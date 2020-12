മുറിച്ചിട്ട മരത്തടിയിൽ കണ്ടത് 'അന്യഗ്രഹജീവി'യുടെ രൂപം; ഭയന്ന് തൊഴിലാളികൾ; ആശ്ചര്യം!

വൈദ്യുതി കേബിളിടാനായി മരം മുറിക്കാൻ വന്യജീവിസങ്കേതത്തിലെത്തിയ തൊഴിലാളികൾ ഞെട്ടി. മരം മുറിച്ചപ്പോള്‍ തടിയിൽ കണ്ട അന്യഗ്രഹജീവിക്ക് സമാനമായ രൂപമാണ് ഭയത്തിനു കാരണം. തെക്കുകിഴക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കെന്റിലുള്ള സ്മാർഡെൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് വിചിത്രമായ സംഭവം നടന്നത്. പേടിച്ചോടിയ തൊഴിലാളികൾ നേരെ പോയത് മരംവെട്ടാൻ നിർദേശം നൽകിയ ഇയാൻ സ്യൂട്ടേഴ്‌സിന്റെയും റസ്സൽ ഡേവിസിന്റെയും അടുത്തേക്കാണ്. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഇവർക്ക് പക്ഷേ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ പേടിയൊന്നും തോന്നില്ല മറിച്ച് ആശ്ചര്യമാണ് തോന്നിയത്.

എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന ഒരു ചിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇയാൻ ആദ്യം ഓർത്തത്. ഉടൻ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞ് കാര്യം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും ഭയം മാറി ആശ്ചര്യമായി. നോര്‍വീജിയന്‍ പെയിന്ററായ എഡ്വാര്‍ഡ്‌ മഞ്ചിന്റെ ലോകപ്രശസ്‌തമായ 'ദി സ്‌ക്രീം' എന്ന പെയിന്റിങിനോടു സാദൃശ്യമുള്ള രൂപമാണ് മരത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത്. താഴ്ത്തടിയിലെ പാടുകളാണ് പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ കണ്ടത്.

നോര്‍വീജിയന്‍ പെയിന്ററായ എഡ്വാര്‍ഡ്‌ മഞ്ചിന്റെ 'ദി സ്‌ക്രീം' എന്ന പെയിന്റിങ്

സ്‌മാര്‍ഡനിലുള്ള ദ ബിഗ്‌ ക്യാറ്റ്‌ സാങ്‌‌ച്വറിയിൽ രണ്ടു വര്‍ഷമായി മരം വെട്ടിന്‌ നേതൃത്വം നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന്‌ വ്യക്തമാക്കി. യേശുക്രിസ്‌തുവിന്റെ രൂപം പല വസ്‌തുക്കളിലും കണ്ടവരെക്കുറിച്ച്‌ കേട്ടിട്ടുണ്ട്‌. പക്ഷേ ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ പതിവായെത്തുന്നതിനാൽ എല്ലാ ദിവസവും കടുവകളെ കാണാന്‍ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

