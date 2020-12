ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടോളം അപ്രത്യക്ഷമായ ശേഷം അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ തെക്കന്‍ ജോർജിയ ദ്വീപ് മേഖലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിരിക്കുകയാണ് നീലത്തിമിംഗലങ്ങള്‍. തിമിംഗലങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപന്നങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ആവശ്യം വർധിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് തെക്കന്‍ ജോജിയന്‍ മേഖലകളിലെ നീല തിമിംഗലങ്ങള്‍ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെ സംരക്ഷിത ജീവികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവയുടെ വേട്ടയ്ക്ക് കര്‍ശന നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തെക്കന്‍ ജോർജിയ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ലോകത്തിന്‍റെ പല മേഖലകളിലും ഇവ തിരികെ എത്തുന്നത്.

തിമിംഗലങ്ങളുടെ തിരിച്ചു വരവ്



കഴിഞ്ഞ 30 വര്‍ഷത്തെ നീലതിമിംഗലങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് തെക്കന്‍ ജോര്‍ജിയയിലേക്ക് ഇവ തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. 1990 മുതല്‍ 2018 വരെ ഈ മേഖലയില്‍ തിമിംഗല നിരീക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഒരേ ഒരു നീലത്തിമിംഗലമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീടുള്ള രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒട്ടേറെ നീല തിമിംഗലങ്ങള്‍ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സമുദ്രഭാഗത്ത് നിന്ന് കുടിയേറിയതാകാം ഈ തിമിംഗലങ്ങളെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ 2020 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ തെക്കന്‍ ജോർജിയയില്‍ 58 നീല തിമിംഗലങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. തിമിംഗലങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ എണ്ണമെടുപ്പ് നിരീക്ഷകര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഇതോടൊപ്പം തിമിംഗലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ ഉപയോഗിച്ചു. അതേസമയം ഈ തിമിംഗലങ്ങളില്‍ ഒന്നു പോലും അന്‍റാര്‍ട്ടിക് മേഖലയില്‍ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ട് വരുന്ന 517 തിമിംഗലങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവയാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരം.



വംശനാശത്തിലേക്കു നയിച്ച വേട്ട



ഒരിക്കല്‍ ഭൂമിയില്‍ ഏറ്റവുമധികം നീല തിമിംഗലങ്ങള്‍ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന മേഖലകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു സൗത്ത് ജോജിയ തീരപ്രദേശം. എന്നാല്‍ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ ആദ്യത്തില്‍ തിമിംഗല വേട്ട വ്യാപകമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തിമിംഗലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ കുറവ് വന്നു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളനുസരിച്ച് 1904 നും 1971 നും ഇടയില്‍ ഈ പസിഫിക് മേഖലയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 42,698 നീലതിമിംഗലങ്ങളാണ്. ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും വേട്ടയാടപ്പെട്ടത് 1930 ന് മുന്‍പാണെന്നും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. തിമിംഗല വേട്ടയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ 1960 ലാണ് നീലത്തിമിംഗലത്തെ വ്യാവസായികമായ വേട്ടയാടുന്നത് നിരോധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പഠന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പിരിമിതമായി മാത്രമെ നീലത്തിമിംഗലത്തെ വേട്ടയാടാന്‍ അനുവാദമുള്ളൂ.

പക്ഷേ, ഈ നിയന്ത്രണം വന്നപ്പോഴേക്കും ഏറെ താമസിച്ചിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് സമുദ്രങ്ങളില്‍ ധാരാളമായിരുന്ന നീലത്തിമിംഗലങ്ങള്‍ ഇതോടെ വംശനാശത്തിന്‍റെ വക്കിലെത്തി. എന്നാല്‍ പിന്നീട് നടത്തിയ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വമുള്ള സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങള്‍ ഫലം കണ്ടു. ഇന്ന് ലോകസമുദ്രമേഖലയില്‍ നീലത്തിമിംഗലങ്ങള്‍ തിരിച്ചു വരവിന്‍റെ പാതയിലാണ്. ഇതിന് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ലഭിച്ച തെളിവാണ് തെക്കന്‍ ജോർജിയയിലെ തിമിംഗലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ ഈ വർധനവെന്ന് എന്‍ഡേഞ്ചേര്‍ഡ് സ്പീഷീസ് റിസേര്‍ച്ച് എന്ന മാഗസിനില്‍ പറയുന്നു. നീലത്തിമിംഗലത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലുണ്ടാണ്ട ഈ തിരിച്ചു വരവ് മറ്റൊരു തിമിംഗല വര്‍ഗത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പിനും പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു എന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു. നീലത്തിമിംഗലത്തിനു സമാനമായ രീതിയില്‍ വേട്ടയാടപ്പെട്ട് വംശനാശത്തിന‍്‍റെ വക്കിലെത്തിയ കൂനന്‍ തിമിംഗലവും വൈകാതെ എല്ലാ സമുദ്രമേഖലകളിലേക്കും തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് ഇവര്‍ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.



English Summary: After Almost Going Extinct, Blue Whales Are Returning To South Georgia