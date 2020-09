അർധരാത്രി കൊടും മഞ്ഞിൽ അൽപവസ്ത്രവുമായി അവർ; ചോര മണക്കുന്ന ‘ഡെവിൾസ് പാസ്’

1959 ജനുവരി 23നായിരുന്നു ആ യാത്ര. അവർ ഒൻപതു പേർ, രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഏഴ് ആൺകുട്ടികളും. അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ യൂറൽ പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അഞ്ചാം വർഷ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു അവർ. അതിസാഹസികമായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനവും യാത്രയും. കൊടുംമഞ്ഞും കാറ്റും ഹിമപാതവും ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന യൂറൽ പർവത നിരകൾ കടന്ന് 190 മൈൽ ദൂരെയുളള വിസായ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തുക. അവിടെനിന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ടെലഗ്രാം അയച്ച് തങ്ങളുടെ യാത്രാദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ആഘോഷിക്കുക. എന്നാൽ ആ ഒൻപതു പേരും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയില്ല. അതിദാരുണമായ മരണമായിരുന്നു അവരെ വഴിയിൽ കാത്തിരുന്നത്.

യാത്രയ്ക്കിടെ സംഘാംഗങ്ങൾ. Image Credit: Wikimedia

60 വർഷമായി, ഇന്നും ദുരൂഹതകളാൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ യുവാക്കളുടെ അന്ത്യം. അന്യഗ്രഹജീവികൾ മുതൽ യതിയും ആയുധപരീക്ഷണവും വരെ മരണത്തിനു കാരണമായി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അടുത്തിടെ വീണ്ടും നടത്തിയ അന്വേഷണവും അവസാനിച്ചത് ഒരു നിഗമനത്തിലാണ്– ഒൻപതു പേരും മരിച്ചത് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലാണ്. ഒരുപക്ഷേ ചുഴലിക്കാറ്റാകാം, ഹിമപാതമാകാം, മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞതാകാം...! പരിസ്ഥിതി കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് അവരെയെന്ന നിഗമനത്തോടെ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ് ‘ഡെവിൾസ് പാസിലെ’ ദുരൂഹമരണം.



പർവതാരോഹക വിദഗ്ധനും വിദ്യാർഥിയുമായ ഇഗോർ ഡിയാത്‌ലോവിന്റെ (23) നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുമില്ല. മനോധൈര്യം മാത്രമാണു കൈമുതൽ. അവർ യാത്ര തുടരുകതന്നെ ചെയ്തു. എന്നാൽ പറഞ്ഞ ദിവസമായിട്ടും ടെലഗ്രാം കാണാതായതോടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 20ന് പൊലീസും പട്ടാളവും വിദ്യാർഥികളെ തേടിയിറങ്ങി. 26നാണ് ഇവരുടെ ടെന്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അകത്തുനിന്ന് കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ മറ്റോ കീറിത്തുറന്ന നിലയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞിരുന്നു ടെന്റുകൾ. പരിശോധനയിൽ ഒരു മൈല്‍ അപ്പുറത്തുനിന്ന് രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹം മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. രണ്ടു പേരും ചെരുപ്പ് അണിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അൽപവസ്ത്രവുമായിരുന്നു. മൃതദേഹത്തിനു സമീപം തീ കൂട്ടിയതിന്റെ അടയാളങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.



പിന്നീടിള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നു പേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി ലഭിച്ചു. എന്നാൽ കൊടുംമഞ്ഞുവീഴ്ച തിരച്ചിൽ അപ്രാപ്യമാക്കി. മേയ് മാസത്തിൽ മഞ്ഞുരുകിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു നാലു പേരുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ രണ്ടു കണ്ണുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പെൺകുട്ടികളിലൊരാളുടെ നാക്കും അപ്രത്യക്ഷമായി. തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കാലുറ ആരും ധരിച്ചിരുന്നില്ല, ചിലരാകട്ടെ അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച നിലയിലും. മൈനസ് 13 മുതൽ മൈനസ് 22 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് വരെയായിരുന്നു ആ രാത്രിയിലെ തണുപ്പ്. എന്നിട്ടും ഇവർ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള യാതൊന്നും ധരിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?



അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാകാം എല്ലാവരുമെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് പൊലീസെത്തിയത്. പക്ഷേ ആരാണ് ആക്രമിച്ചത്? പൊലീസിന്റെ കണ്ണിൽ ആകെ തെളിവായുണ്ടായിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭമാകാം മരണകാരണമെന്നത് മാത്രമായിരുന്നു. സോവിയറ്റ് പൊലീസ് അവസാന മൃതദേഹം കൂടി കിട്ടിയതോടെ മേയിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചു. വർഷങ്ങളോളം അതീവ രഹസ്യമായി ‘ക്ലാസിഫൈഡ്’ രേഖയായിട്ടായിരുന്നു ഈ മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സൂക്ഷിച്ചത്.



ഏതാനും വർഷം മുൻപ് വീണ്ടും ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ റഷ്യൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. അതിനോടകം എഴുപത്തിയഞ്ചിലേറെ തിയറികൾ ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൽ സുപ്രധാനമായ ചിലത് പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ. മാൻസി എന്ന പർവത ഗോത്ര വിഭാഗം കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാം സംഘത്തെയെന്നായിരുന്നു ഒരു നിഗമനം. പർവതങ്ങളെ പരിശുദ്ധരായി കാണുന്നവരാണ് അവർ. മാൻസികൾ ‘മൃതപർവതം’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞുമലയ്ക്കു സമീപത്തായിരുന്നു 9 പേരും ക്യാംപ് ചെയ്തിരുന്നതും. എന്നാൽ പൊതുവെ സമാധാനപ്രിയരായ മാൻസികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നത് ഉറപ്പായിരുന്നു.



