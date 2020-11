മുതലകൾ നിറഞ്ഞ നദിയിയിലേക്ക് വഴിതെറ്റിയെത്തിയത് ബസിന്റെ വലുപ്പമുള്ള തിമിംഗലം; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്!

2020 സെപ്റ്റംബർ; സമുദ്ര ഗവേഷകനായ ജേസൻ ഫൗളറും സുഹൃത്തുക്കളും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഈസ്റ്റ് അലിഗേറ്റർ നദിയിൽ മീന്‍പിടിത്തത്തിന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. ബോട്ടിൽ മുന്നോട്ടു പോകവെ അൽപം മാറി അസാധാരണമായ ഒരു കാഴ്ച. അകാശത്തേക്ക് ഒരു ഫൗണ്ടൻ പോലെ നദിയിൽനിന്നു വെള്ളം ചീറ്റുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കരുതിയത് ഒരു ഡോൾഫിൻ ആകാശത്തേക്കു കുതിച്ചു ചാടിയതാണെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ആ ഫൗണ്ടൻ കാണാതായി. എന്താണു സംഗതിയെന്നറിയാൻ എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കി. ഫൗണ്ടന്റെ ‘ലുക്ക്’ കണ്ടിട്ട് അതൊരു കൂനൻ തിമിംഗലത്തിൽനിന്നുണ്ടായതാണെന്നായിരുന്നു ജേസൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വാദം. പക്ഷേ ആ നദിയിൽ ഇന്നേവരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൂനൻതിമിംഗലങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല, നദിക്ക് ആഴം തീരെ കുറവുമാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ തിമിംഗലം നദിയിലേക്കു വന്നാൽപ്പോലും അതിന് അധികനേരം അവിടെ നിലനിൽക്കാനാകില്ല.

ഏകദേശം നാലു മണിക്കൂറോളം സംഘം പ്രദേശമാകെ തിരഞ്ഞുനോക്കി. ഒടുവിൽ ആ കാഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടു. ജേസൻ പെട്ടെന്നുതന്നെ ക്യാമറയിൽ ചിത്രവും പകർത്തി. ഫൗണ്ടൻ പതിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വെള്ളത്തിനു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭീമൻ ചിറകുകളുടെ ഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു–അതൊരു കൂനൻ (ഹംപ്‌ബാക്ക്) തിമിംഗലമാണ്! ടിമോർ കടലിൽനിന്ന് ഒഴുക്കിനെതിരെ ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്ററോളം നീന്തി മാത്രമേ നദിയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിമിംഗലത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജേസൻ വൈകാതെതന്നെ ഇക്കാര്യം അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ തിരച്ചിലിൽ നദിയിൽ രണ്ട് കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങളെക്കൂടി കണ്ടെത്തി.

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനമായ കാക്കഡുവിനോടു ചേർന്നാണ് ഈസ്റ്റ് അലിഗേറ്റർ നദി. ഏകദേശം 20,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കാക്കഡു ദേശീയോദ്യാനം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ജൈവവൈവിധ്യ സമ്പത്തിന്റെ നിർണായക ഘടകം കൂടിയാണ്. പേരിൽ അലിഗേറ്ററുണ്ടെങ്കിലും ഈസ്റ്റ് അലിഗേറ്റർ നദിയിൽ ചീങ്കണ്ണികളൊന്നുമില്ല, മറിച്ച് നിറയെ മുതലകളാണ്. മുതിർന്ന കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് 12 മുതൽ 16 മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ടാകും. ഭാരമാകട്ടെ 25–30 മെട്രിക് ടണ്ണും. ആഴമില്ലാത്ത നദിയിൽ ഒരു ബസിനോളം പോന്ന കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങൾ എന്തിനു വന്നു എന്നതായിരുന്നു ഗവേഷകരെ കുഴക്കിയ ചോദ്യം. എങ്ങനെയാണ് അവ നദിയിലെത്തിയത്? എന്തായിരിക്കും അവ ഭക്ഷിക്കുക? നദിയിലെ ചെളിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണോ അവ? എന്നിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നാലെയെത്തി. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല, മുതലകൾ നിറഞ്ഞ നദിയിൽ തിമിംഗലങ്ങൾക്കു നിലനിന്നു പോകാനാകുമോ? അവ കടിച്ചുകീറില്ലേ?

