വ്യാഴം–ശനി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ‘മഹാസംഗമം’ 21ന്; ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെ അപൂർവ പ്രതിഭാസം

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെ അപൂർവ പ്രതിഭാസമായ, വ്യാഴം–ശനി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ‘മഹാസംഗമം’ (ഗ്രേറ്റ് കൺജങ്ഷൻ) 21ന്. നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ടു നോക്കിയാൽ വേറിട്ടു കാണാൻ പ്രയാസമുള്ളത്ര അടുത്തായിരിക്കും ഇവ അന്ന് ആകാശത്തു കാണുക. ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർഥത്തിൽ അവ പരസ്പരം വിദൂരത്തിലായിരിക്കും.

സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം ഈ പ്രതിഭാസം ദർശിക്കാം. വ്യാഴവും ശനിയും 20 വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയിൽ ഒരുമിച്ചു കാണപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്ര അടുത്തു കാണുന്ന മഹാസംഗമം ഇതിനു മുന്‍പ് 1623 ലാണു നടന്നത്.

