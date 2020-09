പിഴുതെടുത്തത് അത്യപൂർവമായ ആയിരക്കണക്കിന് ചെടികൾ, വംശനാശം തൊട്ടടുത്ത്; ആരുടെ ചതി?

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കാത്ത വാഹനങ്ങളും ‘ക്ലീൻ എനർജി’ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുമെല്ലാമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടു വേണോ അത്തരമൊരു കാലത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ് എന്നാണ് യുഎസിലെ പരിസ്ഥിതി വാദികൾ ചോദിക്കുന്നത്. നെവാഡയിലെ സിൽവർ പീക്ക് താഴ്‌വരയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം പൂച്ചെടിയാണ് നിലവിലെ ഈ ചർച്ചയ്ക്കു കാരണം. ടൈംസ് ബക്ക്‌വീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പൂച്ചെടി ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ചെടികളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അതിനു കാരണമായതാകട്ടെ സിൽവർ പീക്ക് താഴ്‌വരയോടു ചേർന്ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ധാതു ഖനനവും.

ലിഥിയം, ബോറോൺ എന്നീ ധാതുക്കൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റയോലൈറ്റ് റിജ് എന്ന താഴ്‌വര പ്രദേശം. അവിടെ ഖനനത്തിന് ഒരു ആസ്ട്രേലിയൻ കമ്പനിയാണ് ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികളിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ലിഥിയം. നാലു ലക്ഷം ഇലക്ട്രിക് കാറിന് ആവശ്യമായ ബാറ്ററി നിർമിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ലിഥിയം ഓരോ വർഷവും ഇവിടെനിന്നു കുഴിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ബോറോൺ ആകട്ടെ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനോർജത്തിനു വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ നിർമിക്കാനും അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. യുഎസിൽ ഈ ഖനി വന്നാൽ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരമൊരെണ്ണം. ഏകദേശം 100 കോടി ഡോളറാണ് ഫാക്ടറിയുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ വസ്തുക്കളുടെ നിർമാണത്തിനല്ലാതെയും, മൊബൈൽ ബാറ്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടെ, ലിഥിയവും ബോറോണും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുന്ന ശ്രമമാണ് യുഎസിൽ നടക്കുന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എറിയോഗനം ടൈമി (Eriogonum tiehmii) എന്ന് ശാസ്ത്രനാമമുള്ള ടൈംസ് ബക്ക്‌വീറ്റ് ചെടി ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും വളരില്ല. 1983ൽ ആദ്യമായി ഈ ചെടി കണ്ടെത്തിയ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആർണൾഡ് ടൈമിന്റെ പേരാണ് ഇതിനു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിറയെ ഇലകളുള്ള സാധാരണ ചെടിയെന്നേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ വലിയ താഴ്‌വര പ്രദേശത്ത് ഇവ കൂട്ടത്തോടെ പൂവിട്ടാൽ അസാധാരണ കാഴ്ചയായിരിക്കും അത്. ഇതു കാണാനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിവർഷം നെവാഡയിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്.

ഖനി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചാൽ താഴ്‌വരയിലെ 65% വരുന്ന ചെടികളും നശിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് കമ്പനിതന്നെ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണകൂടതലത്തിൽ ഇതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് നടപടി വേണമെന്ന് അടുത്തിടെ പരിസ്ഥിതിവാദികൾ വ്യാപകമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെവാഡയിൽനിന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണു വന്നത്. 10 ഏക്കറിലായി ഏകദേശം 42,000 ബക്ക്‌വീറ്റ് ചെടികളായിരുന്നു സിൽവർ പീക്ക് താഴ്‌വരയിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇതിൽ ഏകദേശം 40% വരുന്ന 17,000 ചെടികളും ഇല്ലാതായെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തിയത്. അതായത്, ഇവ വംശനാശത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നെന്നു ചുരുക്കം.

ഏറ്റവുമടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നതു പോലെ ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു ആ കാഴ്ചയെന്ന് സെന്റർ ഫോർ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്‌സിറ്റി (സിബിഡി) നെവാഡ സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടർ പാട്രിക് ഡോണലി പറയുന്നു. അത്രയേറെ ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പരിസ്ഥിതിക്കും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിനുമേറ്റ മുറിവ്. സെപ്റ്റംബർ 13നാണ് ചെടികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ പാട്രിക്കും കലിഫോര്‍ണിയ ബൊട്ടാണിക്ക് ഗാർഡൻ ഡയറക്ടർ നവോമി ഫ്രാഗയും കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഈ പ്രദേശത്തെ ഖനിക്കമ്പനിയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. കമ്പനി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചതിക്കു പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം നിസ്സംശയം പറയുന്നു.

വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത നിലയിലായിരുന്നു ചെടികളെല്ലാം. ചെറിയ തൂമ്പായോ പാരയോ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കണം വേര് ഇളക്കിമാറ്റിയത്. മണ്ണിൽ വലിയ ബൂട്ടുകളുടെ അടയാളങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടിയെത്തി ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചതാണെന്നു വ്യക്തം. എന്നാൽ സംഭവത്തിനു ശേഷം പ്രദേശത്ത് ആദ്യമെത്തിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നെവാഡയിലെ പ്ലാന്റ് ബയോളജിസ്റ്റ് എലിസബത്ത് ലെജർ പറഞ്ഞത് ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചത് എലികളാണെന്നാണ്. െസപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടും ഇവർ നൽകിയിരുന്നത്രേ! ചെടികളുടെ ഇലകളും വേരുമെല്ലാം കരണ്ടുതിന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് നിറയെ ബൂട്ടുകളുടെ അടയാളവും കണ്ടെങ്കിലും അതു നേരത്തേ സർവേയ്ക്കെത്തിയ ഗവേഷകരുടെയാണെന്നു കരുതുന്നെന്നും എലിസബത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രദേശത്തെ ബക്ക്‌വീറ്റ് ചെടികൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി പറിച്ചുനടാനാകുമോ എന്നതിന്റെ പ്രോജക്ട് തയാറാക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ തലപ്പത്തും എലിസബത്തുണ്ട്. ഇവരുടെ വാക്കുകളുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഖനിക്കമ്പനി അധികൃതരും സംസാരിച്ചത്. ഖനിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ സിബിഡി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും ഇത്തരം എലികളുടെ ആക്രമണം പ്രദേശത്തെ ചെടികൾക്കു നേരെയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. ദശാബ്ദങ്ങളായി ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്നവയാണ് ബക്ക്‌വീറ്റ് ചെടികളും എലികളും. ഇതുവരെ ബക്ക്‌വീറ്റ് എന്നല്ല ആയിനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരിനം ചെടിയെയും എലികൾ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആർണൾഡ് ടൈമും പറയുന്നു. പ്രദേശത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണു സിബിഡിയുടെ തീരുമാനം.

പാട്രിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റിനും യുഎസ് ഫിഷ് ആൻഡ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് സർവീസിനും നെവാഡ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് നാച്വറൽ റിസോഴ്സസിനും നിവേദനവും നൽകി. തുടർന്ന് അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാവൽ നിർത്തുക, ബക്ക്‌വീറ്റ് ചെടികളുടെ എണ്ണം പഴയ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുക, പ്രദേശമാകെ വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ‌നിവേദനത്തിലെ ആവശ്യം. പ്രദേശത്തിന്മേൽ സർക്കാരിന് കൂടുതൽ അധികാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അതുവഴി ഖനിയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നും പറയുന്നു.

