പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കുപ്രസിദ്ധിയാര്‍ജിച്ചവയാണ് വടക്കന്‍ റഷ്യയിലെ പല നഗരങ്ങളും. പ്രത്യേകിച്ചും സൈബീരിയന്‍ മേഖലകളിലെ ഖനികളോട് ചേര്‍ന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരങ്ങള്‍. ഇവയില്‍ ഒരു നഗരത്തില്‍ നിന്നുള്ള വായുമലിനീകരണമാണ് ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി സൈബീരിയന്‍ വനമേഖലയിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചാ കുറവിനു കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വായുമലിനീകരണം മൂലം സൂര്യ പ്രകാശം ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാത്തതാണ് ബോറിയല്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഈ വനമേഖലയുടെ വിസ്തൃതിക്ക് ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത്.

റഷ്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലാണ് നോറില്‍സ്ക് എന്ന നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വായുമലിനീകരണം മൂലം മേഖലയിലെ മഞ്ഞിന്‍റെ നിറം മാറുന്നതും, വിച്രിത്രമായ മഴകള്‍ പെയ്യുന്നതുമെല്ലാം വ്യാവസായ നഗരമായ നോറിസ്കില്‍ പതിവാണ്. ഇതേ നോറിസ്കില്‍ നിന്നുള്ള വായുമലിനീകരണമാണ് ആര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ ഭാഗമായ സൈബീരിയയിലെ ബോറിയല്‍ മരങ്ങളുടെ വരള്‍ച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.



ആര്‍ട്ടിക് ഡിമ്മിങ്



ഇതാദ്യമായാണ് നോറില്‍സ്കിന്‍റെ പരിസരത്തുള്ള വനമേഖലയിലെ മരങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായ പഠനം നടത്തുന്നത്. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നഗരമാണ നോറില്‍സ്ക്. ഖനികളാലും, ഖനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളാലും നിബിഡമായ നഗരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നഗരപരിസരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മലിനവസ്തു പൊടിയാണ്. ഈ പൊടിയാണ് ആര്‍ട്ടിക് ഡിമ്മിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് ദശാബ്ദങ്ങളായി ഒരു പരിധി വരെ കാരണമാകുന്നതും. ഇത് ക്രമേണ മേഖലയിലെ ജൈവവ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ബാധിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

പൊടിപടലങ്ങള്‍ മൂലം അന്തരീക്ഷം മറഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്കെത്താത്ത അവസ്ഥയെ ആണ് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഡിമ്മിങ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനങ്ങളും മറ്റും നിമിത്തം ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ഗ്ലോബല്‍ ഡിമ്മിങ്ങും മറ്റും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമായും ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ നിമിത്തം ഡിമ്മിങ് അനുഭവപ്പെടാം. സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് ആര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ സൈബീരിയന്‍ മേഖലയില്‍ ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളായി നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ഗവേഷകര്‍ ആര്‍ട്ടിക് ഡിമ്മിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ആര്‍ട്ടിക് ഡിമ്മിങില്‍ ചെറുതല്ലാത്ത പങ്ക് നോറില്‍സ്കില്‍ നിന്നുള്ള പൊടിപടലങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള വായുമലിനീകരണവും വഹിക്കുന്നുണ്ട്.



ആര്‍ട്ടിക്കിലേക്കെത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്‍റെ അളവില്‍ കുറവുണ്ടാകുന്നതായി ദീര്‍ഘനാളായി നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ മധ്യത്തില്‍ മുതല്‍ ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചതായും തെളിവുകള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ മനുഷ്യരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ പുതിയ പഠനം മനുഷ്യനിർമിതമായ മലിനീകരണത്തെ നേരിട്ട് ആര്‍ട്ടിക് ഡിമ്മിങ്ങുമായും ബോറിയല്‍ ഫോറസ്റ്റുകളുടെ ചുരുങ്ങലുമായും നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.



ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മൂന്‍പാണ് നോറില്‍സ്കില്‍ വലിയ തോതില്‍ ഖനനം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്നിങ്ങോട്ടുള്ള 100 വര്‍ഷക്കാലം കാര്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നിര്‍ബാധമുള്ള ഖനനമാണ് ഈ നഗരപരിസരത്ത് നടന്നത്. ഈ ഖനനം മൂലമുള്ള മലിനീകരണം നോറില്‍സ്കിന്‍റെ 100 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലുള്ള വനമേഖലയെ വരെ ബാധിച്ചു. ആ മേഖലയിലൊന്നും പുതിയ മരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയോ, ഉണ്ടാകുന്നവയ്ക്ക് കാര്യമായ വലുപ്പം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.



അവഗണനയുടെ പ്രത്യാഘാതം



അമിതമായ ഖനനം മൂലമുള്ള മലിനീകരണവും അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളും റഷ്യ മാത്രമല്ല അഭിമുഖീകരിച്ചത്. സമാനമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള വടക്കന്‍ യൂറോപ്പും ഈ പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ പ്രതിസന്ധി തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായി. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ സൈബീരയന്‍ മേഖലയില്‍ ഇത്തരം ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായില്ല. പ്രാകൃത രീതിയില്‍ തന്നെ എന്നാല്‍ അത്യാധുനിക യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ സഹായത്തോടെ ഖനനം വന്‍തോതില്‍ നടത്തിയതാണ് ആര്‍ട്ടിക് ഡിമ്മിങ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് റഷ്യയുടെ സൈബീരിയന്‍ മേഖലയെ ഇപ്പോള്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1960 കളില്‍ തന്നെ വ്യാപകമായ മലിനീകരണം നിമിത്തം നോറില്‍സ്കിലെ മരങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ നശിക്കുന്നതായി അന്ന് തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. 1970 കളില്‍ സ്ഥിതി വീണ്ടും രൂക്ഷമായി. ആര്‍ട്ടിക് ഡിമ്മിങ് അക്കാലഘട്ടത്തില്‍ ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ പുതിയ മരങ്ങളുടെ വരള്‍ച്ചയും മുരടിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ആര്‍ട്ടിക്കിലെ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായു ലോകകാലാവസ്ഥയെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്‍ട്ടിക് സര്‍ക്കുലേഷന്‍ പോലുള്ള പ്രതിഭാസം നിമിത്തം ഭൂമിയുടെ വടക്കന്‍ ധ്രുവത്തിനെയാകെ ഈആര്‍ട്ടിക് ഡിമ്മിങ് വൈകാതെ ബാധിച്ചെക്കാമെന്നും പഠനം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. കൂടാതെ ആഗോളതാപനം വർധിക്കുന്നതിനും പതിയെ ഈപ്രതിഭാസം കാരണമായേക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

