വിവാഹ സമ്മാനം പ്രകൃതിക്ക്; ശ്രീദേവിക്കും ജയദേവിനുമൊപ്പം പുതുജീവിതത്തിന് ആയിരത്തിലേറെ മരങ്ങളും!

സുന്ദർബൻസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ ആയിരത്തിലേറെ വൃക്ഷത്തൈകൾ വേരുറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങ് പാലക്കാട് ശ്രീദേവി ഒളപ്പമണ്ണയും ജയദേവ് കൃഷ്ണനും ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങും.ദമ്പതികൾ ഇന്നു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആയിരത്തിലേറെ വൃക്ഷത്തൈകളാണ് മണ്ണിൽ വേരുറപ്പിക്കുക. വിവാഹസമ്മാനം പ്രകൃതിക്കു നൽകാനുള്ള വധൂവരന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നതോടെ 1279 മരങ്ങളും ഇന്നു ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ പുതുജീവിതം തുടങ്ങും.

മഹാകവി ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മകൻ ഹരി ഒളപ്പമണ്ണയുടെ മകൾ ശ്രീദേവിയും വരൻ ജയദേവും പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ആ പ്രത്യേകത വിവാഹത്തിലുമുണ്ട്. കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുതൊടുന്നതു മാത്രമാകും വധുവിന്റെ ചമയം. ‌നെയ്ത്തുഗ്രാമത്തിലെ കലാകാരന്മാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന വില നൽകിയാണു വിവാഹസാരി വാങ്ങിയത്.



സദ്യയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനു പ്രവേശനമില്ല. ഭക്ഷണാവശിഷ്ടം ബയോഗ്യാസാക്കും. തുന്നൽക്കടകളിൽ ബാക്കിവന്ന ‌തുണിക്കഷണങ്ങൾ, പഴയ സിഡി, കുപ്പികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു വീട് അലങ്കരിച്ചു. പെരിന്തൽമണ്ണ കുന്നക്കാവ് പുതുമന പുരുഷോത്തമന്റെ മകനായ ജയദേവ് കൃഷ്ണൻ, വസ്തുക്കളുടെ പുനരുപയോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നയാളാണ്.



'ഗ്രോ ട്രീസ്' എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണു മരത്തൈകൾ നടാനുള്ള ഉദ്യമത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. ശ്രീദേവിയുടെ 'ഡോഡോ പക്ഷി' എന്ന യുട്യൂബ് ചാനലിൽ വിവാഹവിശേഷത്തിനൊപ്പം വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് നൽകി. ഒരു മരം നടുന്നതിനു 85 രൂപയാണു ചെലവ്. 1279 പേർ ഓൺലൈനായി തുക കൈമാറി പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായി.സുന്ദർബൻസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ നടുന്ന മരങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപതിലേറെപേർക്കു തൊഴിൽ ലഭിക്കും. ഒപ്പം, നാടിനു തണലും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുമാകും.

