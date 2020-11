കാഴ്ച മറച്ച് പുകമഞ്ഞ് ,എക്യുഐ 500; ഡൽഹി നേരിടുന്നതെന്ന് അസ്വാഭാവിക സാഹചര്യം

അന്തരീക്ഷ വായു നിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) 500 രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി വഷളാവുന്നു. ഡൽഹി ‘അസ്വാഭാവിക’ സാഹചര്യമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള വായു നിലവാര നിരീക്ഷണ സ്ഥാപനമായ സഫറിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

കാറ്റ് തീരെയില്ലാത്തതും കാർഷിക അവശിഷ്ടം കത്തിക്കുന്നത് വർധിച്ചതുമാണ് വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. സ്ഥിതിയിൽ ഉടനെയെങ്ങും മാറ്റത്തിനു സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇന്നലെ രാവിലെ പുകമഞ്ഞ് നഗരത്തെ മൂടിയതോടെ വാഹനഗതാഗതം മന്ദഗതിയിലായി. ഡൽഹിയുടെ സമീപ നഗരങ്ങളായ ഫരീദാബാദ്, ഗാസിയാബാദ്, നോയിഡ, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങളിലും വായു നിലവാരം വളരെ മോശം സ്ഥിതിയിലാണ്.‌

വെള്ളം തളിക്കാൻ 150 ടാങ്കറുകൾ



വായു മലിനീകരണം തടയാൻ വെള്ളം തളിക്കുന്നതിന് 150 ടാങ്കറുകൾ വിന്യസിച്ചതായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്. പ്രധാന റോഡുകളിലെ പൊടി നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ടാങ്കറുകളിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തളിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ടാങ്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി.

നോയിഡയിൽ പിഴ ചുമത്തിയത് രണ്ടു കോടി രൂപ



വായു മലിനീകരണത്തിന് നോയിഡയിൽ ഇതുവരെ പിഴ ചുമത്തിയത് രണ്ടു കോടിയോളം രൂപ. കെട്ടിട നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്നലെ 29.08 ലക്ഷം രൂപ പിഴയീടാക്കി. നോയിഡയിലെ വായു നിലവാരം തീരെ മോശം അവസ്ഥയിലായതോടെ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കെട്ടിട നിർമാണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ശേഖരിച്ച് സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലേക്ക് മാറ്റി. റോഡുകളിൽ വെള്ളം തളിക്കുകയും 240 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ റോഡ് യന്ത്രസഹായത്തോടെ ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രവചനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വായുനില മെച്ചപ്പെടും. പുകമഞ്ഞു നിറഞ്ഞു കറുത്തിരുണ്ട നഗരമായിരുന്നു ഇന്നലെയും കാഴ്ച. തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും വായുനില ഗുരുതരാവസ്ഥയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം ശക്തമായ കാറ്റു വീശുമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നില മെച്ചപ്പെടുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.



ഈ വർഷത്തിനിടയിൽ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എക്യുഐയാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്; 500. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 15നു രേഖപ്പെടുത്തിയ 458 ആയിരുന്നു ഇതിനു മുൻപുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നില. വായു മലിനീകരണത്തിന് എതിരെ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാൻ രൂപീകരിച്ച എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് (എക്യുഎം) കമ്മിഷൻ ഇന്നലെ യോഗം ചേർന്നു സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.



വരും ദിവസങ്ങളിൽ നില മെച്ചപ്പെടുമെന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പരിസ്ഥിതി ഗവേഷക വിഭാഗം മേധാവി വി.കെ. സോണി പറഞ്ഞു.



‘വായുനിലവാരം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടില്ല. വിളകത്തിക്കൽ കുറഞ്ഞതിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സമയമെടുക്കും. പടക്കം നിരോധിച്ചതും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. എന്നാൽ നിരോധനം ലംഘിച്ച് ആളുകൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ അപകടകരമായ നിലയിലെത്തും’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

5 ദിവസത്തെ എക്യുഐ



നവംബർ 9–474



നവംബർ 8– 416

നവംബർ 7– 427

നവംബർ 6– 406

നവംബർ 5– 450

എൻസിആറിലെ നിലവാരം



ഫരീദാബാദ്– 456

ഗാസിയാബാദ്– 482

നോയിഡ– 477

ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ– 478

ഗുരുഗ്രാം– 482

വായു നിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ)



0–50 വരെ– മികച്ചത്

51–100 വരെ– തൃപ്തികരം

101–200 വരെ– ഭേദപ്പെട്ടത്

201–300 വരെ– മോശം

301–400 വരെ–വളരെ മോശം

401നു മുകളിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥ

അടിയന്തര നടപടികൾ



വായു മലിനീകരണം തടയാൻ 10 അടിയന്തര നടപടികളുമായി കമ്മിഷൻ ഫോർ എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് (സിഎക്യുഎം).

ഡൽഹി ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ ചുവടെ:

സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.



യാത്ര അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക.

വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊടി തടയാൻ സംവിധാനം വേണം.

മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കരുത്.

പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം തളിക്കുന്നത് വ്യാപകമാക്കുക.

ആന്റി സ്മോഗ് ഗണ്ണുകളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുക.

മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച കോടതി ഉത്തരവുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുക.

വായു മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് വിവരമറിയാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണം തേടുക.

കൽക്കരി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക.

English Summary: Air pollution in Delhi continues to remain under 'severe' category with reduced visibility