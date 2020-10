ആകാശത്തു നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ച ‘അഗ്നിഗോളം’; വിചിത്ര പ്രതിഭാസത്തിനു പിന്നിൽ?

സെപ്റ്റംബർ 30 ന് അമേരിക്കയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലായി പുലർച്ചെ ആകാശത്തു കണ്ട അഗ്നിഗോളം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൽക്ക ആയിരുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ മെറ്റിയർ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥിരീകരണം. പുലർച്ചെ 4 മണിക്കും 6 30 നും ഇടയിലാണ് ആകാശത്ത് ഉൽക്ക ദൃശ്യമായത്. ഇത്രയധികം പ്രകാശമാനമായ ഉൽക്കകൾ അപൂർവമാണ്.

ശൂന്യാകാശത്തു നിന്നും നേരിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉൽക്ക പതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം.നിരവധി ആളുകൾ ആകാശത്ത് കണ്ട അഗ്നി ഗോളത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഉൽക്ക ദൃശ്യമായതിനുശേഷം ഓഹിയോയിൽ നിന്നു മാത്രം 320 അറിയിപ്പുകളാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ മെറ്റിയർ സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഓഹിയോയിക്ക് പുറമേ വാഷിങ്ടൺ ഡിസി, ഇല്ലിനോയിസ്, ഇന്ത്യാന, കെന്റുക്കി, മേരിലാൻഡ്, മിഷിഗൺ, നോർത്ത് കാരലൈന, ന്യൂജേഴ്സി, ന്യൂയോർക്ക്, പെൻസിൽവാനിയ, ടെന്നിസെ, വിർജീനിയ, ഒന്റാറിയോ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഉൽക്ക ദൃശ്യമായിരുന്നു.



ഇവിടങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉൽക്കയാണ് പതിച്ചെന്നും ഉൽക്കാ വർഷത്തിനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നുമാണ് മെറ്റിയർ സൊസൈറ്റിയുടെ നിഗമനം. താഴേക്കു പതിക്കുന്ന ഉൽക്കകൾ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ വേഗത വർധിക്കുകയും കത്തിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ അവ ദൃശ്യമാകാറുള്ളൂ. ഉൽക്കയുടെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പം അറിയണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് മെറ്റിയർ സൊസൈറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ റോബർട്ട് ലൻസ്ഫോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.



