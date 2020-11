ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനം; ദേശാടന പക്ഷികൾ തട്ടേക്കാട് വിടുന്നു

ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനം ദേശാടന പക്ഷികളെ തട്ടേക്കാട് നിന്നകറ്റുന്നു. ദേശാടകരിലെ ജലപക്ഷികളാണു തട്ടേക്കാട് തങ്ങാതെ മറ്റു സങ്കേതങ്ങൾ തേടുന്നത്. പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പു താഴ്ന്നതാണു പ്രശ്നം. ഭൂതത്താൻകെട്ട് അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ അടച്ചാലേ പരിഹാരമാകൂ.

പെരിയാറിലെ മത്സ്യങ്ങളും ജലസസ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ ചെറുപ്രാണികളും മറ്റു ജീവികളുമൊക്കെയാണു ജലപക്ഷികളുടെ ആഹാരം. വെള്ളം കുറവായതിനാൽ മത്സ്യങ്ങളും കുറഞ്ഞു. പെരിയാറിന്റെ വശങ്ങളിൽ ജലസസ്യങ്ങൾ വളരണമെങ്കിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരണം. ജലസസ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണു മീൻ മുട്ടയിട്ടു വിരിയുന്നത്. ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യമാണു ജലപക്ഷികളെ തട്ടേക്കാട് നിന്നകറ്റുന്നത്.



ഈ വർഷം ഇതുവരെ നാൽപതിലധികം ഇനം ദേശാടന പക്ഷികളെ തട്ടേക്കാട് നിരീക്ഷിക്കാനായി. നവംബറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തുന്നത്. വിദേശത്തു നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റൻപതോളം ഇനം ദേശാടകരാണ് എത്താറുള്ളത്. ഇതിൽ നാൽപതോളം ഇനം ജലപക്ഷികളാണ്.



English Summary: Habitat destruction posing threats to the Migratory Bird species in Thattekad