ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയത് ശരീരം മുഴുവൻ തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്രാവ്; അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബ്രിട്ടനിലെ വൈറ്റ് ദ്വീപിനു സമീപം മീൻ പിടിക്കുകയായിരുന്ന ജയ്സൺ ഗില്ലെസ്പി എന്ന വ്യക്തിക്ക് ആഴക്കടലിൽ നിന്നും അപൂർവമായ ഒരു മത്സ്യത്തെ കിട്ടി. ഉടലാകെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്രാവ്. ടോപ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്രാവാണ് അപൂർവമായ പ്രത്യേകതകളോടെ ജയ്സന്റെ ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയത്.

ശരീരത്തിൽ നിറങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ലൂസിസം എന്ന ജനിതിക അവസ്ഥ മൂലമാണ് സ്രാവ് പൂർണമായും വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ആൽബിനിസവുമായി ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസവും ഉണ്ട്. ആൽബിനിസം ഉള്ള ജീവികളുടെ കണ്ണുകൾ പൊതുവേ തവിട്ടു നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ജയ്സൺ പിടികൂടിയ സ്രാവിൻറെ കൃഷ്ണമണിയുടെ നിറം കറുപ്പ് തന്നെയാണ്. മൂന്നടിയോളം നീളമാണ് പിടികൂടിയ സ്രാവിനുള്ളത്.



ടോപ് ഇനത്തിൽപെട്ട സ്രാവുകൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതിനാൽ സംരക്ഷണം വേണ്ട ജീവികളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സാധാരണയായി ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സ്രാവുകൾ ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കടലിലേക്ക് വിട്ടയക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ പിടികൂടിയ സ്രാവിൻറെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ അതിനെ ബോട്ടിലെത്തിച്ച് ചിത്രങ്ങള്‍ പകർത്തിയ ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്. 30 വർഷമായി മീൻ പിടുത്തത്തിന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിനെ നേരിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് ജെയ്സൺ വ്യക്തമാക്കി.



ഇത്തരത്തിൽ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളുള്ള മീനുകൾ സാധാരണയായി അധികകാലം ജീവിക്കാറില്ല. ഇരപിടിയൻമാരെ ഒളിച്ചു കഴിയാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണം. എവിടെ ഒളിച്ചാലും ശത്രുക്കൾക്ക് ഇവയെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും.ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഓക്‌ലൻഡ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു ആൽബിനോ സ്രാവിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ലൂസിസം ബാധിച്ച സ്രാവുകളെ മുൻപ് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.



English Summary:Fisherman Who Caught Albino All-White Shark Off Britain Released It Back Into Sea