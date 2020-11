സ്രാവ് മറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്നരവർഷം; കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കാതറൈൻ പുറത്തെത്തി!

ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാതറൈൻ എന്ന സ്രാവിനെ നീണ്ട ഇടവേളക്കുശേഷം കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഗവേഷകർ. തെക്കൻ കാരലൈനയ്ക്കു സമീപത്തായി 2019 മെയ് മാസത്തിൽ ജലോപരിതലത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഒന്നര കൊല്ലത്തിലധികമായി സ്രാവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്ത് കാതറൈനെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

സ്രാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അത് ജലോപരിതലത്തിലെത്തിയ വിവരം ലഭിച്ചത്. 2013ൽ മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ കേപ് കോഡിൽ വച്ചാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാതറൈന്റെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചത്. സാധാരണയായി അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് സ്രാവുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളിൽ നിന്നു സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏഴു വർഷത്തിനു ശേഷവും കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചത് അസാധാരണമാണെന്ന് ജാക്സൺവിലേ സർവകലാശാലയിലെ ഡോക്ടർ ബ്രയാൻ ഫ്രാങ്ക്സ് വ്യക്തമാക്കി.

2013 ന് ശേഷം 1,700 വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കാതറൈൻ എത്തിയതായാണ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ടാഗ് ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം 37,000 മൈലുകൾ സമുദ്രത്തിലൂടെ കാതറൈൻ സഞ്ചരിച്ചു. ഉപരിതലത്തിലേക്കു വരാതെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ദീർഘനാൾ കഴിയുന്നതിന് ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്കുകൾക്ക് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഒന്നര വർഷത്തോളമായി കാതറൈനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഗവേഷകർ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് സ്രാവുകളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാതറൈന്റെ ശരീരത്തിൽ ടാഗ് ഘടിപ്പിച്ചത്.

14 അടിയിലധികം നീളമുള്ള കാതറിന് സ്വന്തമായി ഒരു ട്വിറ്റർ പേജ് തന്നെയുണ്ട്. 62000 ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഈ പേജിനുള്ളത്. കാതറൈനെ കണ്ടെത്തിയ വാർത്ത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രതികരണങ്ങളുമായി നിരവധി പേരാണ് ട്വിറ്റർ പേജിലെത്തുന്നത്. അടുത്ത തവണ കാതറൈൻ ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്കെത്തുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ.

English Summary: Katharine the great white shark resurfaces off US east coast