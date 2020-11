മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും നന്ദി; ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം കുറഞ്ഞു, എക്യുഐ 300!

മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും നന്ദി പറയാം. ദീപാവലിക്കു പിന്നാലെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ വായുനില വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ രാവിലെ 9നു വായുനിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) 300 എന്ന നില രേഖപ്പെടുത്തി; മോശം വിഭാഗത്തിൽ. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9നു ഇതു 467 ആയിരുന്നു.

ദേശീയതലസ്ഥാന മേഖലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും വായുനില മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നു നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നഗരം ദീപാവലിയാഘോഷിച്ച ശനിയാഴ്ച 4 വർഷത്തെ ഏറ്റവും മോശം നിലയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വിള അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കത്തിക്കലും നിയമം ലംഘിച്ചുള്ള പടക്കം പൊട്ടിക്കലും മോശം കാലാവസ്ഥയും വായുനിലവാര സൂചിക 414ലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചയാകട്ടെ ശരാശരി 435 എന്ന നിലയിലെത്തി. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടും ഇന്നലെ രാവിലെയും നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും പെയ്ത മഴയാണു വായുനില മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്. 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വരെ വീശിയ കാറ്റും പൊടി അടങ്ങാൻ സഹായിച്ചു.

എക്യുഐ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ

∙ ഫരീദാബാദ്– 256

∙ ഗാസിയാബാദ്– 292

∙ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ– 302

∙ ഗുരുഗ്രാം– 314

∙ നോയിഡ– 312