സംഘത്തിനിടയിൽ വഴക്കുണ്ടായി പരസ്പരം ആക്രമിച്ചതാകാമെന്നും വാദമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഡിയാക്‌ലോവ് തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെയായിരുന്നു യാത്രയിൽ ഒപ്പം കൂട്ടിയത്. മാത്രവുമല്ല മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ആക്രമണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതമല്ല 9 മൃതദേഹത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില മൃതദേഹങ്ങളിൽ എല്ലുകളും തലയോട്ടിയും തകര്‍ന്നിരുന്നു. ഒരു കാർ അതിവേഗത്തിലെത്തി മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഇടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തോളം വരുമായിരുന്നു അത്! ടെന്റിനു സമീപം ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശുകയോ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയോ ചെയ്തിരിക്കാം എന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം. എന്നാൽ പ്രഗത്ഭരായ പർവതാരോഹകരായിരുന്നു 9 പേരും. പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ അഭയസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു.



സമീപത്ത് ഒട്ടേറെ മരങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഒരു മലയടിവാരത്തിൽ ടെന്റ‍ടിച്ചെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ശാന്തമായിരുന്നു അന്തരീക്ഷം എന്നാണർഥമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഡിയാത്‌ലോവിനൊപ്പം നേരത്തേ ഹൈക്കിങ്ങിനു പോയവരും പറഞ്ഞു, ഇതിലും ശക്തമായ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ അദ്ദേഹം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. മാൻസി വിഭാഗക്കാരും പറഞ്ഞു, ആ രാത്രി അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞിടിച്ചിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന്. മരങ്ങൾ പോലും കടപുഴകി വീണിരുന്നില്ല! റഷ്യൻ മഞ്ഞുമലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ യതിക്കു സമാനമായ രാക്ഷസക്കുരങ്ങനാകാം ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ തെളിവുകളില്ലെന്നു മാത്രം.



തകർന്ന കൂടാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നു. Image Credit: Wikimedia

മരിച്ചവരിൽ ചിലരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ റോഡിയോ ആക്ടിവ് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ ദുരൂഹത പിന്നെയും വർധിപ്പിച്ചത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ രഹസ്യ ആയുധ പരീക്ഷണം കാണാനിടയായ വിദ്യാർഥികളെ ആണവായുധം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. സംഭവം നടക്കുന്ന രാത്രി ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ മറി ടെന്റടിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആകാശത്ത് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഗോളങ്ങൾ കണ്ടെന്ന്! കൊല്ലപ്പെട്ട സംഘത്തിന്റെ ക്യാമറ കണ്ടെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തും അജ്ഞാതമായ പ്രകാശത്തിന്റെ അവ്യക്ത ചിത്രങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരുന്നു.



സോവിയറ്റ് സൈന്യം നടത്തിയ സ്ഫോടനത്തിൽ ചിതറിപ്പോയ സംഘങ്ങൾ കൊടുംമഞ്ഞിൽപ്പെട്ടു മരിച്ചതാകാമെന്ന ഈ വാദം ശക്തമായിത്തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദീർഘനേരം തണുപ്പേറ്റാൽ ശരീരതാപനില താഴ്ന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഹൈപ്പോതെർമിയയാണ് 6 പേരുടെ മരണത്തിനു കാരണമായതെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു പേർക്ക് ശരീരത്തിൽ അതിശക്തമായ ആഘാതമേറ്റതിനെത്തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇന്ന് ആ 9 പേരുടെയും ചിത്രങ്ങളുമായി ഒരു സ്മാരകമുണ്ട് അവിടെ. അവർ മരണത്തിലേക്കു നടന്നുപോയ ആ മഞ്ഞുപാത ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് ‘ഡിയാത്‌ലോവ് പാസ്’ എന്നാണ്. ആ പേര് പക്ഷേ അധികമാരും ഓർക്കാറില്ലെന്നു മാത്രം.



വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ‘ഡെവിൾസ് പാസ്’ എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമയിറങ്ങി. 1959ൽ ഈ ഒൻപതു പേരും പോയ വഴിയിലൂടെ മറ്റൊരു സംഘം യാത്രതിരിക്കുന്നതും അവർ നേരിടുന്ന ദുരന്തങ്ങളുമാണ് സിനിമ പറഞ്ഞത്. മഞ്ഞുമലകൾക്കിടയിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ രഹസ്യപരീക്ഷണംവഴി ജനിതക പരിവർത്തനം സംഭവിച്ച വികൃത മനുഷ്യരാണ് സംഘത്തെ കാത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സിനിമയ്ക്കു പിന്നാലെ പ്രദേശത്തിന് ഡെവിൾസ് പാസ് എന്ന പേരും വീണു, സിനിമ കൂടാതെ ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററികളുമെല്ലാം 1959 ജനുവരി 23ലെ ആ രാത്രിയെപ്പറ്റി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്നും യൂറൽ മലനിരകളിലേക്കെത്തുന്നവരുടെ ഉൾക്കിടിലമാണ് ‘ഡെവിൾസ് പാസ്’.



