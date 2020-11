സിംഹത്തെയും പുലിയെയും കൊന്നു തിന്നുന്ന ‘രാക്ഷസ ആൾക്കുരങ്ങുകൾ’; ഈ ഭീകരജീവി സങ്കൽപമല്ല!

'അങ്ങോട്ടേക്കു പോകല്ലേ, അവിടെ ഭീമാകാരൻമാരായ ഒരിനം ജീവികളുണ്ട്. ചന്ദ്രനു നേർക്കു നോക്കി ഉറക്കെകൂവുന്ന, സിംഹത്തെ കൊന്നു തിന്നുന്ന രാക്ഷസൻ ആൾക്കുരങ്ങുകൾ.' മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കോംഗോയിലെ വനാന്തര ഭാഗമായ ബിലി കാടുകളിലേക്ക് 1995ൽ എത്തിയ സ്വിസ് ഫോട്ടഗ്രഫറായ കാൾ അമ്മാനോട് പ്രദേശവാസികൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കഥയാണ്. എന്നാൽ അമ്മാൻ അവയെ തേടിത്തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത്.

ചില ശാസ്ത്ര ജേണലുകളിൽ ബിലി കാടുകളിലെ ഈ രാക്ഷസൻമാരെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു വായിച്ചാണ് അമ്മാൻ ഇവയിൽ ആകൃഷ്ടനായത്.പണ്ടു കാലത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അധിനിവേശം പുലർത്തിയ ബെൽജിയൻ സൈനികർ ചില പ്രത്യേകതരം തലയോട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്നു കണ്ടെടുത്ത് നാട്ടിലെ മ്യൂസിയത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഗൊറില്ലകളുടേതായിരുന്നു ഇവയെന്നാണ് അന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ അമ്മാൻ പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി.ഇവിടങ്ങളിലെങ്ങും ഗൊറില്ലകളില്ല. പിന്നെയെങ്ങനെ വന്നു ഈ തലയോട്ടികൾ.ഒന്നുകിൽ ആൾക്കുരങ്ങുകളിലെ ഏതെങ്കിലും വകഭേദമായിരിക്കണം ഇവ.അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ജീവി



ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങളും അസ്ഥിരതയും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള സൈനികസംഘർഷങ്ങളുമൊക്കെ തുടർക്കഥയായ കോംഗോയിൽ ഇവയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഗവേഷണം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്കു പോകുന്നതിനു പുഴകളിൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുതലക്കൂട്ടങ്ങളും നിബിഡമായ വനവും കടിച്ചാൽ കടിവിടാത്ത ഉറുമ്പുകളും മറ്റു ക്ഷുദ്രജീവികളുമൊക്കെ വിലങ്ങുതടിയാണ്.ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്താണ് അമ്മാൻ അവിടെയെത്തിയത്.എന്നാൽ ചില തലയോട്ടികൾ കണ്ടെടുത്തതും ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതുമൊഴിച്ചാൽ ഇവയെ നേരിട്ടുകാണാൻ അമ്മാനു സാധിച്ചിരുന്നില്ല.



ഇന്ത്യയിലും തിബറ്റിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യതി,വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ബിഗ്ഫൂട്ട് തുടങ്ങിയ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഭീകരജീവി സങ്കൽപമാകാം ബിലിയിലെ ആൾക്കുരങ്ങുകളെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.എന്നാൽ അമ്മാന്റെ വിവരണത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ കണ്ടെത്താനായി പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു.ആംസ്റ്റർഡാം സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനായ ക്ലീവ് ഹിക്ക്‌സ് ഇത്തരമൊരാളായിരുന്നു. ഹിക്ക്‌സ് അവിടെപോകുകയും നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

ബിലിയിൽ താവളമുറപ്പിച്ച ഹിക്ക്‌സും സംഘവും പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ചൂളം വിളിയും ശബ്ദവും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു സ്ഥിരമായി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു.ചിമ്പാൻസികളുടെ ശബ്ദം പോലെയായിരുന്നു അത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് അന്വേഷണം നടത്തിയ ഹിക്ക്‌സ് ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു കണ്ടത്.ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ശരീരത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭീമാകാരനായ ഒരു ജന്തു. സാധാരണ വലുപ്പമേറിയ ആൾക്കുരങ്ങുകളെ ഗ്രേറ്റ് ഏപ്‌സ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഗൊറില്ല, ചിമ്പാൻസി, ബോണബോ, ഒറാങ് ഉട്ടാൻ എന്നീ നാല് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഗ്രേറ്റ് ഏപ്‌സിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഗൊറില്ലകൾ വലുപ്പത്തിലും ഭാരത്തിലും മുമ്പൻമാരാണ്.പരിണാമദശയിൽ മനുഷ്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ജീവികളായ ചിമ്പാൻസികൾ ഗൊറില്ലകളേക്കാൾ അക്രമണോത്സുകത പുലർത്തുന്നവയാണെങ്കിലും വലുപ്പത്തിൽ അവയേക്കാൾ ചെറുതാണ്.

