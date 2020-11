ഡൽഹി ശ്വസിക്കുന്നത് വിഷവായു; ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഒമ്പതുവയസ്സുകാരി

ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക ഏറെ അപകടകരമായ നിലയിലാണ്. വയലുകളിൽ കാർഷികാവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നുയരുന്ന പുക വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിലൂടെ അന്തരീക്ഷമാകെ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഗൗരവതരമായ ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലിസിപ്രിയ കാംഗുജം എന്ന ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക.

ഒരു ക്യുബിക്ക് മീറ്ററിൽ 474 മൈക്രോഗ്രാം എന്ന നിലയിലാണ് ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക നിൽക്കുന്നത്. അനിയന്ത്രിതമായ വായു മലിനീകരണം മൂലം ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ കൂടി നടക്കുന്നതോടെ വായുമലിനീകരണം ചിന്തിക്കാനാവാത്ത അത്രയും അപകടകരമായ നിലയിലേക്കെത്തും. അതിനാൽ കഴിവതും പടക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഓരോ ജനങ്ങളും ശ്രമിക്കണമെന്നും ലിസിപ്രിയ കാംഗുജം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ലിസിപ്രിയയുടെ അഭിപ്രായം.



വർധിച്ചു വരുന്ന വായു മലിനീകരണത്തിനെതിരെ ലിസിപ്രിയയും 12 വയസ്സുകാരനായ ആരവ് സേഠ് എന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും കഴിഞ്ഞമാസം പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ തടയുകയും ചെയ്തു. 'ദ ചൈൽഡ് മൂവ്മെൻറ്' എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക കൂടിയാണ്ലിസിപ്രിയ കാംഗുജം. കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ വായുമലിനീകരണത്തിന് തടയിടാൻ സാധിക്കും. ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാലേ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാവൂ എന്നും ലിസിപ്രിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



അതേസമയം നവംബർ ഒൻപതു മുതൽ 30 വരെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് എല്ലാത്തരം പടക്കങ്ങളുടെയും ഉപയോഗവും വിൽപനയും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് സജീവമാണ് ലിസിപ്രിയ. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാമ്പയിനുകളും ലിസിപ്രിയ നടത്തിവരുന്നു.



