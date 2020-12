ഉയരം പുതുക്കി എവറസ്റ്റ്; തലപ്പൊക്കം പിന്നെയും കൂടി, 8848.86 മീറ്റർ!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റിന്റെ തലപ്പൊക്കം പിന്നെയും കൂടി. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം 86 സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടി 8848.86 മീറ്ററായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. നേപ്പാളും ചൈനയും സംയുക്തമായാണ് ഉയരം പുതുക്കിയത്.

1954 ൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണക്കാക്കിയ ഉയരം 8848 മീറ്ററാണ്. ഇതാണ് നേപ്പാളും അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. 2015 ലെ ഭൂചലനം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം എന്ന വാദത്തെത്തുടർന്നാണു വീണ്ടും അളന്നത്. ഉയരം സംബന്ധിച്ചു നേപ്പാളും ചൈനയും തമ്മിൽ നേരത്തേ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണം തേടാതെയാണ് ഉയരം പുതുക്കിയത്.1954ൽ ഇന്ത്യ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ 0.86 മീറ്റർ അഥവാ 86 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക്.

നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രദീപ്കുമാർ ഗ്യാവലി, ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മന്ത്രി പദ്മ കുമാരി ആര്യാൽ, ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി തുടങ്ങിയവരാണ് വിർച്വൽ ചടങ്ങിൽ എവറസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ഉയരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2015ലെ ഭൂമികുലുക്കത്തിനു ശേഷം ഉയരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെ തുടർന്ന് 2017ലാണ് നേപ്പാൾ എവറസ്റ്റിന്റെ അളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അളവെടുപ്പ് അവസാനിച്ചത്.

English Summary: Mount Everest's revised height is 8,848.86 mts: Nepal and China say jointly