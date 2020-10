ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് ശേഷം ഐസ്‌ലന്‍ഡിലെ ഭീമന്‍ അഗ്നിപര്‍വ്വതം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. ഗ്രിംസ്‌വോണ്‍ എന്ന അഗ്നിപർവ്വതമാണ് വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതായി ഗവേഷകർ അറിയിക്കുന്നത്. ഈ പർവതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായത് പോലെ പരിമിതമായ ആഘാതമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നു. 2011 ലാണ് ഐസ്‌ലൻഡിലെ ഗ്രിംസ്‌വോണ്‍ എന്ന അഗ്നിപര്‍വതം അവസാനമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ടഉറക്കത്തിന്‍റെ കണക്കെടുത്താല്‍ ഒരു ദശാബ്ദമെന്നത് ഒരു ഇടവേളയല്ല. പക്ഷെ 2010 ല്‍ മഞ്ഞു മൂടിയ ഗ്രിംസ്‌വോണ്‍ അഗ്നിപര്‍വ്വതം പൊട്ടിത്തറിച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഈ പര്‍വതത്തെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നത്. ഐസ്‌ലന്‍ഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഈ അഗ്നിപര്‍വതം അന്ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ യൂറോപ്പിലാകെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

900 യാത്രാ വിമാനങ്ങളാണ് 10 വര്‍ഷം മുന്‍പുണ്ടായ ഈ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് റദ്ദ് ചെയ്തത്. 20 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ വരെ ഈ അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്‍റെ പൊടിപടലങ്ങള്‍ പറന്നു ചെന്നിരുന്നു. അന്ന് ഗ്രിംസ്‌വോണില്‍ ഉണ്ടായത് താരതമ്യേന വലിയ പൊട്ടിത്തെറി തന്നെയാണ്. അതേസമയം ഗ്രിംസ്‌വോണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ശക്തി കുറഞ്ഞ സ്ഫോടനമാണ് 2010 ല്‍ ഐസ്‌ലന്‍ഡിലെ തന്നെ എയ്ജദാഫ്ഷെല്ലാള്‍ അഗ്നിപര്‍വതത്തിലുണ്ടായത്. പക്ഷേ അന്ന് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം വിമാനങ്ങളായിരുന്നു.

അഗ്നിപര്‍വത്തിന്‍റെ സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ശക്തി പോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയും, സ്ഫോടനം എത്ര വലിയ അളവില്‍ ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രിംസ്‌വോണ്‍ വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഐസ്‌ലന്‍ഡില്‍ മാത്രമല്ല , സമീപത്തുള്ള യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ കൂടി മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

ഗ്രിംസ്‌വോണ്‍ പര്‍വതം

ഭൂമിയിലെ തന്നെ അപൂര്‍വമായ അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഗ്രിംസ്‌വോണ്‍. കട്ടിയേറിയ മഞ്ഞുപാളിക്കടിയിലായാണ് ഈ അഗ്നിപര്‍വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2010 ല്‍ ശക്തിയേറിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിട്ടും ചാരം അധികം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കെത്താതിരിക്കാന്‍ കാരണം ഈ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാല്‍ പക്ഷേ 2011 ലെ പോലെയുള്ള ആഘാതമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്‍റെ മുകളിലുള്ള മഞ്ഞുപാളിക്ക് കാര്യമായ കനമില്ല എന്നതാണ് ഈ കണക്കു കൂട്ടലിനു കാരണം.

ഗ്രിംസ്‌വോണിന്‍റെ അഗിപര്‍വത മുഖം ഇപ്പോള്‍ മഞ്ഞുപാളിക്കിടയിലൂടെ വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാണ്. പൊട്ടിത്തെറിക്ക് മുന്‍പായി അഗ്നിപര്‍വതത്തില്‍ നിന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കനത്ത ചൂടാണ് ഇതിനു കാരണം. ഗ്രിംസ്‌വോണിന്‍റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും ഇതില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കനത്ത ചൂടാണ്. 2000 മുതല്‍ 4000 മെഗാവാട്ട് വരെയാണ് ഈ അഗ്നിപര്‍വതത്തില്‍ നിന്ന് വമിക്കുന്ന ചൂട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൈത്യകാലമാകുമ്പോള്‍ സജീവമല്ലാത്ത സമയങ്ങളില്‍ ഈ അഗ്നിപര്‍വത മുഖത്തിന് മുകളില്‍ മഞ്ഞുരുകി തടാകം രൂപപ്പെടാറുണ്ട്.



അതേസമയം കൗതുകകരമായ കാര്യം ഈ തടാകം പുറമെ നിന്നു നോക്കിയാല്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. കനത്ത ചൂടാണ് അഗ്നിപര്‍വ്വതം വമിക്കുന്നത് എങ്കില്‍കൂടി ഈ ചൂട് കൊണ്ടുരുകിയ വെള്ളത്താല്‍ രൂപപ്പെട്ട തടാകത്തിന് മുകളിലും മഞ്ഞുപാളി വന്നു നിറയും. ഏതാണ്ട് 100 മീറ്ററില്‍ അധികമാണ് ഈ തടാകത്തിന്‍റെ ആഴം. ഈ തടാകത്തിന് മുകളില്‍ 300 മീറ്റര്‍ കനത്തില്‍ വരെ മഞ്ഞുപാളി രൂപപ്പെടാറുണ്ട്.

ഗ്രിംസ്‌വോണിന്‍റെ ചരിത്രം

ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം തവണ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇടവേളകളില്‍ സജീവമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച അഗ്നിപര്‍വതവും ഗ്രിംസ്‌വോണായിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 800 വര്‍ഷത്തിനിടെ ചുരുങ്ങിയത് 65 തവണയെങ്കിലും ഈ അഗ്നിപര്‍വതം ഉറപ്പായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷര്‍ പറയുന്നു. സമീപകാലത്ത് തന്നെ 2011 ന് മുന്‍പ് 1983 ലും, 1998 ലും, 2004 ലും ഈ അഗ്നിപര്‍വതം സജീവമാവുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കണക്കുകള്‍ വച്ച് ഉടന്‍ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള പൊട്ടിത്തെറിക്കലിന്‍റെ വ്യാപ്തി കണക്കാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. നൂറ് മുതല്‍ 150 വരെ വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയിലാണ് വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഗ്രിംസ്‌വോണില്‍ ഉണ്ടാാറുള്ളത്. ഇത് കണക്കാക്കിയാല്‍ 2011 ല്‍ വലിയ തോതിലുള്ള സ്ഫോടനം ഗ്രിസ് വോണില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ 2020-21 ല്‍ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാലും അത് ചെറുതായിരിക്കുന്നാണ് കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.

Iceland's Most Active Volcano Looks Like It's Getting Ready to Erupt Again