മുതലകളെ പേടിച്ചിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല, നദിയിലേക്കെത്തിയ മൂന്നിൽ രണ്ട് തിമിംഗലവും വൈകാതെതന്നെ സ്ഥലംവിട്ടു. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ തിമിംഗലത്തെ മുതലകൾ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറി. പ്രത്യേകിച്ച് വേലിയേറ്റയിറക്ക സമയത്ത് ഇവ തീരത്തിനോടു ചേർന്നു കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ! അതിനോടകം ഈ സംഭവം വൻ വാർത്തയുമായിരുന്നു. അതോടെ എന്തു വില കൊടുത്തും ഇതിനെ കടലിലേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കാനും അധികൃതർ ശ്രമം തുടങ്ങി. നദിയിൽ പലയിടത്തും ബോട്ടുകൾ നിർത്തിയിട്ടും വല കെട്ടിയും തിമിംഗലത്തെ കൂടുതൽ ദൂരേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽനിന്നു തടഞ്ഞു. വെള്ളത്തിൽ കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളുടെ ശബ്ദം വരെ റിക്കാർഡ് ചെയ്തു കേൾപ്പിച്ചു. ഇരയെ തേടിയുള്ള കൊലയാളി തിമിംഗലത്തിന്റെ വരവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഒരുവിധത്തിൽപ്പെട്ട കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങളൊക്കെ ജീവനുംകൊണ്ടു പായുന്നതു പതിവാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും പ്രതിരോധിച്ച് 17 ദിവസം ഇവൻ നദിയിൽ തുടർന്നു. ഒടുവിൽ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ തിരികെ കടലിലേക്കു നീന്തുകയും ചെയ്തു!

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

പക്ഷേ നവംബറിൽ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി. ഇത്തവണ ഭാരം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. നദിയോടു ചേർന്നുള്ള വാൻ ഡീമെൻ കടലിടുക്കിലായിരുന്നു വാസം. സാധാരണ തെക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ച് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട തിമിംഗലം എന്തിനാണു വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഗവേഷകർക്ക് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല. തണുപ്പേറുന്ന സമയത്ത് അന്റാർട്ടിക്കിൽനിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കിംബർലി പ്രദേശത്തെ ചൂടുജലാശയങ്ങളിലേക്കു പ്രജനനത്തിന് തിമിംഗലങ്ങൾ വരുന്നതു പതിവാണ്. ഒരുപക്ഷേ അത്തരമൊരു യാത്രയിൽ ‘കൗതുകം’ തോന്നി നദിയിലേക്കു കടന്നതാകാം കൂനൻ തിമിംഗലം. സമുദ്രത്തിലെ ഭീമന്മാർക്കിടയിൽ കൗതുകം അൽപം കൂടുതലുള്ള കൂട്ടത്തിലുമാണ് ഈയിനം തിമിംഗലങ്ങൾ. പുതിയ പ്രദേശം തേടിയുള്ള സഞ്ചാരം ഇവയ്ക്കു പതിവുളളതുമാണ്.

വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനിടെ ‘നാവിഗേഷൻ’ തെറ്റി വഴിമാറിപ്പോയതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽത്തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ടാസ്മാനിയൻ തീരത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ തിമിംഗലങ്ങൾ വഴിതെറ്റി തീരത്ത് അടിഞ്ഞിരുന്നു! നദിയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് അധികകാലം ജീവിക്കാനാകില്ല. ജലത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറവായതിനാൽ ചർമത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. തീരത്തോടു ചേർന്ന ചെളിയിൽ വേലിയിറക്ക സമയത്തു കുടുങ്ങിയാൽ സൂര്യപ്രകാശമേറ്റും ചത്തുപോയേക്കാം. നദിക്ക് ആഴമില്ലാത്തതിനാൽ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ ഭാരം താങ്ങാനാകാതെ ശരീരം തകരാനും ഇടയുണ്ട്. ഇവയ്ക്കൊപ്പം മുതലകളുടെ ഭീഷണിയും!

പക്ഷേ കൂനൻ തിമിംഗലം വാലുവീശിയടിച്ചാൽ ഏതു മുതലയും ജീവനും കൊണ്ടോടാൻ അതു മതി. മുതലയുടെ പല്ലുകൾ തിമിംഗലത്തിന്റെ മാംസത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയാലും അത് ജീവനെടുക്കാൻ തക്ക ശക്തമായിരിക്കില്ല. മുറിവ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന സ്വഭാവമാണ് കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങളുടെ ചർമത്തിനുള്ളത്. ബോട്ടിന്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ ഇടിച്ചിട്ടു പോലും കാര്യമായ കുഴപ്പം പറ്റാത്ത തിമിംഗലത്തിന്റെ കഥ വരെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. എന്തായാലും വാൻ ഡീമെൻ കടലിടുക്കിൽ കറങ്ങിനടക്കുന്ന തിമിംഗലത്തിന്റെ വിസർജ്യം ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് അവയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് ഗവേഷകർ. ഒരാശ്വാസമുള്ളത്, ഈ തിമിംഗലം ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ കടലിലേക്കു നീങ്ങാൻ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ്.

English Summary: Humpback Whales Have Been Spotted In A Kakadu River. So In A Fight With A Crocodile, Who Would Win?