എന്നാൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കുരങ്ങുകൾക്ക് ഗൊറില്ലയുടെയും ചിമ്പാൻസിയുടെയും സവിശേഷതകളുണ്ടായിരുന്നു.ചിമ്പാൻസിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രൂപമുണ്ടെങ്കിലും ഇവയ്ക്കു നീളവും കരുത്തും കൂടുതലാണ്. ചിമ്പാൻസികൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ മരങ്ങളിലാണ് താമസിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ബിലിയിലെ ആൾക്കുരങ്ങുകൾ മരത്തിലല്ല നിലത്താണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത്. ഗൊറില്ലകളെ പോലെ. ഇവയുടെ ധൈര്യവും തന്റേടവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. സിംഹങ്ങളും പുലികളുമൊക്കെ അലയുന്നിടത്ത് നിലത്തു കിടന്നുറങ്ങാൻ അവയെ പേടിക്കാത്ത ജീവികൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ.എന്തുകൊണ്ടാകാം ഇത്. കോംഗോയിലെ വിശ്വാസം പോലെ തന്നെ സിംഹങ്ങളും പുലികളുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ശേഷിയുള്ള മൃഗങ്ങളാകാം ബില്ലി ആൾക്കുരങ്ങുകൾ എന്നൊരു വാദമുണ്ട്, തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും.

ഏതായാലും ശാസ്ത്രലോകം ഇവയെ ബിലി ഏപ്‌സ് അഥവാ ബിലി ആൾക്കുരങ്ങുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. വേട്ടക്കാർ കടന്നു ചെല്ലാത്ത കൊടുംവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിനാൽ ബിലി ആൾക്കുരങ്ങുകൾക്ക് മനുഷ്യരെ പേടിയില്ല. പരിചയമില്ല എന്നു പറയുന്നതാകും കൂടുതൽ ശരി. തങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച ഹിക്ക്‌സിനെയും കൂട്ടാളികളുടെയും നേർക്ക് ഇവ നടന്നുവന്നതും മുഖത്തു തന്നെ നോക്കി കൗതുകത്തോടെ നിന്നതും ഇതുമൂലമാകാം. പൊതുവേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധികൂടിയ ജീവിവർഗങ്ങളിലൊന്നായാണ് ചിമ്പാൻസികളെ കണക്കാക്കുന്നത്. ചിമ്പാൻസികളുടെ വകഭേദമായതിനാൽ ഈ ബുദ്ധിശക്തി ബില്ലി ആൾക്കുരങ്ങുകളിലും കാണാം.കടുപ്പമേറിയ പുറന്തോടുള്ള ഫലങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചുകഴിക്കാനും, ആമകളെ പുറന്തോടു പൊളിച്ചു ഭക്ഷിക്കാനും നീളൻ കമ്പുകളുപയോഗിച്ച് ഉറുമ്പിൻകൂടുകളിൽ നിന്ന് ഉറുമ്പുകളെ വേട്ടയാടി തിന്നാനുമൊക്കെ ഇവർക്കു കഴിയും.

ചില ആൾക്കുരങ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആൾക്കുരങ്ങുകളുടെ വിഭാഗത്തിലെ അഞ്ചാമനാണത്രേ ഇവ. ചിലർ പറയുന്നു ചിമ്പാൻസികളുടെ ഒരു വകഭേദം മാത്രമാണ് ഇവയെന്ന്. ഇവർക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള രാക്ഷസീയമായ പരിവേഷങ്ങൾ കെട്ടുകഥയാണെന്നും ചില ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.ഏതായാലും മതിയായ പഠനം നടന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബിലി ആൾക്കുരങ്ങുകൾ ഒരു നിഗൂഢതയായി നിലനിൽക്കുന്നു.

Ennglishh SSummary: Bili apes, the giant lion-eating chimps of the magic forest