന ധ്രുവ കരടിക്കുഞ്ഞാണ് ഒരു ചിത്രത്തിൽ. മറ്റൊന്നിലാകട്ടെ രണ്ടു കരടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിന് വേണ്ടി പരസ്പരം പിടിവലി നടത്തുന്നതായി കാണാം.

ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ജെൻസ് വിക്സ്ട്രോം എന്ന വ്യക്തി നോർവേയിലെ സ്വാൽബാർഡിൽനിന്ന് പകർത്തിയതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കരടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറെനേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഏറെ സങ്കടം ഉണർത്തുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തീരപ്രദേശത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിടെ മഞ്ഞിനുള്ളിൽ നിന്നുമാണ് കരടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

കയ്യിൽ കിട്ടിയ മാലിന്യത്തിൽ ഏറിയ പങ്കും അവ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കടലിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന് തീരത്തടിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ പോലും ഇത്രയധികം ദുരന്തം വിതയ്ക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയുന്നത് മൂലം പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ബോധവാന്മാരാകണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ജെൻസ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ധ്രുവക്കരടികൾക്കു പുറമേ ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ സമുദ്രത്തിലുള്ള മീനുകളും നീർനായകളുമെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലം ആശങ്കയിലായിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയെ പോലും ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

