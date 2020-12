ഗ്രീൻലൻഡിന്റെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ‘നിഗൂഢ’ തടാകം; രഹസ്യങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ ഗവേഷകർ!

മഞ്ഞുമൂടിയ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്? അക്കാര്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നാസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു ഏരിയൽ സർവേ നടത്തിയിരുന്നു. ഓപറേഷൻ ഐസ് ബ്രിജ് മിഷൻ എന്നു പേരിട്ട ആ ദൗത്യത്തിലൂടെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളുടെ മഞ്ഞിന്റെ മാപ്പിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഗ്രീൻലൻഡിന്റെ മഞ്ഞുപാളികൾക്കടിയിൽ ഒരു വമ്പൻ തടാകം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്. തടാകം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിനു സമീപം ഒരു സൈനിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഓര്‍മയിൽ ക്യാംപ് സെഞ്ചുറി ബേസിൻ എന്നാണു തടാകത്തിനു പേരിട്ടത്.

ഭൂമിയിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ കാണുന്നതു പോലുള്ള ജലം നിറഞ്ഞ തടാകമായിരുന്നില്ല അത്. മറിച്ച് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ വറ്റി വരണ്ടു പോയ ഒരു തടാകം. എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണു ഗവേഷകർ. ഗ്രീൻലൻഡിലെ കാലാവസ്ഥ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള രഹസ്യങ്ങളാണ് തടാകത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷം പഴക്കമുള്ള തടാകത്തിന്റെ രഹസ്യം പിടിച്ചെടുത്താൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യനും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകും അത്. ഗ്രീന്‍ലൻഡിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് മാറിയായിരുന്നു മഞ്ഞുപാളികൾക്കടിയിൽ പ്രാചീന കാലത്തെ തടാകം നാസ സംഘം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ളമില്ലാതെ കണ്ടെത്തിയ തടാകത്തിനെ അവർ വിളിച്ചത് ‘ഫോസിൽ ലേക്ക് ബെഡ്’ എന്നായിരുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും കണ്ടെത്താത്ത തരം കാഴ്ച കൂടിയായിരുന്നു ആ തടാകം. അതിനാൽത്തന്നെ ഏറെ ഗവേഷണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗ്രീൻലൻഡിലെ മഞ്ഞുപാളികൾക്കു താഴെ 50 തടാകങ്ങൾ കൂടി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതുപക്ഷേ ജലം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഗ്രീൻലൻഡിന്റെ അടിത്തട്ടിനും മുകളിലെ മഞ്ഞുപാളികൾക്കും ഇടയിൽ ജലം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ തടാകങ്ങൾ. എന്നാൽ ക്യാംപ് സെഞ്ചുറി ബേസിനിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ വറ്റിവരണ്ട ഇതിൽ ഇക്കാലമത്രയും പലതരം വസ്തുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടി അവയെല്ലാം ഫോസിൽ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല തടാകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ 1.2 കിലോമീറ്ററോളം കനത്തിൽ പാറ ഇളകിയിരിപ്പാണ്. അതിനും മുകളിൽ 1.8 കിലോമീറ്ററോളം കനത്തിൽ മഞ്ഞുപാളികളും.

തടാകത്തിലെ പാറകളിലാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ണുവച്ചിരിക്കുന്നത്. തടാകം രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻലൻഡിൽ മഞ്ഞുപാളികളൊന്നും കാര്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. അന്ന് തടാകത്തിന് ഏകദേശം 7100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അതായത്, യുഎസ് സ്റ്റേറ്റുകളായ ഡെലവെയറും റോഡ് ഐലന്റും ചേർന്നാലുള്ളത്ര വലുപ്പം! ഏകദേശം 580 ക്യുബിക് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ വെള്ളവും തടാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. തടാകത്തിലേക്ക് ഏകദേശം 18 കൈവഴികളിൽനിന്നു വെള്ളവും എത്തിയിരുന്നു. തടാകത്തിന്റെ കൃത്യമായ പ്രായം മാത്രം പക്ഷേ പിടിയില്ല. തടാകത്തിലെ പാറകളിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഗ്രീൻലന്‍ഡിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ സംഭവിച്ച കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം വരെ തിരിച്ചറിയാനാകും. ഗ്രീൻലൻഡിന്റെ ചരിത്രമാണ് പാറകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നു ചുരുക്കം.

ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ഈ പാറകളുടെ സാംപിൾ ശേഖരിച്ചാൽ പണ്ടുകാലത്ത് ഗ്രീൻലന്‍ഡിൽ മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നോ, കാലാവസ്ഥ എപ്രകാരമായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനാകും. തടാകത്തിനു താഴെയുണ്ടായ ഒരു ഭ്രംശനം വഴിയാണ് അതു രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം. ഇതു പിന്നീട് നിർജീവമായി. പിന്നീടുള്ള കാലം മഞ്ഞുപാളികളുടെ ഉരുകലും വീണ്ടും മഞ്ഞാകലുമെല്ലാമായി തടാകത്തിന്റെ രൂപംതന്നെ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും പണമേറെ മുടക്കിയാലും മാത്രമേ തടാകം ഡ്രിൽ ചെയ്യാനാകൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പ്. ഗ്രീൻലൻഡിന്റെ പഴയകാലം അറിയാനായാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ ധാരണ ലഭിക്കും. അതുവഴി ഭാവിയിൽ ഗ്രീൻലൻഡിലെ മഞ്ഞിന് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നതും. ആഗോളതാപനം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രീൻലൻഡിലെ മഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവവും അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും അതിവേഗം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെയും ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്. എർത്ത് ആൻഡ് പ്ലാനറ്ററി സയൻസ് ലെറ്റേഴ്സിലുണ്ട് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പഠനം.

English Summary: Ancient Lake Discovered Under Greenland May Be Millions of Years Old, Scientists Say