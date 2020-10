സൂര്യൻ നീലനിറത്തിൽ, ലോകം ഇരുട്ടിലായി; ഏറ്റവും മോശം വർഷം 2020 അല്ല, അതു മറ്റൊന്ന്

കോവി‍ഡ് കാരണം പൊറുതിമുട്ടിയ നമ്മളോടു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം വർഷം ഏതെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാതെ 2020 എന്നു തന്നെ ഉത്തരം പറയും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാൻ വരട്ടെ, ലോകത്തിൽ ഇതിനെക്കാൾ മോശം വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം വർഷം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? എഡി 536 ആയിരിക്കും ആ വർഷം.പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനും പണ്ഡിതനുമായ മൈക്കൽ മോർമിക്കാണ് 536ന് ഈ പട്ടം ചാർത്തിക്കൊടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 536 ഈ രീതിയിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയത്.കാരണമുണ്ട്. 2020ൽ ലോകത്തെ വട്ടം കറക്കിയത് ഒരു വൈറസാണെങ്കിൽ 536ൽ വില്ലൻ വമ്പിച്ച കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമായിരുന്നു.

535 അവസാനത്തോടെ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് വടക്കോട്ടുള്ള ഭൂഭാഗങ്ങൾ തണുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നത്തെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മധ്യപൂർവ പ്രദേശത്തും ചൈനയിലും വടക്കൻ യൂറോപ്പിലും, ഏഷ്യയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത പുകമഞ്ഞ് എത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഇതു മൂലം സൂര്യപ്രകാശമെത്താതായി, സൂര്യൻ നീലനിറത്തിൽ ആകാശത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. 18 മാസങ്ങൾ ലോകത്തെ പലപ്രദേശങ്ങളും ഇരുട്ടിലായി. എങ്ങും കൊടുംതണുപ്പ്, ചൈന മഞ്ഞിൽ മൂടി.

അക്കാലത്തു ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചരിത്രകാരനായ പ്രോക്കോപ്പിയസ് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം തീരെ ഭൂമിയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ലെന്നാണ്. സൂര്യൻ ഗ്രഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതുപോലെയായിരുന്നത്രേ ആ വർഷങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്.യൂറോപ്പിലുള്ള പല ചരിത്രകാരൻമാരും ഇതു ശരിവച്ചിട്ടുണ്ട്.ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളും 536 ഒരു ഭീകരൻ വർഷമാണെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

സൂര്യപ്രകാശമെത്താത്തതിനാൽ വ്യാപകമായ വിളനാശം ഉണ്ടായി. കൃഷി അവതാളത്തിലായതോടെ രൂക്ഷമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉടലെടുത്തു.തെക്കനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതു വലിയ ആഘാതമാണുണ്ടാക്കിയത്. പെറുവിലെ മോച്ചേ ജനതയിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർ പട്ടിണിമൂലം മരിച്ചു.

എന്തായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം?

അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വ്യാപകമായ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമൊന്നുമല്ല.പിന്നെന്താകാം പൊടുന്നനെയുണ്ടായ ഈ വ്യതിയാനത്തിനു കാരണം.പല വാദഗതികളുണ്ട്.വാൽനക്ഷത്രമോ, ഉൽക്കയോ വന്നിടിച്ചതുമൂലമുണ്ടായ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർന്നുപൊങ്ങിയതാകാമെന്നും ഇവ പുകമഞ്ഞിനു വഴിവച്ചതാകാമെന്നുമാണ് ഒരു കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തവുമുണ്ട്...അഗ്നിപർവത വിസ്ഫോടനം. ഇന്തൊനീഷ്യയിലുള്ള കുപ്രസിദ്ധമായ ക്രാക്കത്തൗ എന്ന അഗ്നിപർവതം ഒട്ടേറെ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പൊടുന്നനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരുപാടു ചാരവും മറ്റും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു വമിക്കാറുണ്ട്.1883ൽ ഇതു പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഇന്നും ലോകം നടുക്കത്തോടെ ഓർക്കുന്ന സംഭവമാണ്,അന്നു ലോകമെങ്ങും വ്യാപകമായ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു.

ഇതേ ക്രാക്കത്തൗ 536ൽ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണു ഡേവിഡ് കീസിനെപ്പോലെയുള്ള പ്രശസ്തരായ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുമാരുടെ അഭിപ്രായം.ഇത്തരമൊരു പൊട്ടിത്തെറിയെക്കുറിച്ച് ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ ജാവയിലുള്ള പ്രാചീന കൃതിയായ ബുക്ക് ഓഫ് കിങ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്.എന്നാൽ ക്രാക്കത്തൗ അല്ല മറിച്ച് പാപുവ ന്യൂഗിനിയിലെ റബൗളിലുള്ള വേറൊരു അഗ്നിപർവതമാണു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നും അമേരിക്കൻ വൻകരകളിലുള്ള അഗ്നിപർവതമാണ് പൊട്ടിയതെന്നുമൊക്കെ വിവിധ വാദങ്ങളുണ്ട്.ഏതായാലും അഗ്നിപർവത വിസ്ഫോടനം തന്നെയാകാം പുകമഞ്ഞിനു കാരണമായതെന്നു കൂടുതൽപേരും വിശ്വസിക്കുന്നു,

ഗവേഷകർ മഞ്ഞിൽ നിന്ന് ഇതിന് ആധികാരികമായ ചില തെളിവുകൾ കണ്ടെടുത്തതാണ് കാരണം. ഏതായാലും ഇതിനു ശേഷമുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നു. 10 കോടി പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ യൂറോപ്പിലെ ആദ്യ പ്ലേഗ്ബാധ, യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള മംഗോളുകളുടെ പടയോട്ടം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായതാണെന്നു ഗവേഷകർ സംശയിക്കുന്നു.മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു വഴിയ നാഴികക്കല്ലായ വർഷമാണ് 536.

