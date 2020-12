അന്തരീക്ഷത്തിൽ ‘ഈർപ്പനദി’കൾ; അന്റാർട്ടിക്കിലെ ഭീമൻ ദ്വാരത്തിനു പിന്നിൽ വിചിത്ര പ്രതിഭാസം?

അന്റാർട്ടിക് തീരത്തുനിന്നു മാറി ആദ്യമായി ആ ഭീമൻ ദ്വാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 1973ലായിരുന്നു. എങ്ങിനെയാണ് അതു രൂപപ്പെട്ടതെന്നു പോലും ആർക്കും അറിയാത്ത അവസ്ഥ. പരന്നു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞിൻപാടത്ത് കാണപ്പെട്ട ആ ദ്വാരം പക്ഷേ ചില്ലറക്കാരനായിരുന്നില്ല. കലിഫോർണിയയോളം വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതിന്– ഏകദേശം 4.23 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ! അന്ന് ഈ ദ്വാരത്തെയോർത്ത് പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകർ ഏറെ തലപുകച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മൂന്നു മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ദ്വാരം അവിടെത്തന്നെ തുടര്‍ന്നു. അതിശൈത്യത്തിന്റെ നാളുകളിലും ജലം മഞ്ഞായി മാറാത്തത് തെല്ലൊന്നുമല്ല ഗവേഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചത്. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ആ ദ്വാരം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 44 വർഷത്തിനിപ്പുറം 2017ലായിരുന്നു ഈ ദ്വാരം മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

അന്ന് യുഎസിലെ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റിനോളം വലുപ്പമായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത്–ഏകദേശം 91,600 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ. പോളിനിയ എന്നായിരുന്നു ഇത്തരം ദ്വാരങ്ങൾക്ക് ഗവേഷകർ നൽകിയ പേര്. കടലിൽ മഞ്ഞുപാളികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ‘ജലദ്വാരം’ എന്നർഥം. ഐസ്ബെർഗ് എന്നതിന്റെ നേർവിപരീതം. ഐസ്ബെർഗ് എന്നാൽ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കൂറ്റൻ മഞ്ഞുമല എന്നാണല്ലോ! 2017ൽ കണ്ടെത്തിയതിന് വെഡൽ പോളിനിയ എന്നാണു ഗവേഷകർ നൽകിയ പേര്. സതേൺ ഓഷ്യനിലെ വെഡൽ കടൽപ്രദേശത്ത് രൂപ്പപെട്ടതിനാലായിരുന്നു അത്. എങ്ങനെയാണു മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ജലംനിറയുന്ന ദ്വാരമുണ്ടാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം രൂപംകൊള്ളുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം തേടിയുള്ള ഗവേഷകരുടെ അന്വേഷണം ഒടുവിൽ ഒരുത്തരത്തിന്റെ തീരത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു ചേരുമ്പോഴാണ് അപൂർവമായി പോളിനിയകൾ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. 2019ലെ ഒരു പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് ഇത്തരം ദ്വാരങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നാണ്. ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തുനിന്ന് മഞ്ഞിനെ മൊത്തം ചുഴറ്റിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവയ്ക്കുള്ള ശേഷിയാണ് അത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ഗവേഷക ഡയാന ഫ്രാന്‍സിസ് അതിന് അടുത്തിടെ അൽപം കൂടി വ്യക്തത വരുത്തി. അന്തരീക്ഷത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചൂടേറിയ, ഈർപ്പമുള്ള ‘നദികളാണ്’ ഈ പ്രതിഭാസത്തിനു കാരണമെന്നാണ് ഡയാന പറയുന്നത്. വെഡൽ കടലിനു സമീപത്തെ 1970 മുതലുള്ള അന്തരീക്ഷ ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചാണ് അവർ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.

1973ലും 2017ലും ദ്വാരം രൂപപ്പെട്ടത് ഇത്തരം ‘അറ്റ്മോ‌സ്‌ഫറിക് റിവറു’കളുടെ പ്രവർത്തനം കാരണമാണത്രേ! അന്റാർട്ടിക്കിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ സമയത്തു പോലും ഇത്തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പമേറിയതും ചൂടേറിയതുമായ നദികൾ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. അവയ്ക്കാകട്ടെ താഴെയുള്ള മഞ്ഞുപാളികളെ അതിവേഗം അലിയിച്ചു കളയാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാറ്റിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച് ചൂടേറി, ഈർപ്പമുള്ള വായു തെക്കേ അമേരിക്കൻ തീരത്തുനിന്ന് പലപ്പോഴും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചൂടു പകരുന്നവയാണ് ഈ കാറ്റ്. ഇതോടൊപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീരാവി തങ്ങിനിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ചില പ്രത്യേക പോക്കറ്റുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ‘ഗ്രീൻഹൗസ് എഫക്ട്’ പ്രതിഭാസവുമുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ രൂപീകരണവും.

അന്തരീക്ഷത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ചൂടേറിയ ‘ഈർപ്പനദി’കൾ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൂടാനും കാരണമാകും; കൂടുതൽ നീരാവി എത്തുന്നതിലൂടെയാണത്. ഇതായിരിക്കാം വമ്പൻ ദ്വാരം മഞ്ഞുപാളികളിൽ രൂപപ്പെടാനുള്ള കാരണം. ആഗോളതാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം അന്തരീക്ഷ നദികളും ചുഴലിക്കാറ്റുകളും രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പോളിനിയകളുടെ രൂപീകരണവും വർധിക്കാനിടയുണ്ട്. അന്റാർട്ടിക്കിൽ ഇനിയും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നു ചുരുക്കം. വീണ്ടും പലയിടത്തായി പോളിനിയകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പിക്കാം, വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണം, ഒപ്പം അന്തരീക്ഷത്തോടുള്ള സമീപനത്തിൽ കരുതലും. വൻതോതിൽ മഞ്ഞുരുകിയാൽ അത് സമുദ്രജലനിരപ്പുയരാനും തീരമേഖലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകാനും കാരണമാകുമെന്നതിനാലാണ് ഈ കരുതൽ.

