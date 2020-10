കേരളത്തിലെ ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പുതലയൻ വരാൽ മത്സ്യമായ എനിഗ്‌മചന്ന മത്സ്യപരിണാമ ശാഖയിലെ പുതിയ ശാഖ (ഫാമിലി) ആണെന്നും ‘ലിവിങ് ഫോസിൽ’ ആണെന്നും ഇന്ത്യ, ജർമനി, യുകെ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രസംഘം കണ്ടെത്തി. പരിണാമം സംഭവിച്ചു ദശലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെയാണു ലിവിങ് ഫോസിലുകളെന്നു വിളിക്കുന്നത്.

രാജ്യാന്തര പ്രസിദ്ധീകരണമായ നേച്ചർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്സ് എന്ന ശാസ്ത്രമാസികയിൽ ഗവേഷണ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എനിഗ്‌മചന്ന ഗോളം, എനിഗ്‌മചന്ന മഹാബലി എന്നീ മത്സ്യങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു കേരളത്തിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയത്.



6 വർഷം മുമ്പു ക്രിപ്റ്റോഗ്ലാനിഡെ എന്ന മത്സ്യ കുടുംബത്തെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയ കേരള ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയിലെ അസി.പ്രഫസർ ഡോ.രാജീവ് രാഘവൻ, ജർമനിയിലെ സെങ്കൻബർഗ് നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റാൽഫ് ബ്രിട്സ് എന്നിവർക്കു പുറമേ ബേൺ സർവകലാശാലയിലെ ലൂക്കാസ് റൂബർ, പുണെ ഐസറിലെ നീലേഷ് ദഹാനുകർ, കൂത്തുപറമ്പ് നിർമലഗിരി കോളജ് അധ്യാപകൻ സിബി ഫിലിപ്, ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥി വി.കെ.അനൂപ് എന്നിവരായിരുന്നു ഗവേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. 10 തനതു മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണു കേരളത്തിലെ ഭൂഗർഭ ജലാശയങ്ങളിലുള്ളത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്കാണു പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്നു ഡോ. രാജീവ് രാഘവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വരാൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അപൂർവ ഭൂഗർഭ മത്സ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവല്ല സ്വദേശി അരുൺ വിശ്വനാഥിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 13 സെന്റിമീറ്ററായിരുന്നു ഇതിന്റെ നീളം. ‘എനിഗ്‌മചന്ന മഹാബലി’. ഭൂഗർഭ വരാൽ ഇനത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യമാണിതെന്നു ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇവയിലൊന്നിനെ (എനിഗ്‌മചന്ന ഗോളം) ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതു മുൻപ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്.



മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങരയിലുള്ള അജീറിന്റെ നെല്‍വയലില്‍ നിന്നാണ് അന്ന് അപൂർവ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കില്‍ സ്വഭാവിക ആവാസ്ഥ വ്യവസ്ഥയായ ഭൂഗര്‍ഭ ജലഅറയില്‍ നിന്ന് മത്സ്യം പുറത്തെത്തിയതാകാനാണ് സാധ്യത. കണ്ടെത്തിയ മത്സ്യത്തിന് 9.2 സെന്റി മീറ്റര്‍ നീളമുണ്ടായിരുന്നു.



കേരളത്തില്‍ പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്ന വരാല്‍ ഇനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ സ്‌നേക്ക്ഹെഡ് വര്‍ഗത്തില്‍ ഇതുവരെ 250 ഇനം മത്സ്യങ്ങളെയാണ് ലോകത്താകമാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. നോര്‍ത്ത് അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളത്. ജലോപരിതലത്തില്‍ നിന്നു വായു ശ്വസിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് ഇവയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ കരയില്‍ ആഴ്ചകളോളം ജീവിക്കാന്‍ വരാല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ക്കു കഴിയും.



