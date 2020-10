കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള വാക്സീ‍ൻ നിർമിക്കാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം സ്രാവുകളെയെങ്കിലും കൊല്ലേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നാണ് കണക്ക്. സ്രാവുകളുടെയും മറ്റ് സമുദ്രജീവികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയായ ഷാർക് അലൈസാണു കണക്കു പുറത്തു വിട്ടത്. സ്രാവിന്റെ കരളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന എണ്ണയിൽ (ഷാർക് ലിവർ ഓയിൽ) സ്ക്വാലിൻ എന്നൊരു രാസവസ്തുവുണ്ട്. ആഴക്കടലിൽ സ്രാവുകളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താനും നീന്താനും അവയെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഇത്.സസ്യങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലുമൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതു കാണപ്പെടാറുണ്ട്.സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയും സ്ക്വാലിൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ചില വാക്സിനുകൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു നൽകാനായി സ്ക്വാലിൻ ചേർക്കും.അഡ്ജുവാന്റ് എന്നാണ് അപ്പോളിത് അറിയപ്പെടുക.1997 മുതൽ ഈ രാസവസ്തു ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്.വൈറൽ പനിക്കു വേണ്ടിയുള്ള വാക്സീന്റെ ഒരു ഡോസിൽ 10 മില്ലിഗ്രാം സ്ക്വാലിൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സീൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ഇതിനായി സ്ക്വാലീൻ നിർമിക്കാൻ ഒട്ടേറെ സ്രാവുകളെ വേണ്ടിവരുമെന്നു സംഘടന പറയുന്നു.സ്രാവിൽ തന്നെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ ചിലത് വംശനാശം നേരിടുന്നവയാണ്. പൊടുന്നനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ ഇവയുടെ വംശനാശത്തിനു കളമൊരുങ്ങുമെന്നും സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഒരു ടൺ സ്ക്വാലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ 3000 സ്രാവുകൾ വേണ്ടിവരും.ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾക്കു വേണ്ടി 30 ലക്ഷം സ്രാവുകളെ പ്രതിവർഷം കൊല്ലുന്നുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്.

സ്രാവുകൾ പൊതുവേ ചെറിയ തോതിലാണു പ്രജനനം നടത്തുന്നത്. ഇവ പൂർണ വളർച്ചയെത്താനും കുറേ സമയമെടുക്കും. ആഴക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ്സ്, ഹാമർ ഹെഡ്സ്, വേൽ ഷാർക്സ് തുടങ്ങിയ സ്രാവുകൾക്കാകും ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം വന്നാൽ കൂടുതൽ ആഘാതം ഏൽക്കുക. ഇവയുടെ കരളുകളിൽ സ്ക്വാലീന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നതാണു കാരണം. സ്രാവുകൾക്ക് മേൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാനും സ്ക്വാലീൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും സംഘടന ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.കരിമ്പ്, യീസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നു സ്ക്വാലീൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ നിലവിലുണ്ട്.ഇവയ്ക്കു ചെലവു കൂടും.



സ്ക്വാലീൻ വേണ്ടാത്ത കോവിഡ് വാക്സീനുകളും പരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ഇവയെയും പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷാർക് അലൈസ്. അതിനിടെ സ്രാവുകളെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്യാംപെയിനുകളും പെറ്റീഷനുകളുമൊക്കെ ശക്തമാണ്. സമുദ്രലോകത്തെ വ്യത്യസ്ത ജീവികളാണു സ്രാവുകൾ.ഇവയ്ക്ക് കാഴ്ചശക്തി കൂടുതലാണ്. ഇരുട്ടിൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കും.സ്രാവുകൾ ആദ്യമായി സമുദ്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 46 കോടി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്.ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളവ അറിയപ്പെടുന്നത് വേൽ ഷാർക്കെന്നാണ്. 12 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വളരാൻ ഇവയ്ക്കു കഴിയും.ഒരു നാലുനിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ പൊക്കം! മുട്ടയിട്ടും ഗർഭം ധരിച്ചും സ്രാവുകൾ പ്രജനനം നടത്തുമെങ്കിലും ഇവ സസ്തനികളല്ല.



