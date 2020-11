ഭൂമിയെ ഭരിക്കുമോ ബുദ്ധിമാൻമാരായ കുരങ്ങൻമാർ? ശ്രദ്ധേയമായി ‘തലച്ചോർ വലുതാക്കൽ’ പരീക്ഷണം !

പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് ദ ഏപ്സ് എന്ന പ്രശസ്തമായ സിനിമാ പരമ്പരയിലെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കുരങ്ങുകളിൽ ഒരു കമ്പനി ജനിതകഗവേഷണം നടത്തുന്നതും അതിന്റെ ഫലമായി ബുദ്ധിയും ചിന്താശേഷിയുമുള്ള ആൾക്കുരങ്ങുകൾ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമാണു ചിത്രത്തിന്റെ കഥ. പിന്നീട് ബുദ്ധി നേടിയ ഈ ആൾക്കുരങ്ങുകൾ, സീസർ എന്ന ചിമ്പാൻസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വതന്ത്രരായി മാറുകയും ആധിപത്യമുള്ള ഒരു വർഗമായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ഈ കൂട്ടം മനുഷ്യരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും തുടർന്നുണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളുമാണ് പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് ദ ഏപ്സ് വിഷയമാക്കുന്നത്. എന്തു നല്ല നടക്കാത്ത കഥ എന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട, കുരങ്ങുകളെ ബുദ്ധിമാൻമാരാക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ജർമനിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു.

ജർമനിയിലെ പ്രശസ്തമായ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ജപ്പാനിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്സ്പിരിമെന്റൽ ആനിമൽസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളാണു ഗവേഷണത്തിനു പിന്നിൽ. ARHGAP11B എന്നൊരു മനുഷ്യ ജീൻ, മാർമോസെറ്റ് എന്ന ഒരു തരം കുരങ്ങിന്റെ ഗർഭാവസ്ഥയിലെ ഭ്രൂണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചെയ്തത്. ഇന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വികസിച്ച തലച്ചോർ മനുഷ്യർക്കാണുള്ളത്. വാനരകുടുംബത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഈ തലച്ചോർ ഇങ്ങനെ ശേഷിയുറ്റതാക്കാൻ സഹായിച്ച ജീനുകളിൽ പ്രധാനമാണ് ARHGAP11B എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതു കാരണം തലച്ചോറിന്റെ നിയോകോർട്ടക്സ് എന്ന ഭാഗം മറ്റുജീവികളേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ വികസിക്കാൻ ഇടയായി

ഏതായാലും ഈ ജീൻ കൊടുത്ത കുരങ് ഭ്രൂണങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കവും വികസിച്ചെന്നാണു പുതിയ ഗവേഷണ ഫലം വെളിവാക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ ന്യൂറോണുകൾ, പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഈ വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട തലച്ചോറുകളിലുണ്ട്. എന്നാൽ വിവാദങ്ങൾ ഭയന്ന് ഈ ഭ്രൂണങ്ങളെ ജനന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു താൽപര്യമില്ല. മനുഷ്യ ജീനുകളോടെ ഒരു ജീവി പിറക്കുന്നതും അതിനെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുമുള്ള ധാർമിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ. എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷണം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

മനുഷ്യ സവിശേഷതകളുമായി മറ്റു ജീവികൾ പിറക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് സങ്കൽപത്തിനു ശാസ്ത്രീയമായി സാധ്യതയുണ്ടെന്ന തെളിവാണ് ഇതെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അപകടകരമായേക്കാമെന്ന ആശങ്ക മറ്റു ചിലരും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരോളം തന്നെ ചിന്താശേഷിയുള്ള മറ്റൊരു ജീവിവർഗം ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നു വന്നാൽ എന്താകും സംഭവിക്കുകയെന്ന കൗതുകകരമായ ചോദ്യവും ഈ പരീക്ഷണഫലം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു.

