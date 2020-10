കോവിഡ് വാക്സിൻ നിർമാണം; കൊല്ലപ്പെടുന്നത് 5 ലക്ഷത്തിലധികം സ്രാവുകൾ, ആശങ്കയോടെ ഗവേഷകർ

ലോകമാകെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തിന് പ്രതിരോധമരുന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 5 ലക്ഷത്തിലധികം സ്രാവുകളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി വിദഗ്ധർ. സ്രാവുകളുടെ കരളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ക്വയാലീൻ എന്ന എണ്ണ പലവിധ രോഗങ്ങളുടെയും മരുന്നു നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്രതിരോധ വാക്സിൻ നിർമിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ മരുന്ന് ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്രയധികം സ്രാവുകളെ കൊന്നൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നത്.

നിലവിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിനായി സ്രാവുകളിൽ നിന്നും എണ്ണ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷണം വിജയകരമായാൽ ലോകത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 250000 ത്തോളം സ്രാവുകളെ എങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഷാർക്ക് അലീസ് എന്ന സംഘടനയുടെ കണ്ടെത്തൽ. കണ്ടെത്തുന്ന പ്രതിരോധ വാക്സിനുകൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും രണ്ടു ഡോസ് എങ്കിലും നൽകേണ്ടി വരും എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിഗമനം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 ലക്ഷത്തിൽ അധികം സ്രാവുകൾ കൊല്ലപ്പെടും.



മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിനാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഇനത്തിലെ ഇത്രയധികം എണ്ണത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് പ്രതികൂല ഫലം ചെയ്യും എന്ന് ഷാർക് അലീസിന്റെ സ്ഥാപകയായ സ്റ്റെഫാനി ബ്രൻഡിൽ പറയുന്നു. സ്രാവുകൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ പെറ്റുപെരുകുന്നവയല്ല എന്നതു കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ കൊറോണ വ്യാപനം വരുംകാലങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം രൂക്ഷമാവും എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനാവില്ല. പ്രതിരോധ വാക്സിനുകളിലെ പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി സ്രാവുകളെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സ്രാവുകളുടെ എണ്ണവും ഈ കണക്കുകൾക്കൊക്കെ മുകളിൽ ആകുമെന്നും അവർ പറയുന്നു.



കാലങ്ങളോളം പ്രതിരോധ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇത്രയധികം സ്രാവുകളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നൊടുക്കിയാൽ സ്ഥിരമായി ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് അവയുടെ എണ്ണം കൂപ്പുകുത്തും എന്ന മുന്നറിയിപ്പും സംഘടന മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സ്രാവുകളെ കൊന്നൊടുക്കാതെ മറ്റുമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഒരു ഓൺലൈൻ പെറ്റീഷനും സംഘടന രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും സ്ക്വയ്ലീൻ എന്ന പദാർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിക്കാറുണ്ട്. യീസ്റ്റ്, കരിമ്പ് എന്നിവയിലെ സ്ക്വയ്ലീൻ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അതിനാൽ സ്രാവുകളെ ഒന്നടങ്കം കൊന്നൊടുക്കാതെ ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ആവശ്യം.



English Summary: 500,000 sharks may face slaughter for preparation of COVID-19 vaccine