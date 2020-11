ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പര്‍വതനിരയാണ് ഹിമാലയത്തിലെ പര്‍വത നിരകള്‍. കൂടാതെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളെ മാറ്റി നിര്‍ത്തിയാല്‍ ഭൂമിയില്‍ ഏറ്റവുമധികം മഞ്ഞുപാളികളുള്ള പ്രദേശവും ഹിമാലയ പര്‍വത നിരയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും മൂന്നാം ധ്രുവം എന്ന വിശേഷവും ഹിമാലയത്തിന് ചാര്‍ത്തിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെട്ട ഭൂവിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്നായിട്ട് കൂടി വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വായുമലിനീകരണത്തില്‍ നിന്നും ഹിമാലയം മുക്തമല്ല.

ഈ മാലിന്യം മൂലം മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പഠനത്തില്‍ പുറത്തു വരുന്ന കണ്ടെത്തലുകള്‍ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ്. ഹിമാലയന്‍ പര്‍വത മേഖലകളിലെ വായുകണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകളുള്ളത്.പാക്, അഫ്ഗാന്‍ മേഖലയില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്ന്, നേപ്പാളിലും, ഭൂട്ടാനിലും, ചൈനയിലും വരെയുള്ള ഹിമാലയ ശിഖരങ്ങലില്‍ നിന്ന് ഈ പഠനത്തിനായി സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ അപകടകരമായ അളവില്‍ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള കാര്‍ബണ്‍ ബോളുകള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പഠനത്തിനായി ശേഖരിച്ച വായുകണങ്ങളില്‍ ഏതാണ്ട് 28 ശതമാനത്തിലും കാര്‍ബണ്‍ ബോളുകള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു.

കറുത്ത കാര്‍ബണും തവിട്ട് കാര്‍ബണും



അന്തരീക്ഷത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന കാര്‍ബണ്‍ ഘടകങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് വേര്‍തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് തവിട്ട് കാര്‍ബണും മറ്റൊന്ന് കറുത്ത കാര്‍ബണും. ഇതില്‍ ബ്ലാക്ക് കാര്‍ബണുകള്‍ പരിശുദ്ധമായ കാര്‍ബണാണ്. എന്നാല്‍ ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ എന്നത് ഓക്സിജന്‍ കലര്‍ന്ന കാര്‍ബണ്‍ ആണ്. ഓക്സിജന് പുറമെ നൈട്രജന്‍, സള്‍ഫര്‍, പൊട്ടാസ്യം എന്നീ ഘടകങ്ങളും ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണില്‍ കാണപ്പെടുന്നു. വലിയ തോതില്‍ ജൈവവസ്തുക്കള്‍ കത്തിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ഗതിയില്‍ വലിയ അളവില്‍ ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുക. ഏതാനും നാനോമീറ്ററുകള്‍ വലുപ്പമുള്ള ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണുകള്‍ കൂട്ടമായാണ് കാണപ്പെടുക.

മേഖലയില്‍ കറുത്ത കാര്‍ബണ്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിനകം തന്നെ പഠനങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ചൈനയില്‍ നിന്നും, ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ടിബറ്റന്‍ പീഢഭൂമിയില്‍നിന്നുമെല്ലാം വലിയ തോതില്‍ കറുത്ത കാര്‍ബണ്‍ ഹിമാലയത്തിലേക്കെത്തി വായുവില്‍ കലരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഇതേ പാത തന്നെയാണ് ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണും പിന്തുടരുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.



ഹിമാലയത്തിന്‍റെ വടക്കന്‍ മേഖലയിലുള്ള കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചത്. മുകളില്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളില്‍ 28 ശതമാനത്തിലും ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ ടാര്‍ബോളുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഹിമാലയത്തിന്‍റെ ഉയരത്തിലുള്ള പര്‍വത ശിഖരങ്ങളില്‍ വരെ വായുമലിനീകരണം വലിയ തോതില്‍ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവായാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിനെ ഗവേഷകര്‍ കാണുന്നത്. മലിനീകരണ തോത് ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ടാര്‍ബോളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവ് കാണനാകുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള മലിനീകരണം



ഇന്ത്യയിലെ ഗംഗാ, യമുനാ നദീതടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ടാര്‍ബോളിനു കാരണമായ ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഏറ്റവുമധികം എത്തുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. ഡൽഹിയിലും മറ്റും മലിനീകരണ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്ന പാടം ചുട്ടെരിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിലെ പതിവ് പ്രവർത്തിയാണ് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണെത്താന്‍ കാരണമാകുന്നത്. പാടം ചുട്ടെരിക്കുന്നതിലൂടെ ഉയര്‍ന്ന മേഖലയിലേക്കെത്തുന്ന ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ മണ്‍സൂണ്‍ കാറ്റില്‍പെട്ടാണ് കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ന്ന് ഹിമാലയ നിരകളിലേക്കെത്തുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. സാറ്റ്‌ലെറ്റ് പഠനത്തിലെ തെളിവുകളിലും, കാറ്റിന്‍റെ ഗതിയുമെല്ലാം കണക്കാക്കിയാണ് ഇത്തരം ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ഗവേഷകരെത്തിയത്.

ടാര്‍ബോളുകള്‍ വില്ലന്‍മാരാകുന്നതെങ്ങനെ?



എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രൗണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ ടാര്‍ബോളുകള്‍ ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞുരുക്കം വധിപ്പിക്കുന്നതെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത. ഇളം നിറമുള്ളതും ചൂട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് ഈ ടാര്‍ബോളുകള്‍. ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം ഹിമാലയയത്തിലെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തെയും സൂര്യതാപത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് തിരിച്ചയയ്ക്കുകയെന്ന പ്രവര്‍ത്തി അതീവ ദുഷ്കരമാക്കുന്നു. ഇതോടെ ഭൂമിയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് ചൂട് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വൈകാതെ ചൂട് വർധിച്ച് മഞ്ഞുരുകാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇത് വൈകാതെ തന്നെ ഹിമാലയത്തിന്‍റെ താഴ്‌വാരങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായേക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.

English Summary: Brown Carbon "Tarballs" Detected In Himalayan Air Could Speed Up Glacial Melting