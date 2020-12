ഇരുട്ടിൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ‘ഹാക്കമനൈറ്റ്’ അദ്ഭുത ധാതു ; ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർ!

ഹാക്കമനൈറ്റ് എന്ന പ്രകാശപ്രതിഫലന ശേഷിയുള്ള ധാതു ഇതുവരെ ഗവേഷകര്‍ക്ക് ഒരു അദ്ഭുതമായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഇത്രയധികം പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ ഹാക്കമനൈറ്റിനു കഴിയുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഇവരെ കുഴക്കിയിരുന്ന ചോദ്യം. സൂര്യപ്രകാശം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സമയങ്ങളില്‍ ഭൂമിയില്‍ ഇത്രയധികം പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പ്രകൃത്യാ ലഭ്യമായ മറ്റൊരു വസ്തുവില്ല. ഏതായാലും ഹാക്കമനൈറ്റിന്‍റെ പ്രകാശത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍.

1800 കളിലാണ് ഈ ധാതുവിനെ പറ്റി ഗവേഷകര്‍ക്ക് ആദ്യമായി വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. രാത്രിയിലോ, അല്ലെങ്കില്‍ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലോ പ്രകാശം പരത്തുന്ന വസ്തു എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇളം പിങ്ക് നിറമുള്ള തിളക്കമുള്ള വസ്തുവായാണ് ഈ ധാതു കാണപ്പെടുക. അതേസമയം സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാല്‍ ഈ ധാതുവിന്‍റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തുടര്‍ന്ന് ഈ ധാതുവിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെപ്പറ്റി അനേകം പഠനങ്ങള്‍ നടന്നു. പക്ഷേ ഇതുവരെ പൂര്‍ണമായി ഈ ധാതുവിനെയും അതിന് പ്രകാശിക്കാനുള്ള ശേഷി നല്‍കുന്ന ഘടകത്തെപ്പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഇപ്പോള്‍ ഈ ധാതുവിന് എങ്ങനെയാണ് ഇരുട്ടിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ പ്രകാശം ശേഖരിച്ച് അത് തിരികെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍. ഈ ധാതുവിന്‍റെ രൂപപ്പെടലിന്‍റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ധാതുവിലെ ഘടകങ്ങളിലെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാഗവും അഴുക്കുള്ള ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ കഴിവെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത് .

ഹാക്കമനൈറ്റിനെ അനുകരിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് വസ്തു

ഹാക്കമനൈറ്റിന്‍റെ ഉള്ളില്‍നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ ധാതുവിന് സമാനമായ ഒരു സിന്തറ്റിക് വസ്തു നിർമിച്ചാണ് ഗവേഷകര്‍ പഠനം നടത്തിയത്. തല്‍സമയ പ്രകാശ സ്രോതസ്സില്ലാതെ എങ്ങനെ ഹാക്കമനൈറ്റിന് പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഫിന്‍ലന്‍ഡിലെ ടുര്‍ക്കു സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ കൃത്രിമ ഹാക്കമനൈറ്റ് നിർമിച്ചത്. ഇതിലൂടെ സള്‍ഫര്‍, പൊട്ടാസ്യം, ടൈറ്റാനിയം അയണ്‍ എന്നിവയാണ് ഹാക്കമനൈറ്റിലെ പ്രകാശത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. ഇതില്‍ ടൈറ്റാനിയമാണ് ഇല്ക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂലം ഹാക്കമനൈറ്റിന്‍റെ പ്രകാശത്തില്‍ മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

പക്ഷേ ടൈറ്റാനിയത്തിലെ ഇല്ക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കൊണ്ടുമാത്രം ഇവയ്ക്ക് ഇരുട്ടില്‍ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇതിനായി മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ കൂടി സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും പഠനം പൂര്‍ണമായിട്ടില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. രാത്രിയില്‍ ലൂമിനന്‍സിന് സമാനമായ രീതിയില്‍ പ്രകാശം വമിപ്പിക്കാന്‍ ടൈറ്റാനിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകള്‍ക്കൊപ്പം മറ്റെന്താല്ലാം വസ്തുക്കള്‍ കൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്..

സുലഭമായ ഹാക്കമനൈറ്റ്



ഭൂമിയില്‍ മിക്കയിടങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരാർധത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണ് ഹാക്കമനൈറ്റ്. നിലവില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, കാനഡ, ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഹാക്കമനൈറ്റ് ഏറ്റവുമധികം കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ധാതുക്കള്‍ ശേഖരിച്ച് ലാബുകളിലെത്തിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗവേഷകര്‍ പഠനം നടത്തുന്നതും. ഹാക്കമനൈറ്റില്‍ തന്നെ പ്രകാശം വമിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതില്‍ പ്രകാശം വമിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഹാക്കമനൈറ്റുകളില്‍ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ സങ്കലന അവസ്ഥയാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

അതില്‍ ആദ്യത്തേത് സ്വീകരിച്ച ഫോട്ടോണിനെ പിന്നീട് പ്രകാശമാക്കി മാറ്റുന്ന ഫോട്ടോലൂമിനന്‍സ് എന്ന അവസ്ഥയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പ്രകാശത്തെ ചൂടാക്കാതെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടാന്‍ കഴിയുന്ന ബ്ലൂ പെര്‍സിസ്റ്റന്‍റ് ലൂമിനന്‍സ് എന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇവയോടൊപ്പം പര്‍പ്പിള്‍ ഫോട്ടോക്രോമോയിസം എന്ന പ്രതിഭാസം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഹാക്കമനൈറ്റിന്‍റെ പ്രകാശ പ്രതിഫലന ശേഷി പൂര്‍ണമാകുന്നത്. ഏതായാലും ഹാക്കമനൈറ്റിന്‍റെ പ്രകാശ വിതരണ ശേഷി പൂര്‍ണമായും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ പഠനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു. മനുഷ്യര്‍ എക്സിറ്റ് ഗേറ്റുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് പ്രകാശ പ്രതിഫലന വസ്തുക്കളോട് കിടപിടിക്കില്ലെങ്കിലും ഹാക്കമനൈറ്റ് പ്രകൃതിയിലെ അദ്ഭുതം തന്നെയാണെന്ന് ഇവര്‍ സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായ പ്രകാശ പ്രതിഫലനവസ്തുക്കളുടെ നിർമാണത്തിന് ഹാക്കമനൈറ്റിന്‍റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



