കുത്തേറ്റാൽ മരണം ഉറപ്പ്; കണ്ടെത്തിയത് ‘കൊലയാളി കടന്നല്‍’ കൂട്ടത്തെ, ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത്?

യുഎസിലെ വാഷിങ്ടണിൽ കാര്‍ഷിക വകുപ്പിലെ ഒരു സംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളുമായി ഒരു ജീവിയെ വേട്ടയാടാനെത്തി. വലുപ്പത്തില്‍ കുഞ്ഞനെങ്കിലും മനുഷ്യരുള്‍പ്പടെയുള്ള വലിയ ജീവികളുടെ മരണത്തിനു കാരണമായേക്കാവുന്ന ആ ജീവിയെ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു യുഎസില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയ ഉടന്‍ തന്നെ അവയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അധികൃതര്‍. ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കൊലയാളി കടന്നലുകളും അവയുടെ കൂടുമായിരുന്നു ഗവേഷകര്‍ അവിടെ കണ്ടത്.

ഏഷ്യന്‍ ജയന്‍റ് ഹോര്‍നെറ്റുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടന്നലുകളെയാണ് വാഷിങ്ടൺ– കാനഡ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ബ്ലെയിന്‍ മേഖലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മേഖലയില്‍ കൊലയാളി കടന്നലുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആഴ്ചകള്‍ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് അവയുടെ കൂട് എവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കടന്നലുകളെ കണ്ടെത്തി അവയില്‍ ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം ഉള്‍പ്പെടെ ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇവയുടെ കൂട് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അഞ്ച് സെന്‍റീമീറ്ററേളം നീളമുള്ള ഇവയുടെ ഒരെണ്ണത്തിന്‍റെ കുത്തേറ്റാല്‍ തന്നെ പ്രാണന്‍ പോകുന്ന വേദനയാണ്. ഇവയുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായാല്‍ വിഷമേറ്റ് ആളുകള്‍ മരിച്ചു പോകുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

ട്രാക്കിങ് ഉപകരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് കടന്നലുകളുടെ കൂട് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ സുരക്ഷാകവചങ്ങളണിഞ്ഞ് കാര്‍ഷിക വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ കടന്നല്‍ കൂട് നിർമാര്‍ജനം ചെയ്യാനെത്തി. ഒരു ഉണങ്ങിയ മരക്കൊമ്പിലെ പൊത്തിനോട് ചേര്‍ന്നാണ് കടന്നലുകളുടെ കൂട് കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് കടന്നലുകള ഈ കൂട്ടില്‍ നിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്ത ശേഷമാണ് കൂട് നശിപ്പിച്ചത്. പിടികൂടിയ കടന്നലുകളെ ലാബിലേക്ക് പഠനത്തിനായി മാറ്റുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കടന്നലുകളെ പിടികൂടിയ വിവരം പിന്നീട് കാര്‍ഷിക വകുപ്പ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. കടന്നലുകളെ കൂട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കുപ്പിയിലേക്കു മാറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഈ വിവരം കാര്‍ഷിക വകുപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കടന്നലുകളെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ ആര്‍ക്കും കുത്തേല്‍ക്കുകയോ പരിക്കേല്‍ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കാര്‍ഷിക വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പിടികൂടിയ കടന്നലുകളില്‍ 85 എണ്ണം പരിക്കേറ്റു ചത്തു. 13 എണ്ണം ലാബില്‍ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെയുണ്ടെന്നും പിന്നീട് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അധികൃതര്‍ വിശദീകരിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന കടന്നലുകളെ വിവിധ ഗവേഷകര്‍ക്ക് പഠനത്തിനായി നല്‍കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ഈ കടന്നലുകളെ കണ്ടെത്താനായത് വലിയ നേട്ടമായാണ് ഗവേഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. കാര്യമായ എതിരാളികള്‍ ഇല്ലാത്തിനാല്‍ ഇവയെ കണ്ടെത്താന്‍ താമസിച്ചാല്‍ ഈ കടന്നലുകള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രദേശത്തേക്കു വ്യാപിക്കാന്‍ അത് കാരണമായേനേ. ഇതോടെ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുക അസാധ്യമായി തീര്‍ന്നേനെ. ഇങ്ങനെ വലിയൊരു വിപത്ത് ഒഴിവാക്കാന്‍ കൊലയാളി കടന്നലുകളുടെ കൂട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതേസമയം മറ്റൊരു കൂട് ഈ കടന്നല്‍ വര്‍ഗം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഇതേ കടന്നല്‍ കൂട്ടില്‍ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതല്‍ റാണി കടന്നലുകള്‍ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നും , അവ മറ്റിടങ്ങളില്‍ കോളനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കണ്ടെത്തി ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കും വരെ, അഥവാ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവയെ കൂടി നശിപ്പിക്കും വരെ വാഷിങ്ടൺ മേഖല കൊലയാളി കടന്നലുകളില്‍ നിന്ന് മുക്തമായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യമാണ് കൊലയാളി കടന്നലുകളെ മേഖലയില്‍ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്നാണ് ഇവയുടെ വാസസ്ഥലവും ഉറവിടവും കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങിയത്.

ഏഷ്യന്‍ കൊലയാളി കടന്നലുകള്‍



ലോകത്തെ തന്നെ കടന്നല്‍, തേനീച്ച തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വാസ്പ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവികളാണ് ഏഷ്യന്‍ കൊലയാളി കടന്നലുകള്‍ അഥവാ ഏഷ്യന്‍ ജയന്‍റ ഹോര്‍ണെറ്റുകള്‍. തേനീച്ചകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കീടങ്ങളാണ് ഇവയുടെ ഇരകള്‍. ഏതാനും കടന്നലുകള്‍ക്ക് തന്നെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്ടത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കടന്നലുകളെ മേഖലയില്‍ തുടരാന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് മേഖലയിലെ തേനീച്ചകളുടെ നിലനില്‍പിനെയും സാരമായി ബാധിക്കും. ഇത് മേഖലയിലെ കൃഷിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയേയും തകര്‍ക്കും.

ആളുകളില്‍ കടുത്ത വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കുത്ത് ഏല്‍പിക്കാനും കൂട്ടം കൂടിയുള്ള ആക്രമണത്തിലൂടെ ആളുകളെ കൊല്ലാനും ഈ കടന്നലുകള്‍ക്കു കഴിയും. എന്നാല്‍ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഈ കടന്നലുകള്‍ അത്ര അപകടകാരികളല്ലെന്ന് കണക്കുകള്‍ തെളിയിക്കും. ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഈ കടന്നലുകളുടെ കുത്തേറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ ശരാശരി 12 പേരാണ് മരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ യുഎസില്‍ മറ്റും കടന്നലുകളുടെയും, തേനീച്ചകളുടെയും കുത്തേറ്റ് ഒരു വര്‍ഷം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അറുപതിലധികം പേരാണ്.



English Summary: Scientists kill 85 "murder hornets" and capture 13 alive: "This is only the start"