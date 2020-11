കയാക്കിങ്ങിനിടെ കൂറ്റൻ തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിൽ അകപ്പെട്ട വനിതകൾ, ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത്? ദൃശ്യം

കലിഫോർണിയയിലെ അവില ബീച്ചിൽ കയാക്കിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു ജൂലി മക്സോർലിയും സുഹൃത്തായ ലിസ് കോട്രിയലും. ഏറെ ആസ്വദിച്ച് കയാക്കിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇരുവരെയും കാത്തിരുന്നത് ഒരു വലിയ അപകടമായിരുന്നു. നിമിഷനേരംകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ഒരു വമ്പൻ തിമിംഗലത്തിന് വായിലാണ് ഇരുവരും അകപ്പെട്ടത്. തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

കയാക്കിൽ ഇരുന്ന് തിമിംഗലങ്ങളെ കണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകടം. വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ അരികിലേക്കെത്തിയ കൂറ്റൻ തിമിംഗലം പെട്ടെന്ന് കയാക്ക് അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാനെന്നപോലെ വായും പിളർത്തി മുകളിലക്ക് കുതിച്ചു. തിമിംഗലത്തിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും കഷ്ടിച്ചാണ് ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ടത്. തിമിംഗലങ്ങളുടെ ദൃശ്യം പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ജൂലിയുടെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെത്തിയതോടെ നിരവധി പേരാണ് അതു പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.



ഇതിനു പുറമേ മറ്റൊരു സഞ്ചാരി പകർത്തിയ വിഡിയോയിലും തിമിംഗലം ജൂലിയെയും ലിസിനെയും ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിമിംഗലം പെട്ടെന്ന് കുതിച്ചുയരുന്നതും കയാക്കും സഞ്ചാരികളും തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിലാകുന്നതും ഈ ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. കയാക്കിന് സമീപമായി ചെറു മീനുകളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അവയെ വിഴുങ്ങാൻ തിമിംഗലം ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ സഞ്ചാരികളും തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിൽ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു.



സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു സഞ്ചാരികൾ ഇവർക്കരികിലേക്കെത്തി. കയാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തിമിംഗലത്തിന് ഇരയായി എന്നാണ് കരുതിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പരിക്കുകളുമില്ലാതെ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. വെള്ളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണതിനിടെ കാറിന്റെ താക്കോൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും ജീവൻ തിരികെ ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ജൂലിയും ലിസും.



