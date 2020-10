മരിച്ച ശേഷം നരഭോജികളായി മാറുന്ന സാങ്കല്‍പ്പിക മനുഷ്യരെയാണ് സോംബികള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്നും, ഒട്ടേറെ ഗൂഡാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിത്തറയുമാണ് സോംബികള്‍. 2020 ലും ഇപ്പോള്‍ ഒരു സോംബി ആക്രമണത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ആക്രമണം മനുഷ്യ സോംബികളുടേതല്ല, പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തക്കരുമല്ല ഇതിനു പിന്നിൽ. മറിച്ച സോംബി എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരാണ്.

കോവിഡ് ഏറെക്കുറെ നിശ്ചലമാക്കിയ വര്‍ഷമാണ് 2020. എന്നാല്‍ ഈ മഹാമാരി വന്നതു കൊണ്ട് മാത്രം കനത്ത ആഘാതം ഏല്‍പ്പിച്ചിട്ടും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടാതെ പോയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍ മേഖലയിലെ വരള്‍ച്ചയും, അമേരിക്കയിലെ പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയിലെ കാട്ടുതീയും, ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ ക്രമം തെറ്റിയ മണ്‍സൂണുമെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ പട്ടികയിലേക്കാണ് സോംബി കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെയും കടന്നുവരവുണ്ടാകുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്.



സോംബി കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍



2020ല്‍ കണ്ട അപ്രതീക്ഷിത കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് സോംബി കൊടുങ്കാറ്റുകളെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. പുലെറ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ സോംബി കൊടുങ്കാറ്റിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. ഈ മാസം ആദ്യം പുലെറ്റ്സ് എന്ന് പേരുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് അറ്റ്ലാന്‍റിക്കില്‍ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇത് ബെര്‍മുഡാ ദ്വീപ് മേഖലയില്‍ വീശുകയും നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. കാറ്റഗറി 1 ലാണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ഗവേഷകര്‍ ആദ്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കരയിലേക്കു കയറിയതോടെ വേഗംകൂടി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ വിതച്ച ഈ കാറ്റിനെ പിന്നീട് കാറ്റഗറി 2 ലേക്ക് മാറ്റി. 5 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് പതിയെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ ഇല്ലാതാകല്‍ താല്‍ക്കാലികം മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗവേഷകര്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പുലെറ്റ്സ് കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ വീണ്ടും തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വിശേഷണണത്തോടെയാണ് ഈ അപൂര്‍വ പ്രതിഭാസത്തെ ഗവേഷകര്‍ ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരിക്കല്‍ വീശിയടിച്ച് പിന്നീട് ദുര്‍ബലമായി മാറി, ഇല്ലാതായ കൊടുങ്കാറ്റ് പൂര്‍വാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചുവരവിന് തയാറെടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് ഇതിനെ സോംബി എന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചതും.



അറ്റ്ലാന്‍റികിലെ അസോറസ് ദ്വീപ് മേഖലയില്‍ നിന്ന് 480 തോളം കലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് സെപ്റ്റംബര്‍ 21 ന് ഈ കൊടുങ്കാറ്റിനെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്തരത്തില്‍ ദുര്‍ബലമായശേഷം വീണ്ടും കരുത്താര്‍ജിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍ മുന്‍പും അപൂര്‍വമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇവയ്ക്ക് സോംബി സ്റ്റോം അഥവാ സോംബി കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പേര് നല്‍കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.



സോംബി സ്റ്റോമുകള്‍ തുടര്‍ക്കഥയാകുമോ ?



അപൂര്‍വ പ്രതിഭാസമായിരുന്നു സോംബി സ്റ്റോമുകള്‍ ഇനി തുടര്‍ച്ചയായി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റുകളും കാട്ടുതീയും മഞ്ഞുരുകലുമെല്ലാം വർധിക്കുന്നതു പോലെ സോംബി സ്റ്റോമുകളുടെ എണ്ണവും ഇനി വർധിക്കുമെന്ന് ഇല്ലിനോസ് സര്‍വകലാശാലയിലെ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയന്‍സ് പ്രഫസറായ ഡൊണാള്‍ഡ് വ്യൂബിള്‍സ് പറയുന്നു. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ വിനാശകാരികളായ മറ്റ് പ്രതിഭാസങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സോംബി സ്റ്റോമുകള്‍ വർധിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെയും കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണെന്ന് വ്യൂബിള്‍സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഗള്‍ഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിലും, കരീബിയന്‍ മേഖലയിലും വലിയ തോതിലുള്ള താപനിലാ വർധനവ് കടലില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയില്‍ വലിയ നാശം വിതയ്ക്കാറുള്ള ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റുകളിടെ പ്രധാന പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് ഈ മേഖല. കടലിന് ആഴം കുറവായതും, വേഗത്തില്‍ ചൂട് പിടിക്കുന്നതുമാണ് വലിയ ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ രൂപപ്പെടലിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങളില്‍ ഒന്ന്.



ഗള്‍ഫ് ഓഫ് മെക്സിയ്ക്കോയിക്ക് പുറമെ അറ്റ്ലാന്‍റിക്കില്‍ ആഫ്രിക്കയോടു ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ശരാശരി ശക്തിയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍ രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കയിലെത്തും മുന്‍പ് കരീബിയന്‍ ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളില്‍ വച്ചുതന്നെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയാണു പതിവ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗള്‍ഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിലെ താപനില വർധിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ മാറിയത്. ആഫ്രിക്കന്‍ കടല്‍മേഖലയില്‍ നിന്ന് കരീബിയന്‍ മേഖലയിലെത്തുമ്പോൾ ശക്തി ക്ഷയിക്കുമെങ്കിലും, ഗള്‍ഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിലെ ഉയര്‍ന്ന ചൂടും, വായുവിലെ ഉയര്‍ന്ന ജലാംശവും കൊടുങ്കാറ്റിന് വീണ്ടും ഊര്‍ജം നല്‍കും. ഇതോടെ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യത്തേക്കാള്‍ പല മടങ്ങി ശക്തിയോടെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍ അമേരിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കെത്തുകയും ചെയ്യും.



ചൂട് വർധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ ശക്തിയും, അവയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശേഷിയും വർ‍ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രത്യേകച്ചും സോംബി സ്റ്റോമുകള്‍ അതീവ അപകടകരമായി മാറാനുള്ള സ്ഥിതിയും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാറ്റഗറി 1 ല്‍ പെടുന്ന ശരാശരി പ്രഹര ശേഷിയുള്ള കാറ്റ് ഒരു പക്ഷേ സോംബി സ്റ്റോമായി മാറിയാല്‍ കാറ്റഗറി നാലോ അഞ്ചോ വരെ ശക്തിയുള്ളതായി മാറി കനത്ത പ്രഹരമേല്‍പ്പിച്ചേക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.



