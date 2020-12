കനത്ത മഴയും കാറ്റും, സുരക്ഷാസംവിധാനം പാളി; വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി വെനീസ് നഗരം

വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ ഭീതിജനകമായ സാഹചര്യം നേരിടുകയാണ് ഇറ്റാലിയൻ നഗരമായ വെനീസ്. ഉയർന്ന വേലിയേറ്റത്തെ തുടർന്ന് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും നഗരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്നത്. മോശം കാലാവസ്ഥയും കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റുമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായത്.

രണ്ടുമാസം മുൻപ് വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പലയിടങ്ങളിലായി തടയണികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.78 ഗേറ്റുകൾ ആണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കെൽപ്പുള്ളവയാണ് ഇവ. എന്നാൽ ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും നിർദേശം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വേലിയേറ്റത്തെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച 122 സെൻറീമീറ്റർ എന്ന നിലയിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻറെ അളവ് ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു ശേഷം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി അടിക്കുകയും നഗരത്തിന് ചുറ്റുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ട് നദികൾ കരകവിയുകയും ചെയ്തതോടെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ജലനിരപ്പ് 145 സെൻറീമീറ്റർ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു. സുരക്ഷാ ഗേറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട സമയം അധികൃതർക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നഗരം വീണ്ടും വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയായിരുന്നു.

നഗരത്തിലെ സെന്റ് മാർക്ക് സ്ക്വയർ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. വെനീസിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി നിരവധി ജനങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു. ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വേലിയേറ്റത്തെ തുടർന്ന് വെനീസിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് സ്ഥിര സംഭവമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ മാറ്റമാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.

വെനീസിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കൊണ്ട് മേയറായ ലൂഗി ബ്രുഗ്നറോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

