ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദത്തിനു സാധ്യത; വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

ഒൻപതാം തീയതിയോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആൻഡമാനു സമീപം വീണ്ടും ന്യൂനമർദത്തിനു സാധ്യത. ഇത് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ മഴ പെയ്യാനിടയാക്കും. ഒഡിഷ, ആന്ധ്ര പ്രദേശ് തീരങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 60 കി.മീ വേഗത്തിൽ കാറ്റു വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ തീരങ്ങളിലും ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകരുതെന്നു നിർദേശമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. കേരളതീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസ്സമില്ല.

ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് നിറയാൻ വേണ്ടത് 13 അടി വെള്ളം

ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. 13 അടി കൂടി ഉയർന്നാൽ അണക്കെട്ട് നിറയും. 2389.28 അടി വെള്ളമാണ് അണക്കെട്ടിലുള്ളത്.

പരമാവധി സംഭരണശേഷി 2403 അടിയാണ്. പ്രളയമുണ്ടായ 2018 ലെ ഇതേ ദിവസത്തെക്കാൾ 3 അടി വെള്ളം അധികം ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിലുണ്ട്.

സംഭരണശേഷിയുടെ 88.49% വെള്ളമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇതേ ദിവസത്തെ ജലനിരപ്പ്:

2020- 2389.28

2019- 2375.88

2018- 2386.75

2017- 2367.20

2016- 2350.50

2015- 2360.00.

സെപ്റ്റംബർ മാസം അവസാനിച്ചത് റെക്കോർഡ് മഴനേട്ടത്തിൽ



സെപ്റ്റംബർ മാസം അവസാനിച്ചത് റെക്കോർഡ് മഴനേട്ടത്തോടെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച സെപ്റ്റംബർ എന്ന റെക്കോർഡാണ് തിരുത്തപ്പെട്ടത്. ശരാശരി 259.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ ലഭിക്കേണ്ടത്. ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് 601.3 മില്ലിമീറ്റർ.

കഴിഞ്ഞ 70 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തേക്കാൾ സെപ്റ്റംബറിൽ മഴ ലഭിച്ചത്. കേരളത്തിൽ പെയ്ത കാലവർഷം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ. 9% മഴയുടെ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂൺ–ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ മഴ കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ മഴയുടെ അളവിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി.



122 ദിവസത്തെ മഴക്കാലത്തിനിടെ ശരാശരി 2049.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്ക്. ഇത്തവണ പെയ്തത് 2227.9 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കാസർകോട്. 3606 മില്ലീമീറ്റർ. രണ്ടാം സ്ഥാനം കോഴിക്കോട്. ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത്.



ജൂൺ



ജൂൺ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 643 മില്ലീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്തു 358.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രം. 17% കുറവ്

ജൂലൈ



ജൂലൈ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മഴക്കുറവ് 23%. 514 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. പ്രതീക്ഷിച്ചത് 726 .1 മില്ലീമീറ്റർ

ഓഗസ്റ്റ്



ഓഗസ്റ്റ് 3 വരെ കേരളത്തിൽ 19% കുറവ്. ഓഗസ്റ്റ് 7-10 വരെ പെയ്ത ശക്തമായ മഴ മൂലം ഓഗസ്റ്റ് 10 ആയപ്പോഴേക്കും മഴയുടെ അളവിൽ നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് അവസാനിക്കാറായപ്പോഴേക്കും മഴയുടെ അളവ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. കണക്കു പ്രകാരം മാസം അവസാനിച്ചതു കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്ത നാലാമത്തെ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന റെക്കോർഡുമായി. 575.7 മില്ലിമീറ്റർ. 35 % കൂടുതൽ.

English Summary: Fresh low pressure likely around Oct 9; heavy rains to lash Kerala