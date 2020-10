ഗ്ലാസ് അല്ല, ഒന്നാന്തരം തടി; സുതാര്യമായ ഗ്ലാസിനെ വെല്ലുന്ന ‘ബാൽസ’ മരത്തിന്റെ തടി!

ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ജനാലകളും വാതിലുകളുമൊക്കെ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സുകളാണ്. മുറികൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് ഇത് ഒരു പ്രധാന കാരണവുമാണ്. തടികൊണ്ടുള്ള ജനൽ പാളികൾ ആണെങ്കിലോ, വെളിച്ചം കടക്കുന്നതിന് അവ തുറന്നിടുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. എന്നാൽ ഗ്ലാസുകൾ പോലെതന്നെ സുതാര്യമായി വെളിച്ചം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും എന്നാൽ ചൂടിന് തടയിടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മരത്തടികൾ മാറ്റിയെടുത്ത് ഒരു ഉഗ്രൻ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുകൂട്ടം ഗവേഷകർ.

തെക്കേ അമേരിക്കയിലും മധ്യ അമേരിക്കയിലും സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ള ബാൽസ മരത്തിന്റെ തടിയാണ് സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ് പോലെ ഗവേഷകർ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തകർന്നുപോകുന്ന ഗ്ലാസുകളെക്കാൾ ഉറപ്പുള്ളവയാണ് സുതാര്യമായ തടി പലകകൾ എന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗ്ലാസുകൾ ചെറിയൊരു ചലനം കൊണ്ട് പോലും പൊട്ടി പോകുന്നവയാണ്.എന്നാൽ സുതാര്യമായ തടികളാകട്ടെ ബലമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും തകർക്കാൻ കഴിയില്ല.



ചൂട് കടത്തിവിടാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. സാധാരണ ഗ്ലാസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂട് തടഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷർ പറയുന്നു. മേരിലാൻഡ് സർവകലാശാലയിലെയും കൊളറാഡോ സർവകലാശാലയിലെയും ഗവേഷകർ ചേർന്നാണ് സുതാര്യമായ തടികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം 20,000 ടൺ ഗ്ലാസ് മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു എന്നാണു കണക്ക്. ഇതിന് പ്രകൃതിയോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു ഈ കണ്ടെത്തൽ.



മരത്തടി സുതാര്യമാക്കുന്നതിന് ആദ്യം ഓക്സിഡേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. ഗ്ലാസിന് സമാനമായ രീതിയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പോളിവിനയൽ ആൽക്കഹോൾ അഥവാ പിവിഎ എന്ന രാസസംയുക്തവുമായി കലർത്തിയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഊർജം നഷ്ടമാവുന്നതിനും ഗ്ലാസുകൾ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഇതിനെല്ലാമുള്ള പരിഹാരമായാണ് സുതാര്യമായ തടി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ഗ്ലാസ് നിർമാണത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞചെലവിൽ സുതാര്യമായ തടികൾ നിർമിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്നും ഗവേഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. മുൻപും പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്ന തരത്തിൽ മരത്തടികൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗ്ലാസിനോടു കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏറ്റവും സുതാര്യമായി രൂപമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.



