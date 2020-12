‘ബുറെവി’ നാളെ കര തൊടും; കേരളത്തിലും കന്യാകുമാരിയിലും തീവ്രജാഗ്രതാ നിർദേശം!

തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തേക്ക് അടുത്തു. ബുറെവി ചുഴലിക്കാറ്റ് കന്യാകുമാരിയില്‍ നിന്ന് 700 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയെന്ന് കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ്. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ശ്രീലങ്കന്‍ തീരം കടക്കും. മണിക്കൂറില്‍ 95 കിലോമീറ്റ്‍ വേഗത്തിലുള്ള കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. നാളെ രാത്രിയോടെ കന്യാകുമാരി തീരത്തേക്ക് ബുറെവി കടക്കും. കേരളത്തിലും തെക്കൻ തമിഴ് നാട്ടിലും കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് സമ്പൂർണ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാന്‍ സർക്കാർ വിവിധ വകുപ്പുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാളെ ലങ്ക കടക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്കു നീങ്ങുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത. ചുഴലിക്കാറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ കന്യാകുമാരി തീരത്തെത്തുമെന്നാണു നിഗമനം. അതിന്റെ സ്വാധീനം കേരളത്തിലുണ്ടാകുമെങ്കിലും കാറ്റിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഗതി കൃത്യമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കന്യാകുമാരിയിലും തീവ്രജാഗ്രതാ നിർദേശം



ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ തീവ്ര ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയെത്തുടർന്ന് ഇന്നു മുതൽ 4 വരെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ തീവ്ര ജാഗ്രത നിർദേശം. ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയൊട്ടാകെ ഡപ്യൂട്ടി കലക്‌ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 8 മേഖലകളിലായി പ്രത്യേക ടീം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

75 താൽക്കാലിക ക്യാംപുകൾ തയാർ നിലയിലാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും ബന്ധപ്പെടാവുന്ന കൺട്രോൾ റൂം നാഗർകോവിൽ കലക്ടറേറ്റൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1077, 04652–231077 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. അവശ്യസാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കരുതി വയ്ക്കണം. ദേശീയ ദുരന്ത സേനയുടെ 3 ടീമുകളെ ജില്ലയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.‌‌

9 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ഇന്നലെ രാവിലെ നാഗർകോവിലിലെത്തി. ജില്ലയിലെ 4 പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളും സുരക്ഷിതമാണ്. ജില്ലയിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി മടങ്ങിവരാത്ത 161 യന്ത്രവൽകൃതബോട്ടുകൾക്ക് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് എന്നിവ മുഖേന അടുത്തുള്ള മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



വിഴിഞ്ഞത്ത് കരയിലും കടലിലും മുന്നറിയിപ്പ്



ന്യൂനമർദത്തെ തുടർന്ന് ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യത എന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് വിഴിഞ്ഞം ഉൾപ്പെടെ തീരദേശങ്ങളിൽ ഇന്നലെയും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം തുടർന്നു. വിഴിഞ്ഞം ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷനു കീഴിലെ മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം അഞ്ചു തെങ്ങു മുതൽ പൊഴിയൂർ വരെ കടലിലും കരയിലും തീരദേശത്ത് രാവിലെ മുതൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കരയിൽ വാഹനത്തിൽ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റും കടലിൽ വാടക പട്രോൾ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

കടലിൽ കണ്ട യാനങ്ങളെ കരഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ നിർദേശിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.വള്ളങ്ങളും മറ്റു മത്സ്യ ബന്ധന ഉപകരണങ്ങളും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും നിർദേശിച്ചു. ജില്ലയിലെ മത്സ്യഗ്രാമങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം ഉൾപ്പെടെ പല തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്നലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോയില്ല. കോവളം ഉൾപ്പെടെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്ന് ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ, കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതി,എന്നിവക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായി ടൂറിസം പൊലീസ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു.



കാറ്റിന് മണിക്കൂറിൽ 90 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗമുണ്ടാകാം. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലായിരിക്കും സ്വാധീനം കൂടുതൽ. തെക്കൻ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട് തീരത്തും ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായ യെലോ അലർട്ട് നൽകി.



ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഗതിയും ശക്തിയും



ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെയോടെ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് എത്തുമെങ്കിലും ഗതിമാറി ദുർബോലമാകാനും സാധ്യത.

4 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; നാളെ റെഡ് അലർട്ട്



.∙ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് (അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത). ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട് (ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത). .



.∙ നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് (അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കു സാധ്യത). കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. .



.∙ കേരള തീരത്തു നിന്ന‌ു കടലിൽ പോകുന്നതു പൂർണമായി നിരോധിച്ചു. കടലിലുള്ളവരോട് അടിയന്തരമായി തിരികെയെത്തണമെന്നു നിർദേശിച്ചു. .



ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ ഇന്നു മുതൽ



ചുഴലിക്കാറ്റിനും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ ഇന്നു മുതൽ സജ്ജീകരിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. ദുരന്തസാധ്യതാ മേഖലയിലുള്ളവരെ മാറ്റിത്താമസിപ്പിക്കും. മഴ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള രാത്രി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കും. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി, റവന്യു, പൊലീസ്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അഗ്നിരക്ഷാ സേന എന്നിവയും ഫിഷറീസ്, ജലസേചന, വൈദ്യുതി വകുപ്പുകളും ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം. പോസ്റ്റുകളും ബോർഡുകളും സുരക്ഷിതമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. .

English Summary: IMD Issues Warning for Cyclonic Storm 'Burevi' in South Tamil Nadu and Kerala