ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായി ഖുഷി ചിൻഡലിയ; യുഎൻ ഗ്രീൻ അംബാസഡറായി പതിനേഴുകാരി

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പരിസ്ഥിതി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഇന്ത്യൻ മേഖലാ ഗ്രീൻ അംബാസിഡറായി ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി ഖുഷി ചിൻഡലിയ നിയമിതയായി. വിവിധ പരിസ്ഥിതി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള അപൂർവ ഭാഗ്യമാണ് ഈ പതിനേഴുകാരിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.2021 ഫെബ്രുവരി വരെ പദ്ധതിയുടെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഖുഷിക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

സൂറത്തിലായിരുന്നു ഖുഷിയുടെ കുട്ടിക്കാലം.‘അക്കാലത്തു നഗരത്തിൽ നല്ല പച്ചപ്പായിരുന്നു.വീടിനു ചുറ്റുമുള്ള സപ്പോട്ട മരങ്ങളിൽ പക്ഷികൾ വന്നിരിക്കും. അവരുടെ കുറുകൽ പ്രകൃതിയെ വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇടക്കാലത്തെ വമ്പിച്ച നഗരവൽക്കരണം മൂലം മരങ്ങൾ പതിയെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കു വഴിമാറി. പച്ചപ്പിന്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞു വന്നു.’ ഖുഷി പറയുന്നു.



ആയിടയ്ക്കാണു ഖുഷിക്ക് ഒരു സഹോദരി ജനിച്ചത്.താനനുഭവിച്ച പോലെ പ്രകൃതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആയിടെ ജനിച്ച തന്റെ അനുജത്തിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത ഖുഷിയെ അലട്ടിത്തുടങ്ങിയതും അക്കാലത്താണ്.വരും തലമുറയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഖുഷിക്കു മനസ്സിലാകാനും ഈ ചിന്ത ഉപകരിച്ചു.തുടർന്ന് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ലോക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലും ഓൺലൈൻ മാർഗത്തിലൂടെ തന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഈ മിടുക്കി. സൂറത്തിലെ വസ്ത്രവ്യാപാരിയായ ബസന്ത് ചിൻഡലിയയുടെയും ബിനിതയുടെയും മകളാണ് ഖുഷി.



∙പരിസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി യുവത്വം



മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ യുവാക്കളും കൗമാരക്കാരും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രശസ്ത ഗ്രേറ്റ തുൺബെർഗാണെങ്കിലും ഖുഷിയെപ്പോലെ ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികൾ ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്.മണിപ്പുരിൽ നിന്നുള്ള എട്ടു വയസ്സുകാരി ലിസിപ്രിയ കങ്ഗുചം, ഹരിദ്വാറിൽ നിന്നുള്ള 12 വയസ്സുകാരി റിദ്ധിമ പാണ്ഡേ തുടങ്ങിയവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയും കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ അനുഭാവപൂർവമാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.

English Summary: 17-year-old girl from Surat appointed as Regional Ambassador for UN Environment Programme