ഭൂമിയില്‍ ഏറ്റവുമധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഹവായ് ദ്വീപുകള്‍. പസിഫിക്കിലെ ഈ ദ്വീപ് ഭൂമധ്യരേഖയില്‍ നിന്ന് അധികം അകലെയല്ലാത്ത ദൂരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പസിഫിക്കില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഏഷ്യന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തിനുമിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിലവില്‍ യുഎസിന് കീഴിലാണ് ഹവായ് ദ്വീപ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വലിയ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഈ മഴയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ഭൂഗര്‍ഭജലം ഹവായ് ദ്വീപില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല.

മേഖലയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മഴയും ഹവായ് ദ്വീപിലെ ഭൂഗര്‍ഭജലവും തമ്മില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്തരം ഗവേഷകര്‍ക്ക് എന്നും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ച വിഷയമായിരുന്നു. ഏതായാലും പുതിയ ഭൂഗര്‍ഭജലത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തലോടെ ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് അന്ത്യമായിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇത്രനാളും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂഗര്‍ഭജലം കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നതും കൗതുകകരമായ ചോദ്യമാണ്. ഈ ചാദ്യത്തിനും ഭൂഗര്‍ഭജലം കണ്ടെത്തിയ ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരണം നല്‍കുന്നുണ്ട്. ദ്വീപിലെ ഹുവാലാലായ് എന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിന് കീഴില്‍, സമുദ്രനിരപ്പിനും താഴെയാണ് ഈ ഭൂഗര്‍ഭജല സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്രയും ആഴത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാലാകണം ഈ ഭുഗര്‍ഭജലസ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്താന്‍ താമസം നേരിട്ടതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



അമൂല്യനിധി



ഹവായ്‍ ദ്വീപിലെ ഈ ഭൂഗര്‍ഭജലസ്രോതസ്സിന്‍റെ കണ്ടെത്തല്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് ഹവായ് ദ്വീപിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ഭൂമിയില്‍ അഗ്നിപര്‍വതങ്ങള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദ്വീപുകളിലും ഇത്തരത്തില്‍ അവയ്ക്കടയില്‍ ഭൂഗര്‍ഭജലത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാം എന്ന സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്. ആഗോളതാപനവും, വരള്‍ച്ചയും വർധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത ഭൂഗര്‍ഭജലസ്രോതസ്സുകള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്നത് അമൂല്യനിധിയായാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന് ഹവായ് ദ്വീപില്‍ കണ്ടെത്തിയ ഇപ്പോഴത്തെ ജലസ്രോതസ്സ് ഇനി മഴ പെയ്ത് സംഭരണം നടന്നില്ലെങ്കില്‍ കൂടി 30 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഭൂഗര്‍ഭജലസ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലെ പുതിയ വഴിത്തിരിവായാണ് ഹവായ് ദ്വീപിലെ ഈ ജലസ്രോതസ്സിന്‍റെ കണ്ടെത്തല്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. ഹവായിലെ തന്നെ മറ്റ് അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളുടെ കീഴിലും സമാനമായ ജലസ്രോതസ്സുകളുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത എറിക് അറ്റിയാസ് എന്ന ഗവേഷകന്‍ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാനമായ പഠനങ്ങള്‍ മറ്റ് അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളിലും നടത്താനാണ് ഗവേഷകര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



ഹവായ് ദ്വീപില്‍ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ജലസ്രോതസ്സ് പ്രകൃതി ദത്തമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. പല തട്ടുകളിലായുള്ള മണ്ണും, പാറക്കെട്ടുകളും കടന്നാണ് ഈ വെള്ളം അടിത്തട്ടിലെ ജലസ്രോതസ്സ് സംഭരിക്കപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്കെത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സംശയവും ഗവേഷകര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ജലസ്രോതസ്സിലെ വെള്ളം കടലിലേക്ക് ചോര്‍ന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. ഹവായ് തീരത്തെ കടല്‍ത്തട്ടിലെ നിരപ്പിനും താഴെയാണ് ജലസ്രോതസ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അധികം അകലെ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ജലസ്രോതസ്സിലും താഴ്ന്ന നിരപ്പിലാണ് ആഴക്കടല്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് ശുദ്ധജലം ചോര്‍ന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളികക്കളയാനാകില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു,



കിലോമീറ്ററുകള്‍ നീളമുള്ള ശുദ്ധജല ശേഖരം



ഇല്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ ജലശേഖരത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് ഹവായ് തീരത്തിന് സമാന്തരമായി 40 കിലോമീറ്റര്‍ നീളത്തിലാണ് ഈ ജലശേഖരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്ട് 4 കിലോമീറ്റര്‍ വീതിയും ഈ ശുദ്ധജലശേഖരത്തിനുണ്ട്. ഈ തരത്തില്‍ 200 കിലോമീറ്റര്‍ മേഖലയില്‍ ചെറുതും വലുതുമായി മറ്റ് ഭൂഗര്‍ഭ ശുദ്ധജലശേഖരങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര്‍പറയുന്നു. വേണെങ്കില്‍ ഭൂഗര്‍ഭജല നദി എന്നു പോലും വിളിക്കാവുന്ന ജലശേഖരവും ജൈവവ്യവസ്ഥയും ഇവയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.

മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും, മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടല്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റവും ഹവായ് ദ്വീപിലെ മഴയുടെ ലഭ്യതയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന ആശങ്ക നിലവിലുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോഴുള്ളതിന്‍റെ ചെറിയൊരംശം മഴ മാത്രമായിരിക്കും ദ്വീപില്‍ ലഭിക്കുക എന്നാണ് കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് അഗ്നിപര്‍വതങ്ങള്‍ക്കടിയില്‍ കാണപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഭൂഗര്‍ഭജലസ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ ഗവേഷകര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതിന് ആശ നല്‍കും വിധം വലുപ്പമുള്ള ജലസ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുന്നതും.



English Summary: Huge Underground Reservoir of Freshwater Discovered Off The Coast of Hawaii