തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറിലെ സഫാരി പാർക്കിലെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട കടുവക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു. നെയ്യാറില്‍ രക്ഷപെട്ട കടുവ പാര്‍ക്കില്‍ തന്നെയെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫീസര്‍ പറഞ്ഞു. ഡാമില്‍ ചാടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നിഗമനം. കടുവയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനായി ഡോ. അരുൺ സഖറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ വിദഗ്ധ സംഘം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് നെയ്യാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് പാർക്കിൽ ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തും.

കടുവയെ മയക്കുവെടി വച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താനാണ് നീക്കം. കടുവയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടി പരിഗണിക്കുമെന്നും വനം വകുപ്പ് അധിക‍ൃതർ അറിയിച്ചു. കടുവയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനായി ഡോ. അരുൺ സഖറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ വിദഗ്ധ സംഘം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് നെയ്യാറിലെത്തിയിരുന്നു.



വയനാട്ടിൽനിന്ന് നെയ്യാർ ഡാമിലെ പാർക്കിലെത്തിയ പെൺകടുവയാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ കൂട് തകർത്ത് പുറത്തു ചാടിയത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സഫാരി പാർക്ക് ജീവനക്കാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കടുവയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മയക്കുവെടിവച്ച് കടുവയെ പിടികൂടാൻ സംഘം എത്തിയെങ്കിലും കടുവയെ പിന്നീട് കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇന്നലെ രാത്രിയിലും വനം വകുപ്പ് അധികൃതരും മറ്റും തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു.



മൂന്ന് വശവും ജലാശയത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പത്തേക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ചെറു തുരുത്ത്. ചുറ്റും ഇരുപതടി ഉയരത്തിൽ ഇരുമ്പ് വേലി. ഇതിനകത്ത് നെയ്യാർ ഡാമിലെ വിശാലമായ സിംഹ സഫാരി പാർക്ക്. പാർക്കിൽ ഒൻപത് ഇരുമ്പ് കൂടുണ്ട്. രാത്രി സിംഹങ്ങളെ ഈ കൂട്ടിലേക്കാണ് കയറ്റുന്നത്. രണ്ടു കൂടുകൾ സിംഹങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സഫാരി പാർക്കിൽ നിലവിൽ രണ്ടു സിംഹങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളു. ഇതുകൊണ്ടാണു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന പുലിയെയും കടുവയേയും ‘ നിരീക്ഷണവും ചികിത്സ’യുമെന്ന പേരിൽ ഡാമിലെത്തിച്ച് നിയമ വിരുദ്ധമായി പാർപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു കൂട്ടിലാണ് ഇന്നലെ ചാടിപ്പോയ കടുവയെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്.



ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരവുമായി ജീവനക്കാരനെത്തിയപ്പോഴാണ് കടുവ ചാടിപ്പോയെന്ന് മനസ്സിലായത്. പാർക്കിലെ കുറ്റി കാടുകളിൽ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോയെന്നായി ആദ്യ അന്വേഷണം. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പാർക്കിൽ തിരച്ചിൽ. ഒപ്പം വനം വകുപ്പിന്റെ ബോട്ടുകൾ ജലാശയത്തിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പാഞ്ഞു, ജലാശയത്തിലൊ തീരത്തോ കടുവയുണ്ടോയെന്നറിയാൻ.



മയക്കു വെടിവെക്കാനുള്ള സംഘവും വനം വകുപ്പിന്റെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമും സ്ഥലത്തെത്തി. വൈകിട്ട് നാലരയോടെ പാർക്കിൽ തന്നെ കടുവയുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കടുവ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി. ഇതോടെ മയക്കുവെടിവെക്കുക നടക്കില്ലെന്നുറപ്പായി. പാർക്കിൽ കടുവയെ കണ്ട സ്ഥലത്തിനു സമീപം പാറയുണ്ട്.



പൊക്കമുള്ള പാറപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ ഇരുമ്പ് വേലി ചാടിക്കടന്നു ജലാശയത്തിനരികിലെത്താം. പിന്നെ കടുവയെ കുടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും. വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ കടുവയെ കുടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന അറിയിപ്പ്. പക്ഷേ രാത്രിതന്നെ കടുവയ്ക്ക് പാർക്കിൽ കെണിവെച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. ഒപ്പം ഇരുമ്പ് വേലിക്ക് ചുറ്റും ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കടുവ പാർക്കിനു പുറത്ത് പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കി കാത്തിരുന്നു.



തന്ത്രമിങ്ങനെ



∙ പാർക്കിൽ കടുവയെ കണ്ട സ്ഥലത്ത് ആർആർടി(റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം) യുടെ സഹായത്തോടെ പ്രത്യേക കൂട് സ്ഥാപിച്ച് അതിനകത്ത് ആടിനെ കെട്ടും. കടുവയെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുയാണ് ലക്ഷ്യം. പാർക്കിൽ കടുവയെ കണ്ട സ്ഥലത്തുള്ള പാറകെട്ടിനു മുകളിൽ രാത്രി തീ കൂട്ടാനും ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.പാറക്കെട്ടിൽ കയറി വേലി ചാടി പാർക്കിനു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതൊഴിവാക്കാനാണിത്. മനുഷ്യ സാനിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇവിടേക്ക് കടുവയെത്തില്ലെന്നാണ് വനപാലകർ പറയുന്നത്.

നിയമ വിരുദ്ധം



∙സിംഹ സഫാരി പാർക്കിൽ മറ്റ് സ്പീഷീസുകളെ പാർപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നു സെൻട്രൽ സൂ അതോറ്റിയുടെ കർശന നിർദേശം. സിംഹമല്ലാതെ മറ്റേത് മൃഗങ്ങൾ പാർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും പാർക്കിന്റെ അനുമതി റദ്ദാക്കുമെന്ന് പലവട്ടം അറിയിച്ചു. പക്ഷേ നാട്ടിലെവിടെ കടുവയും പുലുയുമൊക്കെ ഇറങ്ങിയാലും അവയെ കൊണ്ടുവരിക ഡാമിലേക്ക്.ഒന്നര വർഷത്തോളമായി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ മറ്റൊരു കടുവ ഇപ്പോഴും പാർക്കിലെ കൂട്ടിലുണ്ട്. വയനാട് നിന്ന് ഒരുവർഷം മുൻപേ പിടികൂടിയ പുലിയെ ഡാമിലെത്തിച്ചു. പിന്നീടത് ചത്തു.

വയനാട് ചിതലത്ത് റേഞ്ചിലെ ആദിവാസി മേഖലകളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ പത്തു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകടുവ വനം വകുപ്പിന്റെ കെണിയിൽപെട്ടത് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ്. പത്തിലധികം ആടുകളെ കൊന്നു തിന്നിരുന്നു. നെയ്യാർ സിംഹ സഫാരി പാർക്കിലെ കൂട്ടിൽ ‍പാർപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണു വിവരം.



സിംഹ സഫാരി പാർക്കിൽ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ പാർപ്പിക്കരുതെന്നാണ് സെൻട്രൽ സൂ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശം. ഇത് ലംഘിച്ചാണ് ഇവിടേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത്. ജനവാസ മേഖലകളിലിറങ്ങി പിടിയിലാകുന്ന കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കുറിച്യാട് റേഞ്ചിൽ പുതിയ കൂടുകൾ പണിയാൻ നടപടി തുടങ്ങി. നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഡാമിലെത്തിച്ച കടുവയെ അങ്ങോട്ടേക്കു മാറ്റാനായിരുന്നു വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.



