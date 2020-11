ഫാമിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിലെത്തിയത് വമ്പൻ സൈബീരിയൻ കടുവ: വിഡിയോ

വടക്കുകിഴക്കൻ ചൈനയിലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഫാമിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെന്നുപെട്ടത് ഒരു വമ്പൻ കടുവയ്ക്ക് മുന്നിലാണ്. പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം കാറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും റോഡിലേക്കെത്തിയ കടുവ കാറിനു സമീപത്തായി നടക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. മനുഷ്യസാമീപ്യം അറിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെയാണ് കടുവ റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്നത്.

കാറിൽ കയറിയ ഉടൻ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടുവയെ കണ്ടിരുന്നു. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വശങ്ങളിലെ ഗ്ലാസുകളെല്ലാം അടച്ച് ഭദ്രമാക്കി. അതിനോടകം കടുവയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ കടുവ റോഡിലേക്കിറങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്തത്. കടുവ തങ്ങളെ കണ്ടു എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭയന്നു. ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ആശ്വാസമായത്.

റോഡിലിറങ്ങിയ കടുവ മുന്നിലേക്ക് മാറിയ ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഹനം മുന്നോട്ട് എടുത്തത്.അപ്പോഴും റോഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കടുവ വാഹനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടും പിന്മാറിയില്ല. പലതവണ കടുവ വാഹനത്തെ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുന്നതായും ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. ഏറെദൂരം നടന്ന ശേഷം ഒടുവിൽ അത് വനത്തിനുള്ളിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങി.

വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന സൈബീരിയൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കടുവയെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടത്. കടുവ പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പരിസ്ഥിതി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ കടുവകളുടെയും പുലികളുടെയും എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കടുവയുടെ തോൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനായും ചില പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളുടെ നിർമാണത്തിനു വേണ്ടിയും വേട്ടയാടുന്നതാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയാൻ കാരണം.

English Summary: Chinese officials are terrified after bumping into an endangered wild tiger while inspecting a forest farm