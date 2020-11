മഞ്ഞണിഞ്ഞ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്; നവംബറിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ച രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം!

ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ മഞ്ഞുകാലം വിരുന്നെത്തി. പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ താപനില കുത്തനെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്. പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന മേഖലകളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച അധികമായതോടെ പൊതു വഴികളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. മഞ്ഞു മൂലം വഴികളിൽ വഴുക്കലുള്ളതും ഗതാഗതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം പല പ്രദേശങ്ങളിലും വൈദ്യുതി വിതരണവും തടസ്സപ്പെട്ടു. കുഫ്രിയിൽ 7 സെൻറീമീറ്റർ മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മണാലിയിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് സെന്റീമീറ്റർ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടായതായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടറായ മൻമോഹൻ സിങ് അറിയിച്ചു. കെയ്ലോങ്ങിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടുത്തെ താപനില മൈനസ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ രേഖപ്പെടുത്തി.



Himachal Pradesh: Kinnaur district received snowfall today; visuals from Nesang (1&2) and Kalpa (3&4). pic.twitter.com/MAx7E5tih4 — ANI (@ANI) November 16, 2020

കല്പ, കുഫ്രി, ഡല്ഹൗസി എന്നിവിടങ്ങളിൽ താപനില സീറോ ഡിഗ്രിയോട് അടുത്ത നിലയിലാണ്. മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് പുറമേ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഷിംല അടക്കമുള്ള പല മേഖലകളിലും കനത്ത മഴയും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി മൻമോഹൻസിംഗ് പറയുന്നു. ഷിംലയിൽ 21.6 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. മഞ്ഞുകാലമായതോടെ ഹിമാചൽപ്രദേശിലേയ്ക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഹൈവേ ടണലായ അടൽ ടണലിലേയ്ക്ക് മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം സഞ്ചാരികൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞു നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്നു.



രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ മണാലി, കുഫ്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവംബർ മാസത്തിൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഷിംലയിൽ ആകട്ടെ 25 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് നവംബർ മാസത്തിൽ മഞ്ഞ് വീഴുന്നത്. ചമ്പ, കുളു എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നവംബർ 19 ഓടെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



