ഇക്കാലമത്രയും മറഞ്ഞിരുന്ന രഹസ്യം; ഗ്രീൻലൻഡിന്റെ ആഴങ്ങളിലെ ‘ഇരുണ്ട നദി’

ആർട്ടിക്, അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ്. അവിടുത്തെ മഞ്ഞുരുകിയാൽ അതൊരുപക്ഷേ ലോകാവസാനത്തിലേക്കു വരെ നയിച്ചേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ഒട്ടേറെ അദ്ഭുതങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻലൻഡ് എന്ന ഈ മഞ്ഞിന്റെ മഹാഭൂമി. അടുത്തിടെ ഗവേഷകർ ഗ്രീൻലൻഡിൽ മറ്റൊരു അദ്ഭുതം കൂടി കണ്ടെത്തി. അതുപക്ഷേ യാഥാർഥ്യമാണോയെന്ന് ഇനിയും ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല. താൽക്കാലിക നിഗമനം എന്ന നിലയ്ക്ക്, ലഭ്യമായ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കൈഡോ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ. ‌‌

ഗ്രീൻലൻഡിലെ മഞ്ഞുപാളികൾക്കു താഴെ മഞ്ഞുരുകി ഒരു വമ്പൻ നദി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. മഞ്ഞിനടിയിലെ ഇരുട്ടിൽ കാലങ്ങളായി ഒഴുകുന്ന നദിക്ക് അവർ ഒരു പേരും നൽകി. ഇരുണ്ട നദി അഥവാ ഡാർക്ക് റിവർ. ഏരിയൽ റഡാർ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗവേഷകർ ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. സംഗതി യാഥാര്‍ഥ്യമാണെങ്കിൽ ആ നദിക്ക് ഏകദേശം 1000 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും. ഗ്രീൻലന്‍ഡിനു താഴെ അഗാധതയിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നദി അവസാനിക്കുക ദ്വീപിന് വടക്കു പടിഞ്ഞാറായുള്ള പീറ്റർമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഗ്രീൻലൻഡിലെ മഞ്ഞ് അസാധാരണമായി ഉരുകിയാൽ അത് ഉൾക്കടലിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാരണമാകും. അത്തരമൊരു പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. അതുൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഡാർക്ക് റിവറിന്റെ നിലനിൽപ് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.



ഗ്രീന്‍ലൻഡിലെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്ക് മുകളിലൂടെ വിമാനം പറത്തി റഡാർ ഡേറ്റ വർഷങ്ങളായി ഗവേഷകർ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞുപാളികൾക്കു താഴെ നീർച്ചാലുകൾക്ക് സമാനമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വെള്ളമാണോ ഉള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല ഈ നീർച്ചാലുകൾ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടത്. അതായത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോടു ചേർന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ റഡാർ ഡേറ്റ പൂർണമല്ലെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഹൊക്കൈഡോ സർവകലാശാലയിലെ ഐസ് ഷീറ്റ് മോഡലർ ക്രിസ്റ്റഫർ ചേംബേഴ്സാണ് ഇരുണ്ട നദിയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. ട്രഞ്ചുകൾ കുഴിച്ചതു പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഗ്രീൻലൻഡിനടിയിൽ ഉണ്ടെന്നും നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവയിൽ പലയിടത്തും ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും. പക്ഷേ എത്രമാത്രം വെള്ളമുണ്ടെന്നതു മാത്രം വ്യക്തമല്ല.



മാത്രവുമല്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ ട്രഞ്ചുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പീറ്റർമാൻ ഉൾക്കടൽ വരെ നീളുംവിധം ആയിരത്തോളം കിലോമീറ്ററിലേക്കു വ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകണം. ജലം ഉൾക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ അതോ ട്രഞ്ച് വിട്ട് പുറത്തേക്കൊഴുകുകയാണോ അതോ വീണ്ടും മഞ്ഞായി മാറുകയാണോ എന്നെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ ഏരിയൽ സർവേകൾ ഇതിനു വേണ്ടി നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് ഗവേഷകർ. ഡാർക്ക് റിവർ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ ഗ്രീൻലൻഡിന്റെ മറ്റൊരു അസാധാരണ സ്വഭാവം കൂടിയായിരിക്കും പുറത്തുവരിക. ഇന്നേവരെ കണ്ടെത്താത്ത തികച്ചും സങ്കീർണമായ മഞ്ഞുപാളികളുടെ ഘടനയിലെ മാറ്റമാണത്! അതിന് ഭാവിയിൽ സമുദ്രജലനിരപ്പുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വരെ ശേഷിയുണ്ടാകുമെന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യം.



English Summary: Mysterious 'Dark River' May Flow For 1,000 Kilometres Below Greenland, Scientists Say