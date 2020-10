അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളുടെ കേന്ദ്രമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ വനമേഖലകള്‍

പത്തനംതിട്ടയുടെ കിഴക്കൻ വന മേഖലകളിൽ അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളുടെ നിറ സാന്നിധ്യം. ദേശാടനക്കിളികൾ അടക്കമുള്ള പക്ഷികളെ തേടി നിരീക്ഷകർ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ റാന്നി, കോന്നി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ വനമേഖലകൾ. പശ്ചിമഘട്ട നിരകളിൽ കാണുന്ന പക്ഷികളിൽ ഏറെയും അത്യപൂർവ ഇനങ്ങളിലുള്ളവയാണ്.

ലോകത്ത് ആകമാനം പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ച് വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷകർ വനമേഖലകളിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അപൂർവ പക്ഷികളുടെ നീണ്ട നിരയെന്നു പത്തനംതിട്ട ബേഡേഴ്സ്.



മല മുഴക്കി വേഴാമ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കക്കി, ശബരിമല, ഗുരുനാഥൻമണ്ണ്, മൂഴിയാർ കാടുകളിൽ ഇതിനോടകം കാണാനായത് 25ൽ അധികം ഇണകളെ. കാടിളക്കി വൻ ചിറകടി ശബ്ദത്തോടെ പറന്ന് പോകുന്ന ഇവയുടെ ശരീര ഭംഗി കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്.

വടക്കൻ ചിലുചിലപ്പൻ, പതുങ്ങൻ ചിലപ്പൻ, മരപ്രാവ്, പച്ചച്ചുണ്ടൻ, മക്കാച്ചിക്കാട, വലിയ കിന്നരിപ്പരുന്ത്, താലിപ്പരുന്തി, പുല്ലുപ്പൻ തുടങ്ങിയ പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യവും ഓരോ വർഷവും വർധിച്ചു വരുന്നതായി പത്തനംതിട്ട ബേഡേഴ്സ് ജില്ലാ കോഓർഡിനേറ്റർ ഹരി മാവേലിക്കര പറഞ്ഞു. ഒട്ടേറെ അപൂർവങ്ങളായ പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം വനമേഖലകളിൽ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. വനമേഖലകളിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കു കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ദീർഘനാളായി പക്ഷി നിരീക്ഷക സംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.



ദേശാടനക്കിളികൾ അടക്കമുള്ള പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വിദേശ പക്ഷി നിരീക്ഷകർ ഗവി അടക്കമുള്ള വനമേഖലകളിൽ പതിവായി എത്തുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിലെ വനം പക്ഷികളെ പറ്റി വളരെ കുറച്ച് വിവരങ്ങളെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. കേരള പക്ഷി ഭൂപട നിർമാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയുടെ പക്ഷി ഭൂപടം നിർമിക്കുന്ന സർവേ നടപടികൾ പത്തനംതിട്ട ബേഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പൂർത്തിയായത്.

പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ച് വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ഗ്ലോബൽ ബേഡ് വീക്കെൻഡ്’ എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷകർ 2018 മുതൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടായ നിരീക്ഷണ പരിപാടിയാണ് ‘വന്യ പക്ഷി ദിനം’.

English Summary: Rare birds among several avians thriving in Pathanamthitta forest