മുംബൈ നഗരത്തിൽ തണുപ്പ് പിടിമുറുക്കുന്നു; വായു ‘വളരെ മോശം’, എക്യൂഐ 325

തണുപ്പിനൊപ്പം മുംബൈ നഗരത്തിൽ വായു മലിനീകരണവും ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു. ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണ് നഗരപ്രഭാതങ്ങൾ മഞ്ഞണിഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്. ഞായറാഴ്ച നഗരത്തിൽ 10 ഇടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വായു നിലവാര സൂചിക (എക്യൂഐ) ചിലയിടങ്ങളിൽ 325 വരെ ഉയർന്നു. ‘വളരെ മോശം’ നിലയാണിത്. മാർച്ചിൽ നഗരത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷമുളള ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതാണിത്. നഗരത്തിലെ ശരാശരി എക്യൂഐ 156 ആണ്. ബാന്ദ്രാ-കുർള കോംപ്ലെക്സിലാണ് മലിനീകരണത്തോത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ - 325.

രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മലാഡിൽ എക്യൂഐ 301 ആണ്. മസ്ഗാവ് (156), ചെമ്പൂർ (121) എന്നിവിടങ്ങളിലും മലിനീകരണം കൂടുതലാണ്.അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് സാധാരണയിൽ നിന്നു താഴുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററുകൾ (പിഎം) താഴ്ന്നു വരും. ഇത് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മലിനീകരണ നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയായ സഫർ ഡയറക്ടർ ഗുഫ്രാൻ ബെയ്ജ് പറഞ്ഞു.



വാഹനപ്പെരുപ്പം



ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം കൂടുതൽ പേർ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വർധിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമാണ്. ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ നിർത്തിയതോടെ പ്രതിദിനം പതിനായിരക്കണക്കിനു വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ എത്തിയത്. പുതിയ കാറുകളും ബൈക്കുകളും വാങ്ങിയവരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു.

നേരത്തെ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വാഹനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോവിഡ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം അനുവദിച്ചാലും സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം വലുതായിരിക്കും. അതു മലിനീകരണ ഭീഷണി വർധിപ്പിക്കുന്നു.



സെൻസറുകൾ



അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം അതാതു സമയങ്ങളിൽ മനസിലാക്കാൻ മുംബൈയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 15 ഇടങ്ങളിൽ സെൻസറുകൾ സ്ഥാപിച്ചുവരികയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടി പടലങ്ങൾ (പിഎം), ഓസോൺ, നൈട്രേറ്റ്, സർഫർ ഓക്‌സൈഡ്‌ എന്നിവ സെൻസറുകൾ കണ്ടെത്തും. സെൻസറുകളിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം അപ്പോൾ തന്നെ മഹാരാഷ്്ട്ര പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിനു ലഭിക്കും.

