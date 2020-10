നാശം വിതച്ച് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവും; ദുരന്തത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയത് കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനമോ?

കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന നമ്മള്‍ മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ ഒരു നിര്‍ണായക ഏട് അനുഭവിക്കാന്‍ സാഹചര്യം ലഭിച്ചവരാണ്. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആകെ താറുമാറാക്കിയെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ 1910 മുതല്‍ 1920 വരെയുള്ള ഒരു ദശാബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറച്ച് ആശ്വാസം നല്‍കിയേക്കും. സ്പാനിഷ് പനിയും, ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധവും ലോകത്താകെ , പ്രത്യേകിച്ചു യൂറോപ്പില്‍ കൊടിയ നാശം വിതച്ച പതിറ്റാണ്ടായിരുന്നു അത്. അതേസമയം ഈ രണ്ട് ദുരന്തങ്ങളുടേയും ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചത് ഭൂമിയില്‍ അതേസമയം അനുഭവപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ മാറ്റമാണെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍.

നൂറ്റാണ്ടിലൊരിക്കല്‍ മാത്രം ഭൂമിയില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന അനിതസാധാരണമായ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ അക്കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. ഇതുമൂലം യൂറോപ്പിലെ താപനില അപകടകരമായ രീതിയില്‍ കുറഞ്ഞുവെന്നും, അതേസമയം തന്നെ ആ മേഖലയില്‍ പെയ്ത കാലം തെറ്റിയ അമിത അളവിലുള്ള മഴകള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാക്കിയെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നു. സ്വിസ്സ് - ഇറ്റാലിയന്‍ ആല്‍പ്സ് മേഖലകളിലെ മഞ്ഞുപാളികളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളില്‍ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് ഗവേഷകരെ ‌നയിച്ചത്.



കോളി നിഫേറ്റി മഞ്ഞുപാളിയില്‍ നിന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 72 മീറ്ററോളം കനമുള്ള ഈ മഞ്ഞുപാളി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൂമിയിലുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള തെളിവുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടമാണ്. ഈ മഞ്ഞുപാളിയില്‍ ആഴത്തില്‍ കുഴിച്ചാണ് രാജ്യാന്തര ഗവേഷക സംഘം പഠനം നടത്തിയതും നിര്‍ണായകമായ സൂചനകള്‍ കണ്ടെത്തിയതും. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുന്‍പ് ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ അസാധാരണ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ സൂചനകള്‍. ജിയോഹെല്‍ത്ത് മാസികയിലാണ് ഈ പഠനത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പ്രസിധീകരിച്ചത്.



2000 വര്‍ഷത്തെ ഭൗമചരിത്രം



കഴിഞ്ഞ 20 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ഭൂമിയിലുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയാന്‍ ഈ മഞ്ഞുപാളിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. നൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചന നല്‍കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സോഡിയത്തിലും ക്ലോറിനിലുമുണ്ടായ നിര്‍ണായകമായ വർധനവാണ്. 1915 നും 1918 നും ഇടയില്‍ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്ന ഉള്‍വശത്തെ പാളിയിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഗവേഷകരുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകലനുസരിച്ച് ഈ മാറ്റം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആല്‍പ്സ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വടക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ യൂറോപ്പിലേക്കെത്തിയ ശക്തമായ കടല്‍ക്കാറ്റിനെയാണ്. വടക്കന്‍ അറ്റ്ലാന്‍റിക്കില്‍ നിന്നുള്ള തണുത്ത ഈ കാറ്റ് യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊടും തണുപ്പും ഒപ്പം മഴയും കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ ഇത്തരം ഒരു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വിശാലമായ ഒരു പഠനം നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം അക്കാലത്തുണ്ടായത് ഏതെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആരും കണക്കാക്കിയില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകളും ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ചാരനിറമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയെയാണ്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ ചിത്രങ്ങളില്‍ പോലും ഈ രീതിയില്‍ യൂറോപ്യന്‍ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സാധാരണ രൂപത്തിന് ചേരാത്തവണ്ണം ചെളിയും വെള്ളവും നിറഞ്ഞ ട്രഞ്ചുകളും മറ്റുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.



കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികള്‍



കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ വിധേമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്‍റെ ദുരനുഭവങ്ങളും അതേ അളവില്‍ വർധിച്ചിരിക്കാമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കനത്ത മഴയും ചെളിയുമെല്ലാം പട്ടാളക്കാര്‍ക്ക് വെല്ലുവിളിയായി. ചെളിയില്‍ പുതഞ്ഞ കാലുകള്‍ പലര്‍ക്കും പാദങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി. സാധാരണക്കാരിലും ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചതായി അക്കാലത്തെ ഉയര്‍ന്ന മരണ നിരക്കും തെളിയിക്കുന്നു.

പക്ഷേ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏറ്റവുമധികം ഊര്‍ജം നല്‍കിയത് ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന ദുരന്തത്തിനല്ല. മറിച്ച് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനാണ്. ശ്വാസകോശരോഗമായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അത്രയും വ്യാപകമായി വേഗത്തില്‍ പടര്‍ന്നു പിടിക്കാന്‍ അക്കാലത്തെ മാറിയ കാലാവസ്ഥ കാരണമായെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അഥവാ എച്ച്1 എന്‍1 വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ഈ പനി പടര്‍ന്നു പിടിക്കാന്‍ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സഹായിച്ചത്. ഒന്നാമതായി അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന ഈര്‍പ്പം ശ്വാസകോശരോഗം വേഗത്തില്‍ പടര്‍ന്ന് പിടിക്കുന്നതിനും അത് ആളുകളില്‍ ഗൗരവമായ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമായി. രണ്ടാമതായി ഈ വൈറസുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹകരായ മല്ലാര്‍ഡ് ഡക്ക് എന്ന പക്ഷികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചാകാനും ഇതോടെ വൈറസുകള്‍ വേഗത്തില്‍ അന്തരീക്ഷത്തിക്കെത്താനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചു.



കാലാവസ്ഥയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങള്‍ എങ്ങനെ മനുഷ്യരില്‍ വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കും എന്നതിനു തെളിവാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുന്‍പുണ്ടായ ഈ സംഭവങ്ങളെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്ഡകിയ ഡോ. മൂര്‍ പറയുന്നു. കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതോടെ പ്രകൃതിയിലെ ഘടകങ്ങളെയെല്ലാം അത് സ്വാധീനിക്കും. ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളത്തിന്‍റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികളില്‍ വരുന്ന മാറ്റം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മനുഷ്യനെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ബാധിക്കുമെന്നും മൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: A “Once‐In‐A‐Century Climate Anomaly” Made WW1 And The Spanish Flu Even More Hellish